Phụ nữ trên 40 tuổi đừng diện 6 mẫu túi quê kiểng, kém sang này

Ở tuổi ngoài 40, phụ nữ thường đã định hình rõ phong cách cá nhân và mong muốn hướng đến sự thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Một bộ trang phục đẹp thôi chưa đủ, chiếc túi xách đi kèm chính là điểm nhấn quan trọng, góp phần thể hiện gu thẩm mỹ và đẳng cấp. Tuy nhiên, không ít chị em vô tình chọn phải những kiểu túi khiến hình ảnh trở nên "kém sang" và già nua hơn. Dưới đây là 6 mẫu túi phụ nữ trung niên nên tránh xa nếu muốn giữ vẻ ngoài tinh tế, thời thượng.

1. Túi có nhiều chi tiết kim loại, làm bằng nhựa PVC

Một chiếc túi có chất liệu rẻ tiền, bóng loáng giả da hoặc nhựa PVC dễ khiến tổng thể trang phục mất đi sự tinh tế. Đặc biệt, nếu túi còn đính quá nhiều chi tiết kim loại rườm rà, hiệu ứng mang lại sẽ là sự diêm dúa, lỗi mốt. Ở tuổi ngoài 40, thay vì chạy theo những thiết kế cầu kỳ, chị em nên ưu tiên chất liệu da thật, canvas dày dặn hoặc vải tweed cao cấp – vừa bền đẹp, vừa tạo cảm giác chỉn chu.

2. Túi tối màu tạo cảm giác già nua

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng màu tối như đen, nâu sẫm luôn dễ phối đồ. Nhưng trên thực tế, nếu chọn kiểu dáng cũ kỹ hoặc form túi thô, gam màu này sẽ vô tình khiến người dùng trông già hơn tuổi. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn tông trung tính sáng như be, kem, xám nhạt, hay những gam pastel nhẹ nhàng. Đây là giải pháp giúp diện mạo thêm phần tươi trẻ mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

3. Túi họa tiết lỗi thời, không phù hợp với style

Một chiếc túi với họa tiết sặc sỡ, thêu hoa cầu kỳ hay in logo to bản rất dễ trở thành "thảm họa" thời trang. Đặc biệt, nếu họa tiết không ăn nhập với phong cách trang phục thì càng khiến tổng thể mất điểm. Ở tuổi trung niên, thay vì thử nghiệm họa tiết phức tạp, bạn nên chọn thiết kế trơn màu, đường nét tinh giản. Sự tối giản đôi khi lại là chìa khóa để toát lên nét sang trọng và hiện đại.

4. Balo size to

Balo size lớn tuy tiện dụng nhưng lại dễ tạo cảm giác "cồng kềnh" và không phù hợp với phong cách thanh lịch mà phụ nữ ngoài 40 tuổi hướng đến. Kiểu túi này khiến vóc dáng trông nặng nề và kém gọn gàng. Nếu yêu thích sự năng động, bạn có thể chọn balo mini hoặc túi đeo chéo nhỏ gọn, vừa tiện lợi vừa giúp phong cách trẻ trung, tinh tế hơn.

5. Túi đeo vai size lớn, form ngang

Những chiếc túi đeo vai kích thước lớn, chiều ngang dài hơn chiều dọc thường khiến vóc dáng người mang trông thấp và "dừ" hơn. Bí quyết nằm ở chỗ: hãy chọn túi có chiều dài lớn hơn chiều rộng. Kiểu túi này sẽ tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, giúp cơ thể trông cao ráo, thanh thoát hơn. Ngoài ra, những chiếc túi size vừa phải cũng giúp outfit trở nên gọn gàng, sang trọng.

6. Túi chất liệu da kém, đường may cẩu thả

Không gì làm mất đi vẻ ngoài sang trọng nhanh hơn một chiếc túi xách "rẻ tiền". Khi bề mặt da bị bong tróc, đường may lỏng lẻo hay khóa kéo, móc kim loại nhanh chóng hoen gỉ, toàn bộ diện mạo sẽ bị trừ điểm nặng nề. Ở tuổi ngoài 40, thay vì chạy theo số lượng, phụ nữ nên ưu tiên đầu tư vào một vài chiếc túi chất lượng tốt, thiết kế tối giản, dễ phối đồ. Đây là khoản đầu tư thông minh, vừa bền đẹp, vừa nâng tầm phong cách.

Dưới đây là 1 số mẫu túi xách mà phụ nữ ngoài 40 tuổi có thể tham khảo ngay:

Túi xách không chỉ là phụ kiện tiện ích, mà còn là "thước đo" phong cách của mỗi người phụ nữ. Đặc biệt khi đã bước qua tuổi 40, việc chọn túi càng cần chú trọng đến sự tinh tế, chất lượng và phù hợp vóc dáng. Tránh xa 6 kiểu túi kém sang kể trên, thay vào đó ưu tiên những thiết kế tối giản, chất liệu cao cấp, màu sắc trang nhã, chắc chắn bạn sẽ luôn giữ được vẻ ngoài sang trọng, trẻ trung và đầy cuốn hút.