4 nơi xuất hiện nhiều người có EQ cao hơn bạn nghĩ

Người có EQ cao không chỉ thể hiện qua cách nói chuyện hay ứng xử. Họ cũng thường xuất hiện ở những môi trường giúp mình kết nối, học hỏi và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Khi nhắc đến người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, nhiều người thường nghĩ ngay đến khả năng giao tiếp khéo léo, biết lắng nghe hoặc xử lý mâu thuẫn một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cho rằng EQ còn ảnh hưởng đến cách mỗi người lựa chọn môi trường sống và sinh hoạt. Những không gian khuyến khích sự lắng nghe, hợp tác và phát triển bản thân thường thu hút những người biết quản lý cảm xúc tốt hơn, bởi đó cũng là nơi họ cảm thấy dễ phát huy thế mạnh của mình.

Tất nhiên, không phải cứ bước vào những nơi dưới đây là có EQ cao. Nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy đây là những môi trường thường quy tụ khá nhiều người có khả năng đồng cảm, hợp tác và giao tiếp tích cực.

1. Thư viện và hiệu sách

Không phải ai đến thư viện hay hiệu sách cũng là "mọt sách". Nhiều người chỉ tìm một nơi yên tĩnh để đọc vài chương sách, học tập hoặc đơn giản là tạm rời khỏi nhịp sống ồn ào.

Các nghiên cứu cho thấy việc đọc, đặc biệt là các tác phẩm văn học, có thể góp phần cải thiện khả năng đồng cảm vì người đọc liên tục đặt mình vào góc nhìn của các nhân vật. Đây cũng là một trong những năng lực cốt lõi của trí tuệ cảm xúc. Người có EQ cao thường không xem việc đọc là nghĩa vụ mà là cách để mở rộng góc nhìn và hiểu con người nhiều hơn.

Chính vì vậy, thư viện và hiệu sách thường là những nơi dễ bắt gặp những người thích quan sát, lắng nghe và dành thời gian cho việc phát triển bản thân.

Ảnh minh họa

2. Công viên và những không gian nhiều cây xanh

Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng dành thời gian ở thiên nhiên giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng khả năng điều tiết cảm xúc. Chỉ cần đi bộ khoảng 20-30 phút trong công viên cũng có thể giúp não bộ thư giãn hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Người có EQ cao thường hiểu rằng cảm xúc không chỉ được điều chỉnh bằng suy nghĩ mà còn chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Thay vì tìm cách "xả stress" bằng những phản ứng bốc đồng, họ có xu hướng lựa chọn những không gian giúp mình bình tĩnh và lấy lại sự cân bằng.

Đó là lý do công viên, đường dạo bộ hay những khu vực nhiều cây xanh thường trở thành điểm đến quen thuộc của không ít người biết chăm sóc sức khỏe tinh thần.

3. Các lớp học hoặc câu lạc bộ theo sở thích

Đó có thể là một lớp học ngoại ngữ, lớp vẽ, lớp nhảy, câu lạc bộ chạy bộ hay bất kỳ hoạt động nào giúp mọi người cùng chia sẻ một mối quan tâm.

Những môi trường như vậy đòi hỏi sự hợp tác, tôn trọng và sẵn sàng học hỏi từ người khác. Người có EQ cao thường không ngại đặt câu hỏi, tiếp nhận góp ý hay làm quen với những người có hoàn cảnh khác mình. Chính tinh thần cởi mở ấy giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tích cực và không ngừng mở rộng góc nhìn về cuộc sống.

Ảnh minh họa

4. Những quán cà phê yên tĩnh

Không phải quán cà phê nào cũng đông đúc và náo nhiệt. Có những nơi mọi người đến để đọc sách, làm việc, học tập hoặc trò chuyện với một vài người bạn thân trong không gian vừa đủ yên tĩnh.

Người có EQ cao thường không tìm kiếm sự ồn ào để lấp đầy khoảng trống. Họ biết tận hưởng những cuộc trò chuyện có chiều sâu, biết lắng nghe nhiều hơn nói và cũng không ngại dành thời gian ở một mình để sắp xếp lại cảm xúc.

Vì vậy, những quán cà phê có không khí nhẹ nhàng thường trở thành nơi họ tìm đến để nạp lại năng lượng hoặc kết nối với những người thật sự quan trọng.

Kết

Không có địa điểm nào có thể biến một người thành người có EQ cao chỉ sau một lần ghé thăm. Điều tạo nên sự khác biệt là cách mỗi người tận dụng những môi trường ấy để học hỏi, kết nối và chăm sóc cảm xúc của mình.

Xét cho cùng, người có EQ cao không phải lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi đặc biệt. Họ chỉ có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho những không gian giúp bản thân bình tĩnh hơn, thấu hiểu người khác hơn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.