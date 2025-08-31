Nấu cơm xong nên mở hay đóng nắp nồi cơm điện? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Đối với nhiều gia đình Việt, nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc, gần như ngày nào cũng sử dụng. Thế nhưng, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến không ít người băn khoăn: sau khi cơm chín, nên mở nắp hay đóng nắp nồi cơm điện?

Theo các chuyên gia, khi nồi cơm điện vừa báo chín, hạt gạo vẫn tiếp tục quá trình “hấp hơi” để đạt độ mềm dẻo. Nếu mở nắp ngay, hơi nóng thoát ra nhanh khiến cơm dễ bị khô, bề mặt mất độ bóng và hạt kém dẻo. Ngược lại, nếu đóng chặt nắp mà không xử lý đúng, hơi nước bốc lên sẽ ngưng tụ và nhỏ xuống làm cơm nhão, thậm chí dễ bị thiu nếu để lâu.

Cách tốt nhất là khi cơm đã chuyển sang chế độ giữ ấm, nên để thêm khoảng 10–15 phút rồi mới mở nắp và xới tơi. Lúc này, hơi nước đã phân bổ đều trong nồi, hạt cơm chín tới, vừa dẻo vừa không bị ướt. Việc xới cơm ngay sau đó giúp thoát hơi thừa, hạn chế tình trạng đọng sương khiến cơm nhanh hỏng.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ngoài ra, để có được nồi cơm ngon và an toàn, người nội trợ cũng cần chú ý một số điểm quan trọng. Cụ thể, trong quá trình nấu, nên hạn chế mở nắp để tránh mất nhiệt khiến cơm chín không đều. Sau khi cơm chín, để thêm thời gian nghỉ rồi xới tơi sẽ giúp hạt cơm giữ được độ mềm dẻo.

Bên cạnh đó, nồi cơm cần được vệ sinh thường xuyên để tránh cặn bẩn và mùi khó chịu. Không nên để cơm quá lâu trong chế độ giữ ấm vì dễ làm cơm khô, vàng hoặc nhiễm khuẩn; tốt nhất là dùng trong vòng 4–6 giờ sau khi nấu.

Có thể thấy, chỉ một thao tác nhỏ sau khi nấu cơm cũng ảnh hưởng lớn đến hương vị và chất lượng bữa ăn. Nếu biết cách xử lý đúng, nồi cơm điện sẽ luôn cho ra những hạt cơm trắng dẻo, thơm ngon và đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình.

3 nguyên tắc cần biết để kéo dài tuổi thọ nồi cơm điện

Bên cạnh việc sử dụng đúng cách và vệ sinh nồi cơm thường xuyên để cơm luôn ngon, người dùng cũng nên lưu ý thêm 3 điểm quan trọng dưới đây nhằm kéo dài tuổi thọ cho nồi cơm điện nhà mình:

- Không mở nắp nồi khi đang nấu cơm: Việc mở nắp nồi trong quá trình nấu cơm sẽ khiến hơi nóng bị bốc ra bên ngoài, lượng nhiệt đang dùng để nấu cơm trở nên mất ổn định. Do đó, cơm có thể không chín hoặc không được ngon.

Ảnh minh hoạ: Internet

- Không rút phích cắm ngay khi cơm vừa chín: Sau khi cơm chín, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. Do đó, bạn không nên rút ngay phích cắm mà nên tiếp tục để nồi cơm ở chế độ này thêm khoảng 10 phút để cơm chín đều và ngon hơn.

- Không bỏ vật dụng kim loại vào trong nồi: Hầu hết các loại nồi cơm điện đều có thiết kế lòng nồi chống dính nhưng lớp này sẽ dễ bị mất đi khi bị tác động mạnh. Do đó việc sử dụng thìa, đũa bằng kim loại để lấy cơm sẽ khiến nồi bị bong lớp sơn chống dính và bị biến dạng dẫn đến hỏng hóc.

