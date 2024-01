10 bom tấn đáng xem nhất 2024: Phim 18+ ăn khách nhất lịch sử có phần mới, thương hiệu đoạt 17 giải Oscar tái xuất

Năm qua, không có quá nhiều bom tấn Hollywood gây tiếng vang trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, mỗi tác phẩm này đều được đánh giá là một bữa tiệc thịnh soạn cho các giác quan nhờ phần hình ảnh và âm thanh chất lượng, hoành tráng. Năm 2024 được kỳ vọng là giai đoạn hồi sinh của dòng phim bom tấn Hollywood với hàng loạt tác phẩm hứa hẹn sắp được phát hành. Mới đây, trang Sohu đã chọn ra 10 dự án tiêu biểu nhất, được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn trong năm nay.

Dune 2

Dune được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert, được xem là một trong những kiệt tác trong thể loại khoa học - viễn tưởng. Phần 1 của bộ phim ra mắt năm 2021, gây tiếng vang với doanh thu hơn 402 triệu USD trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch. Tác phẩm cũng thắng 6 giải Oscar cùng năm ở các hạng mục về kỹ thuật làm phim.

Kịch bản theo chân công tước Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng) trong hành trình sinh tử bảo vệ vận mệnh của cả thiên hà. Dự án quy tụ dàn sao đình đám như Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa... Phần hai dự kiến sẽ đến với người hâm mộ vào đầu tháng 3 năm nay. Nhà làm phim tài ba người Canada Denis Villeneuve tiếp tục giữ vai trò đạo diễn.

Mickey 17

Bộ phim là sự kết hợp giữa tài tử hàng đầu Robert Pattinson cùng đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho, người đoạt giải Oscar với Ký Sinh Trùng (2019). Theo Sohu, kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Edward Ashton. Nội dung tác phẩm xoay quanh các phiên bản nhân bản vô tính mang tên "Mickey", được sản xuất với mục đích thay thế con người thực hiện cuộc chinh phạt nhằm thuộc địa hóa vương quốc băng giá Niflheim. Bên cạnh Robert Pattinson, bom tấn này còn quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood gồm Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo... Phim dự kiến ra rạp vào ngày 29/3.

Godzilla x Kong: The New Empire

Bộ phim là phần tiếp nối của bom tấn Godzilla vs. Kong từng rất thành công khi ra mắt năm 2021. Tác phẩm tiếp tục xoay quanh trận chiến giữa 2 cá thể quái vật đình đám bậc nhất của Vũ trụ Điện ảnh MonsterVerse do hãng Legendary Pictures sản xuất. Theo bật mí từ phía nhà sản xuất, nội dung phần này sẽ đi sâu hơn vào việc khám phá những điều bí mật tại vùng đất Skull Island - quê hương của Kong cùng nhiều quái vật khác. Bộ phim dự kiến ra rạp vào giữa tháng 4 năm nay.

The Fall Guy

Bộ phim của đạo diễn David Leitch được đánh giá là một trong những dự án hành động đáng chú ý nhất năm của Hollywood. Tài tử điển trai Ryan Gosling sẽ hóa thân một diễn viên đóng thế đầy tài năng và quả cảm trên hành trình đi giải cứu một ngôi sao điện ảnh bị bắt cóc. Dự án quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám như Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson hay Stephanie Hsu. Phim dự kiến ra rạp vào đầu tháng 5 năm sau.

Kingdom of the Planet of the Apes

Bộ phim sẽ là tập thứ 4 của thương hiệu điện ảnh ăn khách Rise of the Planet of the Apes. Câu chuyện của phần mới sẽ theo chân chú tinh tinh Noa. Bối cảnh phim diễn ra sau 300 năm sau các sự kiện trong War for the Planet of the Apes (2017). Lúc này, loài khỉ đã xây dựng được một nền văn minh riêng, tách biệt khỏi lãnh địa của loài người. Không đồng tình với cách cai trị của thủ lĩnh, Noa tự tách đàn để lên đường đi khám phá thế giới.

