Các thủ khoa thi tốt nghiệp THPT 2026 làm câu hỏi "Steve Jobs Việt Nam" trong đề Văn thế nào?

Khác với nhiều tranh luận trên mạng xã hội, các thủ khoa và thí sinh đạt điểm Ngữ văn cao đều chọn cách bám sát yêu cầu của đề, xem "Steve Jobs Việt Nam" như một biểu tượng của đổi mới để triển khai bài viết theo góc nhìn riêng.

Ngay sau khi đề thi Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 được công bố, câu nghị luận xã hội với nội dung: "Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?" đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người băn khoăn liệu việc đưa tên một tỷ phú công nghệ nước ngoài vào đề thi có phù hợp hay không.

Thế nhưng, điều đáng chú ý là những thí sinh đạt thành tích cao nhất kỳ thi lại không xem đây là trở ngại quá lớn. Mỗi người có một cách tiếp cận khác nhau, song điểm chung là đều tập trung đọc kỹ yêu cầu của đề, xác định thông điệp cốt lõi rồi triển khai bài viết theo lập luận của mình.

Thủ khoa D01: Tập trung vào từ khóa "Việt Nam", viết về cách nuôi dưỡng nhân tài

Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội), đạt 29/30 điểm và trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01 với môn Văn 9 điểm.

Theo Tuệ Minh, khi bước vào phòng thi, điều nữ sinh chú ý nhất không phải là cái tên "Steve Jobs", mà là thông điệp phía sau câu hỏi.

"Mình đánh giá nội dung đề hướng đến suy nghĩ của thế hệ trẻ về cách nuôi dưỡng nhân tài. Theo mình, từ khóa quan trọng cần chú ý hơn chính là 'Việt Nam', cần chú trọng tới bối cảnh, tình hình và cơ hội ở chính đất nước mình", Minh nói.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh là thủ khoa D01 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Từ cách hiểu đó, nữ sinh triển khai bài viết theo nhiều góc độ, từ trách nhiệm của cá nhân, xã hội đến cộng đồng nhằm tạo thêm cơ hội để người Việt phát huy năng lực trong "kỷ nguyên vươn mình". Bài làm của Tuệ Minh dài gần kín 10 mặt giấy. Tuệ Minh cho biết mình viết tới những dòng đầu của mặt thứ 10 thì hết thời gian.

Thủ khoa C00: Bình tĩnh phân tích đề, chia giải pháp theo từng chủ thể

Là một trường hợp đặc biệt của kỳ thi năm nay, Nguyễn Thanh Bình - sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao đã quyết định thi lại và trở thành thủ khoa khối C00 với 28,75 điểm.

Đạt 9,25 điểm môn Văn, Bình cho biết đây là dạng đề khá mới nhưng không quá khó nếu đọc kỹ yêu cầu. Trước kỳ thi, nam sinh chia sẻ không dành quá nhiều thời gian luyện Văn mà chủ yếu xem lại đề thi các năm trước và hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT để hiểu cấu trúc cũng như tiêu chí chấm điểm.

Nguyễn Thanh Bình - thủ khoa khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Khi gặp câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam", Bình vẫn giữ đúng chiến lược quen thuộc là bình tĩnh đọc đề, phân tích xem đề muốn giải quyết vấn đề gì rồi mới triển khai.

Sau khi phân tích, Bình hiểu đề bài muốn học sinh với góc nhìn của mình đề xuất một số giải pháp để Việt Nam có thêm các phát minh khoa học đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ đó, Bình tập trung triển khai bài viết theo nhiều nhóm giải pháp khác nhau.

“Từ đề bài như vậy, mình sẽ nghĩ ra một số nhóm biện pháp, ví dụ như các giải pháp từ Chính phủ là gì; từ phía gia đình, xã hội có những biện pháp khuyến khích như thế nào; ngành giáo dục nên có những định hướng ra sao; rồi đối với từng cá nhân học sinh, thế hệ trẻ nên có thái độ như nào, kỹ năng như nào, chuẩn bị kiến thức ra sao... Hướng làm của mình chỉ đơn giản như vậy thôi”, Bình tiết lộ.

Thủ khoa A01, Á khoa D01: "Ngay cả khi không biết Steve Jobs là ai vẫn có thể làm bài"

Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12T1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, là một trong những gương mặt nổi bật nhất kỳ thi năm nay khi đạt 9,75 điểm Toán, 10 điểm Vật lý, 10 điểm Tiếng Anh và 8,5 điểm Ngữ văn; trở thành thủ khoa A01, đồng thời là á khoa D01.

Chia sẻ về câu hỏi gây nhiều tranh luận, Giang cho biết bản thân không dành nhiều thời gian để băn khoăn về chi tiết "Steve Jobs", mà tập trung xử lý yêu cầu của đề theo cách hiểu của mình.

