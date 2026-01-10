Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực, kéo theo hàng loạt thay đổi quan trọng liên quan đến quyền lợi, chế độ và lộ trình công tác của đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất là quy định về tuổi nghỉ hưu, với cách tiếp cận linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù từng nhóm nhà giáo.

Tuổi nghỉ hưu chung của giáo viên từ năm 2026

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được quy định tại Bộ luật Lao động 2019, áp dụng cho người lao động nói chung, trong đó có giáo viên, từ năm 2026:

Giáo viên nam nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng.

Giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 57 tuổi

Từ các năm tiếp theo, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tiếp tục tăng dần, cho đến khi đạt mốc 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ theo đúng lộ trình pháp luật đã quy định.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm

Một điểm mới đáng chú ý của Luật Nhà giáo 2025 là giáo viên mầm non được áp dụng cơ chế nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu chung. Cụ thể, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn không quá 5 năm nếu có nguyện vọng, đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên và không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Như vậy, trong năm 2026:

Giáo viên mầm non nam có thể nghỉ hưu từ khoảng 56 tuổi 6 tháng.

Giáo viên mầm non nữ có thể nghỉ hưu từ khoảng 52 tuổi

Quy định này được đánh giá là phù hợp với tính chất công việc nặng nhọc, áp lực cao và cường độ lao động lớn của giáo viên mầm non.

Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Ảnh minh hoạ

Nhóm giáo viên được kéo dài thời gian công tác sau tuổi nghỉ hưu

Bên cạnh cơ chế nghỉ hưu sớm, Luật Nhà giáo 2025 cũng cho phép một số nhóm giáo viên được nghỉ hưu muộn hơn tuổi quy định, nếu đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu của cơ sở giáo dục.

Các nhóm được xem xét kéo dài thời gian công tác bao gồm giáo viên có trình độ tiến sĩ, nhà giáo có chức danh phó giáo sư, giáo sư hoặc những người làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu và đặc thù. Thời gian kéo dài tối đa cho từng nhóm cũng có sự khác biệt, cụ thể là không quá 5 năm đối với tiến sĩ, 7 năm đối với phó giáo sư và tối đa 10 năm đối với giáo sư.

Trong thời gian công tác kéo dài, nhà giáo không đảm nhiệm chức vụ quản lý, chỉ tập trung vào giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động chuyên môn.

Nhiều chính sách mới về lương và đãi ngộ

Cùng với quy định về tuổi nghỉ hưu, Luật Nhà giáo 2025, chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2026 cũng lần đầu tiên khẳng định rõ vị thế của nhà giáo trong hệ thống chính sách tiền lương. Theo đó, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, Chính phủ sẽ quy định chi tiết để bảo đảm đúng tinh thần "xếp cao nhất".

Ngoài tiền lương, nhà giáo còn được hưởng các phụ cấp đặc thù, phụ cấp trách nhiệm, ưu đãi nghề, trợ cấp vùng khó khăn, thâm niên, lưu động…, cùng nhiều chính sách hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nhà ở công vụ khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Có thể thấy, các quy định mới về tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc tăng hay giảm tuổi làm việc, mà hướng tới tính linh hoạt theo từng nhóm nhà giáo, vừa bảo đảm quyền lợi, vừa tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành giáo dục.

Việc cho phép giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm, đồng thời tạo điều kiện để các nhà giáo có trình độ cao tiếp tục cống hiến sau tuổi nghỉ hưu được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.