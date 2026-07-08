Vài giây né tránh trên truyền hình khiến sao nữ đình đám bị soi lại chuyện học hành bết bát: Liệu có công bằng?

Chỉ từ vài giây ngắn ngủi này, nhiều bình luận trên mạng đã suy diễn rằng nữ diễn viên "không biết nói gì" vì không có trải nghiệm đại học như những người còn lại.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên Bạch Lộc ngồi khá trầm lặng trong lúc các nghệ sĩ khác, trong đó có Vương Sở Nhiên, hào hứng trò chuyện về thời sinh viên, trường đại học và những kỷ niệm học tập.

Trong khi nhiều khách mời liên tục chia sẻ trải nghiệm thời đại học, Bạch Lộc hầu như không tham gia cuộc trò chuyện. Cô chủ yếu ngồi phía sau, thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Chỉ từ vài giây ngắn ngủi này, nhiều bình luận trên mạng đã suy diễn rằng nữ diễn viên "không biết nói gì" vì không có trải nghiệm đại học như những người còn lại.

Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng chủ đề học vấn khiến Bạch Lộc trở nên "hướng nội bất thường" hay bị tách khỏi cuộc trò chuyện. Song, cũng có không ít khán giả lên tiếng cho rằng việc đánh giá tâm lý của một nghệ sĩ chỉ qua vài giây lên sóng là thiếu khách quan. Trong các chương trình thực tế, cách dựng hình, thời lượng phát sóng hay trạng thái cá nhân đều có thể khiến khán giả hiểu sai bối cảnh.

Bạch Lộc

Dù vậy, câu chuyện lại khiến nhiều người tò mò về quá trình học tập của nữ diễn viên đình đám này.

Khác với nhiều ngôi sao Hoa ngữ từng tốt nghiệp các học viện nghệ thuật danh tiếng như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay Học viện Hý kịch Trung ương, Bạch Lộc không xuất thân từ trường đào tạo diễn viên chuyên nghiệp.

Tên thật của cô là Bạch Mộng Nghiên. Sau khi tốt nghiệp THCS, cô theo học tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Thương mại Thường Châu (Changzhou Vocational Institute of Tourism and Commerce), chuyên ngành Tiếng Anh du lịch.

Đây là chương trình đào tạo cao đẳng nghề kéo dài 5 năm, tương đối phổ biến tại Trung Quốc dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Bạch Lộc nhập học năm 2010 và hoàn thành chương trình vào năm 2015.

Điều đáng chú ý là từ khi nổi tiếng đến nay, nữ diễn viên chưa từng né tránh hay che giấu xuất thân học vấn của mình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô luôn thẳng thắn chia sẻ mình không học đại học theo con đường truyền thống, cũng không được đào tạo diễn xuất bài bản.

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Bạch Lộc từng là một hot girl mạng và làm người mẫu ảnh. Chính nhờ ngoại hình nổi bật, cô bén duyên với các dự án quay MV, quảng cáo trước khi được biên kịch kiêm nhà sản xuất Vu Chính phát hiện và ký hợp đồng.

Không trải qua các lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Bạch Lộc từng bước khẳng định năng lực bằng chính các vai diễn của mình. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Châu Sinh Như Cố, Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh...

Thậm chí, thành tích hoạt động của nữ diễn viên còn được chính trường cũ ghi nhận. Bạch Lộc từng được nhắc đến trong tư liệu giới thiệu của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Thương mại Thường Châu với tư cách là một cựu sinh viên tiêu biểu có nhiều đóng góp và đạt thành công trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bởi vậy, nhiều khán giả cho rằng việc lấy học vấn để công kích hay đánh giá năng lực của Bạch Lộc là chưa thực sự công bằng. Thực tế, con đường phát triển của mỗi nghệ sĩ không giống nhau. Có người được đào tạo bài bản từ các học viện danh tiếng, nhưng cũng có người trưởng thành từ kinh nghiệm thực tế và quá trình tự học không ngừng.

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