Phim vừa chiếu đã được dự đoán là ''bom tấn cổ trang của năm'', nam chính diễn vai đa nhân cách quá xuất sắc

Love Song for Illusion (Tình Ca Ảo Mộng) là bộ phim mở bát đài KBS năm 2024 khi mới lên sóng tập đầu tiên vào ngày 2/1 vừa qua. Ngay từ đầu, đây đã là dự án được hi vọng sẽ cứu vớt khung giờ phim đầu tuần của nhà đài này bởi xuyên suốt năm 2023, chỉ có duy nhất 2 dự án đầu tuần của KBS là ít nhiều gặt hái được thành công. Nhà sản xuất Love Song for Illusion kỳ vọng rating phim sẽ ghi nhận con số trên 10%, phá kỷ lục rating phim đầu tuần củ KBS trong năm 2023.

Hiện tại, sau khi tập 1 lên sóng, Love Song for Illusion ít nhiều có thể khiến nhà sản xuất thở phào nhẹ nhõm khi tỷ suất người xem ghi nhận con số khá ổn, là 4,3%. Nếu cứ duy trì được phong độ của tập 1 thì việc đạt được kỳ vọng của nhà sản xuất là điều không khó. Khán giả hiện cũng đánh giá khá cao kịch bản phim, tin tưởng đây sẽ là một trong số những bom tấn cổ trang của năm 2024.

Truyền thông, khán giả Hàn đánh giá rất cao tập mở màn của Love Song for Illusion, đặc biệt là diễn xuất của nam chính Park Ji Hoon, người mới nhận được giải thưởng Tân binh xuất sắc ở lễ trao giải Rồng Xanh năm ngoái. Tái xuất với dòng phim cổ trang, Park Ji Hoon tiếp tục chứng minh bản thân thực sự xứng đáng với chiếc cúp danh giá mà Rồng Xanh đã trao tặng cho mình.

Ngay trong tập 1, Park Ji Hoon đã thể hiện xuất sắc vai diễn hoàng tử Sajo, người mang hai nhân cách trong mình. Lúc anh ta là Sajo hiền lành, tinh tế, khi lại là một Ak Hee mạnh mẽ, hoạt bát và có sức hút đặc biệt bởi sự nam tính của mình. Khán giả phải trầm trồ vì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, Park Ji Hoon có thể ngay lập tức biến đổi từ Sajo sang Ak Hee, từ biểu cảm, hành động cho đến giọng nói đều như một người khác.

Hai hình ảnh khác biệt của Park Ji Hoon

Tập 1 cũng làm tốt vai trò giới thiệu về cuộc đời của Sajo, người từ nhỏ đã chứng kiến cha mình trở thành kẻ phản bội, hãm hại gia tộc của nữ chính Yeon Wol. Khi trưởng thành, Sajo có mâu thuẫn với những người trong hoàng tộc còn bản thân thì sống với cuộc đời hai mặt. Khi anh ta là hoàng tử được người người kính nể, lúc lại điều hành một hàng quần áo trên con phố nhỏ. Cũng chính vì vậy, Sajo tình cờ quen biết Yeon Wol, người luôn ôm hận và muốn báo thù gia đình anh. Trong lần đầu gặp lại, họ không nhận ra nhau.

Nguồn ảnh: KBS