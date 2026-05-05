1 ngày đi bộ bao nhiêu bước để giảm nguy cơ đột quỵ? Con số khiến nhiều người bất ngờ

Đi bộ từ lâu được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản nhất. Không cần dụng cụ phức tạp, không tốn kém, cũng không đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt, chỉ cần một đôi giày phù hợp và một khoảng thời gian trong ngày, nhiều người đã có thể bắt đầu rèn luyện sức khỏe.

Các lợi ích của đi bộ thường được nhắc đến gồm hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện sức bền, giúp cơ thể linh hoạt hơn và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đáng chú ý, đi bộ cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc và tử vong do đột quỵ.

Tuy nhiên, một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn là: Mỗi ngày cần đi bộ bao nhiêu bước mới có tác dụng? Từ lâu, con số 10.000 bước/ngày được xem như một mục tiêu phổ biến. Nhưng một nghiên cứu được công bố trên European Journal of Preventive Cardiology cho thấy lợi ích sức khỏe có thể xuất hiện ở mức thấp hơn nhiều so với con số này.

Không cần đi bộ đủ 10.000 bước mới có lợi cho sức khỏe

Nghiên cứu dạng phân tích tổng hợp này đã xem xét dữ liệu từ 17 nghiên cứu, với tổng cộng 226.889 người tham gia. Kết quả cho thấy, đi bộ từ 3.967 bước trở lên mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Đặc biệt, với sức khỏe tim mạch, nhóm tác giả ghi nhận đi bộ từ 2.337 bước trở lên mỗi ngày đã có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ. Đây là con số khiến khá nhiều người bất ngờ.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thêm rằng, cứ tăng 1.000 bước đi bộ mỗi ngày, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 15%. Trong khi đó, tăng thêm 500 bước mỗi ngày có liên quan đến mức giảm 7% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Những con số này có ý nghĩa quan trọng bởi trên thực tế, không phải ai cũng dễ dàng đạt mục tiêu 10.000 bước/ngày. Với người bận rộn, người lớn tuổi hoặc những người ít vận động trong thời gian dài, mục tiêu này đôi khi tạo cảm giác quá xa vời.

Càng đi bộ nhiều, lợi ích càng rõ nếu cơ thể cho phép

Dù số bước đi bộ thấp hơn đã cho thấy lợi ích, nghiên cứu cũng ghi nhận xu hướng rõ ràng: Càng đi bộ nhiều, nguy cơ tử vong sớm càng thấp. Những người đi từ 20.000 bước trở lên mỗi ngày là nhóm có nguy cơ tử vong sớm thấp nhất trong phân tích này.

Tiến sĩ Keith Ferdinand, Chủ tịch bộ môn tim mạch dự phòng tại Trường Y, Đại học Tulane (Mỹ), nhấn mạnh: “Nếu bạn không thể đạt 10.000 bước mỗi ngày, đừng tuyệt vọng. Có vận động vẫn tốt hơn là không. Nhưng mặt khác, nếu bạn có thể đạt 10.000 bước mỗi ngày một cách an toàn, bạn thậm chí có thể nhận được lợi ích lớn hơn”.

Vì vậy, thông điệp chính không phải là dừng lại ở 2.000 hay 4.000 bước rồi coi như đã đủ. Điều quan trọng là mỗi người nên bắt đầu từ mức phù hợp với thể trạng, sau đó tăng dần nếu điều kiện cho phép.

Không chỉ đi bộ có chủ đích mới được tính là vận động

Theo tiến sĩ Ferdinand, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mọi người nên có 150 phút hoạt động thể chất mức độ vừa phải mỗi tuần. Điều này không chỉ gói gọn trong việc đạt 10.000 bước hoặc đến phòng tập.

Ông cho biết các hoạt động thường ngày như làm việc nhà ở mức vừa phải, làm vườn, đi bộ cùng con, dắt chó đi dạo cũng có thể được tính là vận động.

Với những người muốn đi bộ, tiến sĩ Ferdinand khuyên có thể đi cùng bạn đồng hành để đảm bảo an toàn, đồng thời chú ý thời tiết. Khi trời quá nóng, người tập có thể chọn đi bộ trong trung tâm thương mại, quanh sân bóng rổ ít người sử dụng ở trung tâm cộng đồng, đi lên xuống cầu thang trong nhà, tạo một vòng đi bộ trong không gian sống hoặc đi dạo trong cửa hàng tạp hóa.

Từ kết quả nghiên cứu, tiến sĩ Ferdinand cho biết ông đặc biệt muốn khuyến khích những người từ 60 tuổi trở lên duy trì thói quen đi bộ. Lý do là ở nhóm tuổi này, lợi ích sức khỏe được ghi nhận rõ khi số bước mỗi ngày đạt khoảng 6.000 đến 10.000 bước.

Nguồn: Huff Post