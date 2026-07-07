Cú trượt dài của 1 giáo viên Trung Quốc vì bê bối gian lận môn Toán: Cái kết quá đau lòng

Chỉ vì lòng tham, người này không chỉ đánh mất sự nghiệp mà còn phải trả giá.

Trong 5 vụ án điển hình liên quan đến hành vi tổ chức gian lận thi cử từng được Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố, một trong những vụ việc gây chú ý nhất là trường hợp một giáo viên kiêm giám thị tại tỉnh Hồ Bắc lợi dụng chính nhiệm vụ được giao để tổ chức gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao) năm 2020.

Theo hồ sơ vụ án, Trần là giáo viên của một trường trung học tại thành phố Giám Lợi (tỉnh Hồ Bắc) và được phân công làm giám thị kỳ thi đại học năm 2020.

Ảnh minh hoạ

Chiêu trò tinh vi

Từ đầu năm 2020, Trần đã cùng nhiều người khác lên kế hoạch tổ chức gian lận. Nhóm này phân công người liên hệ với sinh viên đại học để giải đề, truyền đáp án; người phụ trách chế tạo giấy tờ giả; người đưa các đối tượng vào khu vực thi; còn Trần giữ vai trò điều phối toàn bộ hoạt động.

Ông ta trực tiếp liên hệ với phụ huynh và thí sinh, thống nhất phương án gian lận, thu tiền và chi trả mọi khoản chi phí. Tổng cộng, nhóm này đã nhận 338.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,2 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) từ nhiều gia đình có nhu cầu mua đáp án.

Để thực hiện kế hoạch, các thành viên thuê khách sạn gần điểm thi làm nơi giải đề, mua camera siêu nhỏ, máy ghi hình và nhiều thiết bị phục vụ gian lận. Do việc thử nghiệm thiết bị không đạt yêu cầu, chúng chuyển sang phương án khác.

Một thành viên còn sử dụng giấy tờ thật để làm giả thẻ giám thị và thẻ dự thi. Cả nhóm nhiều lần đến khảo sát địa điểm tổ chức thi, nghiên cứu đường đi, lối vào và thống nhất chi tiết kế hoạch với phụ huynh.

Đáng chú ý, Trần còn móc nối với một nhân viên phụ trách hệ thống phát thanh tại điểm thi. Đổi lại việc cung cấp đáp án cho con trai người này, Trần được hỗ trợ đưa người vào khu vực thi.

Lộ tẩy!

Sáng ngày thi, một sinh viên giả danh cán bộ thanh tra thi đã trà trộn vào điểm thi nhưng nhanh chóng bị giáo viên phát hiện và bàn giao cho công an. Sau khi kế hoạch đầu tiên đổ bể, nhóm lập tức chuyển sang phương án dự phòng.

Với tư cách giám thị, Trần nhận đề thi môn Toán trước giờ phát đề chính thức. Lợi dụng thời điểm này, ông bí mật dùng điện thoại chụp toàn bộ đề thi rồi gửi qua ứng dụng WeChat cho đồng phạm đang chờ sẵn tại khách sạn để giải.

Tuy nhiên, khi nhóm đang giải đề và chuẩn bị truyền đáp án vào phòng thi, lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang. Sau đó, Trần và một đồng phạm đã ra đầu thú.

Sau quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Giám Lợi tuyên phạt Trần 4 năm tù về hai tội danh gồm tổ chức gian lận thi cử và chiếm đoạt trái phép bí mật quốc gia, đồng thời phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.

Một đồng phạm khác bị tuyên 3 năm tù cùng khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ, trong khi người còn lại nhận mức án 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Sau phiên tòa, không có kháng cáo hay kháng nghị, bản án chính thức có hiệu lực.

Một giáo viên vốn được xem là người truyền tri thức, dạy học trò về sự trung thực và công bằng, lại trở thành người cầm đầu đường dây gian lận. Chỉ vì lợi ích vật chất, ông đã đánh đổi nghề nghiệp, danh dự và tương lai của chính mình. Cú trượt dài ấy cũng là lời cảnh tỉnh rằng, khi lòng tham lấn át đạo đức nghề nghiệp, cái mất không chỉ là tự do mà còn là sự tôn trọng của xã hội.

Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá đối với những người làm giáo dục. Trong môi trường mà sự công bằng được đặt lên hàng đầu, bất kỳ hành vi tiếp tay cho gian lận nào cũng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm xói mòn niềm tin vào giáo dục.

Theo Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh đại học là một trong những kênh tuyển chọn nhân tài quan trọng nhất của quốc gia, liên quan trực tiếp đến tương lai của học sinh, sự công bằng trong giáo dục và niềm tin của xã hội.

Việc một giáo viên, đồng thời là giám thị, lợi dụng vị trí công tác để tổ chức gian lận được đánh giá là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính công bằng của kỳ thi và cần bị xử lý nghiêm khắc.

Việc xử lý vụ án này của tòa án nhắc nhở các thí sinh hãy bước vào kỳ thi bằng năng lực thực sự của mình, đồng thời cảnh báo các bậc phụ huynh không nên vì mong muốn con đạt kết quả cao mà tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật, bởi cái giá phải trả có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của con em và chính bản thân mình.

Theo People