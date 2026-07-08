10 câu cửa miệng của người EQ cao: Nói ít nhưng ai cũng muốn nghe

EQ cao không nằm ở việc nói nhiều hay tranh thắng, mà ở khả năng dùng đúng một câu nói để đặt ra ranh giới, tránh bị thao túng và vẫn giữ được sự tôn trọng từ đối phương.

* Dưới đây là lời chia sẻ từ John Bowe 0 một chuyên gia đào tạo diễn thuyết, nhà báo từng đoạt giải thưởng và tác giả của cuốn sách “Tôi có điều muốn nói: Làm chủ nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng trong thời đại mất kết nối”.

Những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường trải qua cuộc sống dễ dàng hơn những người có vẻ ngoài xa cách hoặc kín đáo.

Sự EQ cao của họ dẫn đến tình bạn và các liên minh tại nơi làm việc, từ đó tạo ra các mối quan hệ xã hội và mạng lưới cơ hội rộng lớn hơn. Khi các mối quan hệ công việc thân thiện, cạnh tranh sẽ trở thành hợp tác.

Không có rào cản lớn nào ngăn cản việc trở nên EQ cao. Đó chỉ đơn giản là việc sử dụng ngôn ngữ khiến người khác cảm thấy được hỗ trợ và an toàn để đóng góp ý kiến mà không sợ bị phán xét. Điều đó có nghĩa là thể hiện sự quan tâm và tôn trọng chân thành. Khi lời nói của bạn luôn thể hiện điều đó, mọi người sẽ tin tưởng bạn và cảm thấy thoải mái chia sẻ ý tưởng của họ.

Dưới đây là 10 cụm từ mà những người EQ cao thường dùng để khiến người khác cảm thấy thoải mái ngay lập tức.

1. ‘Hãy kể cho tôi nghe thêm về điều đó.’

Cụm từ này thể hiện sự cởi mở và tò mò. Nó cho người đối diện biết rằng bạn đang lắng nghe và những gì họ nói rất quan trọng. Thêm vào đó: Nó làm được điều này mà không cần thúc ép hay gây áp lực buộc người nói phải đi thẳng vào vấn đề.

Các cụm từ tương tự:

- “Bạn có thể giải thích chi tiết hơn cho tôi được không?

- “Bạn có thể nói rõ hơn được không?"

- “Thú vị đấy. Cứ tiếp tục đi".

2. ‘Cứ từ từ thôi.’

Nhiều cuộc trò chuyện diễn ra vội vã. Cụm từ này giúp giảm bớt lo lắng, tạo điều kiện cho mọi người suy nghĩ và thể hiện bản thân theo tốc độ của riêng mình.

Các cụm từ tương tự:

- “Không cần vội.”

- “Khi nào bạn sẵn sàng.”

- “Cứ tiếp tục đi, tôi đang nghe đây.”

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3. ‘Bạn nghĩ sao?’

Những người EQ cao khuyến khích người khác đóng góp. Cụm từ này thể hiện sự tôn trọng đối với ý kiến và đóng góp của người khác. Nó cũng truyền tải một môi trường hợp tác an toàn, điều này đặc biệt hiệu quả trong các cuộc họp nhóm, nơi các thành viên nhút nhát hơn có thể chọn cách im lặng.

Các cụm từ tương tự:

- “Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?”

- “Bạn nghĩ sao?”

- “Tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn.”

4. ‘Ý kiến hay đấy.’

Sự công nhận có sức mạnh kỳ diệu. Khi mọi người cảm thấy được trân trọng, họ sẽ có nhiều khả năng tham gia hơn và tham gia tích cực hơn vào lần sau. Câu nói này khuyến khích tinh thần làm việc nhóm và biến các cuộc trò chuyện thành sự hợp tác.

Các cụm từ tương tự:

- “Tôi thích điều đó.”

- “Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.”

- ″Ồ, vậy được rồi.”

5. ‘Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó theo cách này.’