"Kiến thức của mình không đủ để đánh giá sâu về câu hỏi đó. Với mình thì đề nào cũng có những phần khó hiểu như nhau nên cứ đọc, hiểu đến đâu thì làm đến đó”, Giang nói.

Hương Giang là Thủ khoa toàn quốc khối A01 với 29,75 điểm, Á khoa khối D01 với 28,25 điểm

Theo chia sẻ, Giang không nhìn Steve Jobs đơn thuần là tên của một con người mà xem đây là hình tượng đại diện cho tinh thần đổi mới và sáng tạo.

"Theo mình, ngay cả khi không biết rõ Steve Jobs là ai thì đề cũng đã cung cấp đủ dữ liệu để thí sinh triển khai bài viết. Phần ngữ liệu phía trên đã nhắc đến việc ông là một trong những nhân vật tiêu biểu của lĩnh vực công nghệ, nên chỉ cần hình dung đó là một hình mẫu về đổi mới, sáng tạo thì vẫn có thể làm bài được.

Tất nhiên, mình cũng phải thừa nhận bản thân có phần thuận lợi hơn một số bạn. Mình học ở Hà Nội và định hướng theo lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin nên biết Steve Jobs là ai. Điều đó cũng giúp mình tiếp cận và triển khai bài làm dễ dàng hơn một chút", Hương Giang thẳng thắn.

Thủ khoa A00: "Mình nghĩ đó là một tư tưởng chứ không chỉ là tên một con người"

Nếu các thủ khoa khối D hay C có lợi thế ở môn Ngữ Văn thì với Nguyễn Khắc Công - thủ khoa A00 duy nhất cả nước đạt 30/30 điểm tuyệt đối, câu hỏi này lại được nhìn từ góc độ của một học sinh thiên về các môn tự nhiên. Khắc Công đạt 7,25 điểm Ngữ văn và cho biết khi đọc câu hỏi, nam sinh không quá băn khoăn việc mình hiểu rõ Steve Jobs đến đâu.

"Mình nghĩ kiến thức của mình không đủ vì mình thấy đề Văn nào cũng khó hiểu như nhau nên mình cứ làm thôi", Công nói vui.

Theo nam sinh, điều cốt lõi của câu hỏi không phải xác định "Steve Jobs Việt Nam" là một cá nhân cụ thể, mà phải hiểu được thông điệp mà đề bài muốn gửi gắm.

Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh), đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

"Mình nghĩ 'Steve Jobs Việt Nam' không đơn thuần là tên của một con người, mà còn là biểu tượng cho một tư tưởng, một khát vọng đổi mới và sáng tạo để mỗi người hướng đến. Điều quan trọng là mình hiểu được ý nghĩa phía sau hình ảnh đó. Nếu không hiểu được tư tưởng mà đề muốn truyền tải thì sẽ rất khó để bản thân có thể phát triển", Công nói. Nam sinh cũng cho biết đã sử dụng trọn vẹn 120 phút để làm bài và viết hết mặt đầu tiên của tờ giấy thi thứ 2.

Thủ khoa tốt nghiệp toàn quốc: Hơi bất ngờ vì đề khá lạ so với những năm trước

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đặng Quỳnh Trang, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) đã xuất sắc trở thành một trong hai thủ khoa tốt nghiệp toàn quốc với số điểm 38,5/40 điểm ở 4 môn. Trong đó, Toán và Hóa học, Trang đạt điểm tuyệt đối 10, Vật lý đạt 9,75, còn Ngữ văn 8,75.

Với câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam", Trang thừa nhận ban đầu có thấy hơi bất ngờ vì đề khá lạ so với những năm trước, tuy nhiên bằng ý hiểu của mình, Trang vẫn hoàn thành được bài làm một cách khá thuận lợi.

"Ban đầu mình viết về Steve Jobs là một người thành công trong lĩnh vực của mình bởi ông ấy có sự đam mê và môi trường phù hợp để phát triển bản thân. Từ đó, mình nhận thấy muốn Việt Nam cũng có Steve Jobs thì ta phải thúc đẩy niềm đam mê của họ, tạo môi trường sáng tạo, hỗ trợ và thúc đẩy những thế hệ mai sau theo đuổi hành trình chinh phục ước mơ", Trang tiết lộ cách mình triển khai bài viết.

Có thể thấy, dù cách diễn đạt và góc nhìn khác nhau, phần lớn những thí sinh đạt thành tích cao đều không dành quá nhiều thời gian tranh luận về cái tên riêng "Steve Jobs". Thay vào đó, các thí sinh này tập trung đọc kỹ ngữ liệu, xác định thông điệp cốt lõi mà đề muốn hướng tới, từ đó triển khai bài viết theo lập luận riêng. Chính cách tiếp cận bình tĩnh, bám sát yêu cầu và linh hoạt trong tư duy đã giúp nhiều thủ khoa chinh phục câu hỏi từng gây nhiều tranh cãi nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

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