Furiosa: A Mad Max Saga

Bộ phim là phần ngoại truyện của thương hiệu hành động đình đám Mad Max do đạo diễn George Miller chỉ đạo sản xuất. Mỹ nhân 9X Anya Taylor-Joy vào vai chính Furiosa thời trẻ - nhân vật từng được minh tinh Charlize Theron đảm nhận trong các bản phim trước đó. Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất phim, tập này sẽ kể về hành trình Furiosa bị bắt cóc khỏi Vùng Xanh của Những người mẹ và phải vật lộn tồn tại ở vùng sa mạc đói khát. Dự án còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao như tài tử Chris Hemsworth, Tom Burke. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào cuối tháng 5 năm nay.

Deadpool 3

Bộ phim được chỉ đạo bởi Shawn Levy, tiếp nối câu chuyện về nhân vật phản anh hùng Deadpool do Ryan Reynolds thủ vai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đặc biệt, dự án sẽ có sự tham gia của tài tử Hugh Jackman cùng nhân vật Wolverine huyền thoại của series X-Men. Hiện tại, kịch bản của bộ phim chưa được phía ekip tiết lộ nhiều tới khán giả. Tuy nhiên, nhiều khả năng câu chuyện sẽ xoay quanh một lần "nghịch ngợm" du hành thời gian của Deadpool cùng Wolverine , dẫn đến hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười giữa hai nhân vật này. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào cuối tháng 7 năm nay.

Joker: Folie à Deux

Bộ phim là phần tiếp theo của Joker (2019) - bộ phim phá kỷ lục phòng vé của dòng phim 18+ với doanh thu 1,07 tỷ USD. Tài tử đoạt giải Oscar Joaquin Phoenix tiếp tục hóa thân tên ác nhân được yêu thích bậc nhất của truyện tranh DC. Trong khi đó, dự án này còn có sự tham gia của ca sĩ Lady Gaga trong vai Harley Quinn - người tình của Joker. Hiện tại, ekip chưa tiết lộ quá nhiều về nội dung phim. Tuy nhiên, qua nhan đề, nhiều netizen cũng đoán được rằng kịch bản sẽ xoáy sâu vào mối quan hệ giữa Hoàng tử hề giới tội phạm với nữ bác sĩ Harley Quinn, từ khi hai người gặp gỡ trong trại tâm thần Arkham cho đến khi bị cuốn vào một cuộc tình kỳ lạ đến điên loạn bậc nhất vũ trụ DC. Dự án dự kiến ra rạp vào đầu tháng 10 năm nay.

Venom 3

Bộ phim hiện chưa có nhan đề chính thức, sẽ là phần thứ 3 trong thương hiệu về nhân vật phản diện do Tom Hardy đảm nhận. Dù phần trước nhận nhiều lời chê từ khán giả và giới phê bình, câu chuyện về Venom vẫn nhận nhiều sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Đặc biệt, tập phim này được kỳ vọng là cầu nối đưa gã phản diện hài hước này gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhiều thông tin cho rằng dự án sẽ có sự tham gia của Spider-Man (Tom Holland đóng) và Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Tác phẩm dự kiến ra rạp vào đầu tháng 11 năm nay.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Bộ phim hoạt hình The War of the Rohirrim đánh dấu sự trở lại của thương hiệu điện ảnh đình đám Chúa Nhẫn - từng đoạt 17 giải Oscar trong quá khứ. Kịch bản lần này gắn liền với bộ ba phim gốc The Lord Of The Rings của Peter Jackson, đặc biệt là phần thứ hai, The Two Towers (2002). Nhân vật chính dự kiến là Helm Hammerhand - Vua xứ Rohan, người anh hùng đã đi vào huyền thoại Trung Địa. Dự án đang trong giai đoạn phát triển và được ấn định ngày ra rạp vào giữa tháng 12 năm nay.