Điều này thể hiện sự khiêm tốn và cởi mở về mặt trí tuệ. Nó cho người khác thấy rằng bạn không cứng nhắc, rằng ý tưởng và quan điểm của họ thực sự có thể ảnh hưởng đến bạn. Bạn đang củng cố sự cởi mở và tôn trọng.

Các cụm từ tương tự:

- “Tuyệt vời! Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.”

- ″Đó là một cách nhìn nhận thú vị.”

- ″Ồ, ý tưởng hay đấy.”

6. ‘Tôi có thể giúp gì?’

Không gì thể hiện sự ủng hộ rõ ràng hơn việc đề nghị giúp đỡ về thời gian hoặc nguồn lực. Tại những nơi làm việc mà mọi người thường ngần ngại yêu cầu giúp đỡ trực tiếp, không có gì thể hiện sự tin tưởng lớn lao hơn thế.

Các cụm từ tương tự:

- “Bạn muốn bắt đầu từ đâu?”

- ″Điều gì sẽ hữu ích ngay lúc này?”

- “Cần gì cứ nói với tôi nhé.”

7. ‘Cảm ơn vì đã nhắc đến điều đó.’

Thể hiện lòng biết ơn hoặc bộc lộ sự yếu đuối sẽ tạo dựng được lòng tin. Khi được thực hiện một cách chân thành, điều đó sẽ khuyến khích mọi người tin tưởng bạn và tiếp tục cởi mở.

Các cụm từ tương tự:

- “Tôi rất cảm kích vì bạn đã chia sẻ điều đó.”

- “Tôi rất vui vì bạn đã nhắc đến điều đó.”

- “Vâng, điều đó rất quan trọng.”

Ảnh minh hoạ

8. ‘Điều đó hợp lý.’

Bạn đang thể hiện sự thấu hiểu và cho thấy bạn có thể lắng nghe quan điểm của người khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sự khác biệt này rất quan trọng bởi vì mọi người sẽ cởi mở hơn khi biết rằng họ sẽ không bị phán xét.

Các cụm từ tương tự:

- “Tôi hiểu ý bạn.”

- “Tuyệt. Tôi thích nó.”

9. ‘Đừng lo lắng. Chuyện thường tình thôi.’

Sự thân thiện và thừa nhận rằng sai sót là điều không thể tránh khỏi sẽ làm giảm nỗi sợ bị phán xét và phạm lỗi. Những người EQ cao giúp bình thường hóa sự không hoàn hảo, từ đó cho phép người khác thừa nhận sai lầm sớm, đặt câu hỏi và chủ động hành động mà không sợ hãi.

Các cụm từ tương tự:

- “Chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Tôi hiểu điều đó.”

- “Không sao đâu, cuộc sống mà.”

- “Không sao đâu. Đừng lo lắng.”

10. ‘Tôi ở đây nếu bạn muốn nói chuyện.’

Việc hỗ trợ nhẹ nhàng thường hiệu quả hơn việc giải quyết vấn đề ngay lập tức. Cụm từ này mở ra cánh cửa mà không cần ép buộc cuộc trò chuyện, đặc biệt hữu ích khi ai đó chưa sẵn sàng chia sẻ.

Các cụm từ tương tự:

- “Tôi rất sẵn lòng lắng nghe nếu bạn muốn trút bầu tâm sự.”

- “Hãy liên hệ bất cứ lúc nào. Không vấn đề gì cả.”

- “Bất cứ khi nào bạn muốn nói chuyện, cứ nói ra.”

Khả năng tạo sự gần gũi là một kỹ năng bạn sẽ hoàn thiện theo thời gian. Nếu bạn biết dừng lại, suy nghĩ và sử dụng những từ ngữ tạo cơ hội hoặc mời gọi người khác tham gia, bạn sẽ thấy mình có nhiều cuộc trò chuyện thú vị và chất lượng hơn với những người xung quanh.

Theo CNBC