7 mẫu váy trong trẻo như tình đầu, chuẩn vibe "ngoan xinh yêu của Tổ Quốc"!

Muốn nhẹ nhàng mà vẫn sang trọng thì bạn có thể chọn cho mình một chiếc váy lụa dài. Chiếc váy này có form ôm body nên tôn dáng vô cùng, cổ V gợi cảm vừa phải để mang đến cảm giác vừa thanh thoát, quyến rũ mà vẫn giữ được sự tinh tế. Chỉ cần mix cùng một chiếc clutch nhỏ, đôi sandal mảnh cộng thêm chút trang sức là bạn đã đủ nổi bật trong mọi bữa tiệc tối hay buổi hẹn hò.