Vụ 146 điểm 10 môn Toán bất thường: Người dân Tuyên Quang nói gì?

Người dân sống gần Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết họ bất ngờ trước vụ 146 điểm 10 môn Toán nhưng mong chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.





Những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiều 7/7, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực gần Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân) cho thấy nhiều người dân cũng đang theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Không ít người bày tỏ bất ngờ khi biết trường có số lượng lớn học sinh đạt điểm 10 môn Toán. Dù vậy, đa số cho rằng cần chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng trước khi đưa ra bất kỳ nhận định nào.

Bà Loan (57 tuổi) cho biết từ khi nhà trường chuyển về cơ sở mới cách đây khoảng hai năm, bà thường xuyên chứng kiến nhịp sinh hoạt của học sinh và có ấn tượng tích cực về các em.

Hình ảnh mới nhất tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau vụ 146 điểm 10 môn Toán

Theo bà Loan, học sinh của trường THPT Chuyên Tuyên Quang chủ yếu tập trung cho việc học, ít gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Vì vậy, trước những thông tin đang được dư luận quan tâm, bà cho rằng cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng.

“Đúng hay sai thì cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ. Tôi thấy các cháu chăm chỉ, ngoan ngoãn và chưa từng nghe điều tiếng gì”, bà Loan chia sẻ.

Theo chia sẻ của người dân sinh sống gần trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trên tuyến đường quanh trường có nhiều gia đình cải tạo, xây dựng nhà trọ phục vụ học sinh đến từ các xã trong tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các phòng đều đã có người thuê.

Nhiều hộ dân địa phương cho biết, học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có cường độ học tập cao. Ngoài thời gian học trên lớp, nhiều em tiếp tục tham gia các lớp ôn luyện hoặc tự học nên ít khi tụ tập vui chơi.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Liên quan vụ việc, ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang được các đơn vị chức năng tập trung điều tra, xác minh.

Vụ việc được phát hiện sau khi kết quả thống kê điểm thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi, trong khi cả nước ghi nhận 4.028 bài thi đạt điểm tuyệt đối ở môn học này.

Đáng chú ý, hơn 140 bài thi đạt điểm 10 tập trung tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh. Bảy bài thi còn lại phân bố tại các điểm thi khác.

Liên quan vụ việc, Bộ GD&ĐT cho biết bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, cơ quan này nhận định kết quả thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Bộ GD&ĐT khẳng định việc xử lý vụ việc sẽ được thực hiện với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế thi và quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.