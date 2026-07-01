Hóa ra Fujiko F. Fujio đã tính hết rồi: Vì sao Jaian hát dở ẹc nhưng lại mê hát?

Thay vì là một chi tiết gây cười đơn thuần, niềm đam mê âm nhạc "thảm họa" của Jaian thực chất ẩn chứa nhiều bài học ý nghĩa hơn.

Giọng hát của Jaian từ lâu đã trở thành một "vũ khí hủy diệt" kinh điển trong thế giới Doraemon. Thứ âm thanh kinh hoàng ấy có thể làm lung lay nhà cửa, khiến chim chóc đang bay phải rơi rụng, gián chuột thi nhau chạy trốn và là nỗi khiếp sợ tột cùng của nhóm bạn Nobita mỗi khi cậu chàng thông báo mở liveshow.

Thế nhưng, bất chấp việc bị cả khu phố quay lưng và chính bản thân cũng biết các bạn luôn tìm cách trốn tránh, Jaian vẫn nuôi một đam mê mãnh liệt, cháy bỏng với âm nhạc. Cậu sẵn sàng dùng đến cả nắm đấm hay bảo bối của Doraemon chỉ để ép mọi người phải ngồi nghe mình hát. Đằng sau chi tiết mang tính gây cười lặp đi lặp lại này, cố họa sĩ Fujiko F. Fujio thực chất đã cài cắm những dụng ý tâm lý học và giáo dục vô cùng sâu sắc mà chỉ khi trưởng thành chúng ta mới nhận ra.

Jaian sở hữu niềm đam mê vô tận với việc ca hát

Nhu cầu khẳng định bản sắc cá nhân của một đứa trẻ "thừa năng lượng"

Trong nhóm bạn quen thuộc, mỗi nhân vật đều sở hữu một thế mạnh riêng biệt tạo nên bản sắc của họ. Dekisugi là thiên tài học tập, Suneo là công tử giàu có, Shizuka là biểu tượng của sự thanh lịch, giỏi giang, ngay cả một cậu bé hậu đậu như Nobita cũng có biệt tài thiện xạ và chơi dây vô địch. Nếu xét theo thang đo của xã hội hay trường học, Jaian gần như không có gì ngoài một thân hình "hộ pháp" và sức mạnh cơ bắp. Cậu học lực kém, gia cảnh bình thường và thường xuyên bị mẹ mắng mỏ, bắt làm việc nhà.

Chính vì vậy, khát vọng trở thành ca sĩ lừng danh và việc sở hữu một sân khấu riêng, dù có thể đó chỉ là bãi đất trống với ba ống xi măng, chính là cách Jaian cố gắng khẳng định giá trị độc bản của mình. Cậu muốn chứng minh bản thân không chỉ là một kẻ bắt nạt thô lỗ, mà còn có một tâm hồn nghệ sĩ nghệ thuật.

Fujiko F. Fujio đã phản ánh rất thực tế tâm lý của những đứa trẻ phản kháng khi không thể tìm thấy sự công nhận ở những chuẩn mực thông thường như điểm số hay sự giàu sang, chúng sẽ tự tạo ra một địa hạt riêng để làm chủ, bất chấp năng khiếu bẩm sinh có phù hợp hay không.

Hiệu ứng tâm lý Dunning-Kruger và sự ngộ nhận ngây ngô của tuổi thơ

Dưới lăng kính tâm lý học hiện đại, Jaian chính là một ví dụ điển hình của hiệu ứng Dunning-Kruger - hiện tượng một người có năng lực yếu kém trong một lĩnh vực nhưng lại tự đánh giá rất cao khả năng của mình. Jaian không hề cố ý tra tấn bạn bè; trong thâm tâm, cậu luôn tin rằng giọng hát của mình là "kiệt tác" và việc mang tiếng hát đến cho mọi người là một đặc ân, một sự ban phát niềm vui.

Dù giọng hát của Jaian là nỗi khiếp sợ của cả khu phố, nhưng cậu chàng luôn tin rằng mình đang ban phát một "kiệt tác" âm nhạc cho bạn bè

Sự tự tin thái quá này đến từ việc Jaian sống trong một môi trường mà xung quanh không ai dám nói thật. Vì sợ nắm đấm của cậu, Nobita, Suneo và các bạn luôn phải vỗ tay khen ngợi, giả vờ xúc động, thậm chí tặng hoa sau mỗi buổi biểu diễn. Sự dối lòng của đám đông vô tình trở thành bức tường ngăn cách Jaian nhìn nhận ra sự thật, khiến cậu càng ngày càng lún sâu vào ảo tưởng quyền lực âm nhạc của mình. Qua đó, tác giả gửi gắm một thông điệp giáo dục nhẹ nhàng nhưng thấm thía về tác hại của những lời khen ngợi giả tạo và sự thiếu trung thực trong các mối quan hệ.

Bản chất thuần khiết của đam mê không bị rập khuôn bởi năng khiếu

Vượt lên trên những tiếng cười châm biếm, hình ảnh Jaian đứng hát say sưa dưới nắng hè, mồ hôi nhễ nhại trên bãi đất trống, thực chất lại mang một thông điệp rất nhân văn về tinh thần kiên trì. Khác với người lớn thường chỉ dám làm những việc mình giỏi hoặc mang lại lợi ích kinh tế, trẻ em theo đuổi đam mê hoàn toàn bằng sự thuần khiết của bản năng.

Jaian thích hát đơn giản vì âm nhạc khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, được giải tỏa những áp lực từ gia đình và trường học. Cậu không quan tâm đến việc giọng hát của mình có đúng nhạc lý hay không, cậu chỉ muốn hát bằng tất cả năng lượng và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tác giả dường như muốn nhắn nhủ rằng, mỗi đứa trẻ đều có quyền ước mơ và theo đuổi sở thích của mình. Dù ước mơ đó có thể "thảm họa" trong mắt người khác, thì niềm vui nguyên bản khi được đứng trên sân khấu của chính mình vẫn là một giá trị đẹp đẽ của tuổi thơ mà người lớn không nên dập tắt bằng những định kiến khắt khe.

Thiên An