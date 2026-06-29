Một nam diễn viên nổi tiếng phải đăng báo vì làm mất bằng đại học

Chỉ một mẩu thông báo chưa đầy 100 chữ trên báo địa phương khiến tên của Vương An Vũ lên top tìm kiếm.

Việc diễn viên Trung Quốc Vương An Vũ đăng thông báo làm mất bằng tốt nghiệp đại học trên một tờ báo địa phương mới đây đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh sự bất ngờ vì một diễn viên nổi tiếng cũng có lúc "đãng trí", câu chuyện còn khiến nhiều người tò mò: "Vì sao chỉ mất một tấm bằng mà phải đăng báo? Nếu làm mất thì có được cấp lại bản gốc hay không?".

Theo thông tin được đăng trên Ningbo Evening News (Ninh Ba Vãn Báo), Vương An Vũ cho biết anh không may làm thất lạc bằng tốt nghiệp đại học của Đại học Truyền thông Trung Quốc, đồng thời tuyên bố 2 giấy tờ này không còn giá trị sử dụng.

Nam diễn viên Vương An Vũ sinh năm 1998 tại Chiết Giang (Trung Quốc), từng đỗ vào Đại học Truyền thông Trung Quốc năm 2016 với 614 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và xếp thứ 37 toàn quốc ở chuyên ngành Phát thanh - Dẫn chương trình.

Nhờ thành tích học tập nổi bật cùng quá trình hoạt động nghệ thuật, anh từng được nhiều người gắn với hình ảnh "học bá". Tuy nhiên, mẹ của Vương An Vũ từng tiết lộ trên một chương trình truyền hình rằng con trai mình rất hay quên. Thời còn học phổ thông, anh từng để quên hành lý chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu trên xe, suýt lỡ mất kỳ thi quan trọng.

Nam diễn viên Vương An Vũ

Đừng tìm dịch vụ "làm lại bằng gốc" khi làm mất bằng tốt nghiệp

Theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc về quản lý sinh viên đại học, khi bằng tốt nghiệp hoặc bằng cử nhân bị mất hay hư hỏng, nhà trường không cấp lại bản gốc. Thay vào đó, sau khi người học nộp đơn đề nghị và trường xác minh thông tin, cơ sở đào tạo sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Giấy chứng nhận học vị.

Các giấy chứng nhận này có giá trị pháp lý tương đương văn bằng gốc, được sử dụng trong mọi thủ tục chính thức như xin việc, thi tuyển công chức, học lên cao hoặc đăng ký cư trú.

Câu chuyện của diễn viên Vương An Vũ cũng khiến nhiều độc giả Việt Nam đặt ra câu hỏi: "Nếu chẳng may làm mất bằng tốt nghiệp đại học thì phải xử lý như thế nào?". Trên thực tế, quy định tại Việt Nam cũng khá rõ ràng và có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc.

Theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý văn bằng, chứng chỉ, người bị mất hoặc hư hỏng không được cấp lại bản chính bằng tốt nghiệp. Thay vào đó, người học có thể đề nghị cơ sở giáo dục đã cấp bằng trước đây cấp bản sao từ sổ gốc nếu thông tin lưu trữ vẫn còn đầy đủ. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cơ sở giáo dục không còn lưu giữ sổ gốc hoặc thuộc những trường hợp đặc biệt theo quy định, người dân cần liên hệ trực tiếp với trường hoặc cơ quan quản lý để được hướng dẫn thủ tục phù hợp. Vì vậy, khi làm mất bằng, việc đầu tiên cần làm là liên hệ với trường đại học đã cấp văn bằng để được hướng dẫn đúng quy trình, thay vì tìm đến các dịch vụ bên ngoài.

Nên đặc biệt lưu ý về những quảng cáo trên mạng nhận "làm lại bằng gốc y như thật". Đây là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi làm giả hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, trong đó có văn bằng, chứng chỉ, có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không nên tin vào các dịch vụ "cấp lại bằng gốc" trái phép để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Tổng hợp