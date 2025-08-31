10 điểm cho Minh Hằng: Vi vu du lịch vẫn nhất quyết mang theo 1 thứ quan trọng cho con yêu

Sau khi kết hôn và sinh con, Minh Hằng không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn mà còn bởi cách cô chăm sóc bé yêu đầy tinh tế. Trong những chuyến du lịch gần đây, nhiều người để ý "bé Heo" lúc nào cũng chuẩn bị hành lý gọn gàng, đầy đủ cho con. Điều gây ấn tượng nhất chính là việc cô nàng không bao giờ quên mang theo set ăn dặm 4 món silicone cao cấp đế hít chống đổ màu hồng đất của Chippi & Co - một trợ thủ đắc lực cho bữa ăn của bé dù đi xa.

Trẻ nhỏ khi ăn thường hiếu động, dễ làm rơi vãi thức ăn khiến mẹ vất vả dọn dẹp. Có lẽ vì thế, mà dù lên đồ đi du lịch, Minh Hằng cũng mang theo set ăn dặm Chippi & Co. Bởi bát và khay đều có đế hít chống đổ, bám chặt trên bàn ăn hay mặt phẳng, hạn chế tối đa việc bé làm rơi thức ăn. Nhờ đó, bữa ăn của con gọn gàng, vui vẻ hơn, mẹ cũng đỡ áp lực.

Bộ sản phẩm gồm 4 món: Khay ăn tai gấu, bát ăn dặm hình gấu, yếm silicon có máng hứng và bộ thìa - dĩa đồng bộ. Tất cả đều làm từ silicone bạch kim cao cấp 100% food-grade, không chứa BPA hay chất độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế như ASTM, EN71, CPSIA.

Một điểm cộng khác của bộ sản phẩm này là tính linh hoạt. Silicone bạch kim chịu được nhiệt độ từ -40°C đến 220°C, nên các mẹ có thể tiệt trùng, rửa bằng máy rửa bát hay hâm nóng trong lò vi sóng. Khi đi du lịch, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, mẹ chỉ cần mang theo và sử dụng ngay mà không lo lắng việc vệ sinh phức tạp.

Ngoài ra, thiết kế màu xanh dương trendy, kết hợp họa tiết tai gấu dễ thương cũng khiến bé thích thú hơn mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Với Minh Hằng, bữa ăn không chỉ là dinh dưỡng mà còn là niềm vui cho con. Sự hào hứng khi bé có bộ bát đĩa "xinh xắn riêng" giúp bé ăn ngon miệng hơn, dễ dàng hình thành thói quen ăn uống tự lập.

Hình ảnh Minh Hằng mang theo set ăn dặm của Chippi & Co trong chuyến đi du lịch là minh chứng cho việc: làm mẹ hiện đại không chỉ chăm con khéo mà còn biết chọn sản phẩm thông minh, an toàn và tiện lợi. Một bộ ăn dặm phù hợp không chỉ giúp con ăn uống dễ dàng hơn mà còn giúp mẹ tận hưởng những chuyến vi vu thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Với mức giá hợp lý, độ bền cao và tính năng vượt trội, set ăn dặm này hiện đang được nhiều bà mẹ bỉm sữa lựa chọn. Minh Hằng chính là một ví dụ điển hình cho phong cách nuôi con thông minh: Vừa giữ sự gọn gàng, vừa mang lại sự an toàn và niềm vui cho con trong từng bữa ăn.

Việc sắm riêng cho bé một set bát, đĩa ăn dặm chuyên dụng tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng quan trọng. Trước hết, những bộ đồ ăn dặm được thiết kế từ chất liệu an toàn, không chứa BPA hay hóa chất độc hại, giúp bảo vệ sức khỏe non nớt của trẻ. Thứ hai, các sản phẩm này thường có thiết kế thông minh như đế hít chống đổ, khay chia ngăn, thìa dĩa vừa tay bé… giúp con dễ dàng học cách ăn uống tự lập, đồng thời giảm bớt tình trạng rơi vãi thức ăn. Đặc biệt, khi bé có bộ bát đĩa xinh xắn riêng, màu sắc dễ thương, bé sẽ có thêm hứng thú ngồi vào bàn ăn, từ đó hình thành thói quen ăn uống vui vẻ, tích cực hơn. Dưới đây là 1 số set ăn dặm khác mà bạn có thể tham khảo thêm:

Set ăn dặm Jumysie

Nơi mua: Jumysie

Bộ dụng cụ ăn dặm cho bé Mămmy Baby Feeding Set

Nơi mua: Mămmy

Set ăn dặm cho bé Kamidi

Nơi mua: Kamidi

Bát ăn dặm 300ml chính hãng Mily silicone hình gấu đế hít chống đổ

Nơi mua: Mily

Với các mẹ, một set ăn dặm tốt không chỉ giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp mà còn biến bữa ăn thành khoảng thời gian chất lượng, gắn kết cùng con. Có thể nói, đầu tư vào một bộ ăn dặm phù hợp là khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại giá trị rất lớn cho cả bé và mẹ.