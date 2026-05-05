Trong tâm thức của nhiều nam giới, hành động "tự xử" (thủ dâm) thường đi kèm với nỗi lo sợ về việc làm suy kiệt sức mạnh sinh lý hoặc khiến "cậu nhỏ" bị mài mòn, nhỏ lại. Thực tế, cơ chế sinh học của bộ phận sinh dục nam không giống như một khối cơ bắp thông thường có thể phình to hay teo nhỏ chỉ bằng các tác động vật lý bên ngoài.

Giải oan cho "tự xử"

Dưới góc độ giải phẫu, dương vật được cấu tạo bởi các thể hang, tức một hệ thống mô xốp chứa mạch máu. Theo Tiến sĩ Hsu Lan-fang (Đài Loan, Trung Quốc) các mô này không phải là sắt thép để bị "mài mòn" qua thời gian.

Việc nam giới cảm thấy bộ phận sinh dục bị ngắn lại sau những đợt "tự xử" hay quan hệ quá dày đặc thực chất là hệ quả của việc suy giảm chức năng cương dương tạm thời. Khi cơ thể mệt mỏi hoặc thực hiện quá độ, lưu lượng máu bơm vào thể hang không đạt mức tối đa, khiến kích thước khi cương bị hạn chế. Tuy nhiên, đây chỉ là sự thay đổi tạm thời về độ cứng, không phải là sự teo nhỏ vĩnh viễn về mô học.

Ảnh minh họa

Ngược lại, nếu hoàn toàn không phát sinh quan hệ tình dục hay thủ dâm quá lâu (trên 6 tháng) mà không có bất kỳ kích thích nào, cơ trơn thể hang mới thực sự đứng trước nguy cơ bị xơ hóa và co lại. Do đó, việc duy trì hoạt động sinh lý điều độ chính là bài tập cần thiết để giữ gìn độ đàn hồi cho các lớp màng bao xơ.

Bác sĩ Han Liwei , Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Trung tâm Jinzhou (Liêu Ninh, Trung Quốc) bổ sung thêm, "cậu nhỏ" thực sự chỉ xảy ra khi mô thể hang thiếu máu kéo dài, bị xơ hóa hoặc tổn thương cấu trúc.

Điều này không đến từ việc làm "chuyện ấy"/"tự xử" hoặc tác động rất ít, mà thường do các yếu tố bệnh lý hoặc lối sống nguy hiểm. Trong đó có 4 thói quen hại "cậu nhỏ", làm tăng nguy cơ teo nhỏ kích thước hoặc mắc rối loạn cương dương cao hơn nhiều so với "tự xử" nhiều được bác sĩ nhắc nhở:

1. Hút thuốc kéo dài

Nhiều nam giới chỉ lo lắng việc "tự xử" gây hại mà quên mất rằng thuốc lá mới là kẻ thù số một của kích thước. Nicotine và các chất độc hại trong khói thuốc khi đi vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng co thắt mạch máu toàn diện, đặc biệt là các mạch máu nhỏ dẫn đến thể hang.

Bác sĩ Hsu giải thích, khi lưu lượng máu nạp vào bị cắt giảm thường xuyên, các mô cương không được nuôi dưỡng sẽ dần bị xơ hóa và mất đi độ đàn hồi vốn có. Theo thời gian, điều này khiến "cậu nhỏ" không thể đạt được độ cương cứng tối đa, tạo ra cảm giác teo nhỏ rõ rệt và rất khó để phục hồi về trạng thái ban đầu.

Ảnh minh họa

2. Ngồi lâu và lối sống ít vận động

Lối sống ngồi nhiều của người trẻ hiện đại, ví dụ như dân văn phòng là "sát thủ" âm thầm đối với sức khỏe sinh lý. Việc ngồi liên tục từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày gây áp lực đè nén lên vùng đáy chậu, làm tuần hoàn máu tại đây bị đình trệ. Khi máu không được lưu thông tốt, việc cung cấp oxy và dưỡng chất cho cơ quan sinh dục bị gián đoạn.

Theo cảnh báo của bác sĩ Han, nguy hiểm hơn khi ít vận động còn là nguyên nhân trực tiếp làm sụt giảm testosterone. Đây là loại hormone nền tảng giúp duy trì khối cơ và khả năng cương. Khi nội tiết tố này xuống thấp, phái mạnh không chỉ giảm ham muốn mà kích thước "cậu nhỏ" cũng suy giảm tuỳ từng mức độ.

3. Thức khuya, thiếu ngủ mãn tính

Giấc ngủ không chỉ giúp phục hồi thể lực mà còn là "nhà máy" sản xuất nội tiết tố nam. Testosterone được tổng hợp mạnh mẽ nhất khi cơ thể rơi vào trạng thái ngủ sâu. Việc thức khuya thường xuyên hoặc ngủ không đủ giấc sẽ khiến quy trình này bị gián đoạn, gây rối loạn nội tiết nghiêm trọng.

Khi nồng độ Testosterone không đạt ngưỡng cần thiết, phản ứng cương dương sẽ trở nên chậm chạp và yếu ớt. Bác sĩ Hsu nhấn mạnh, cứ như vậy theo thời gian, tình trạng này khiến nam giới gặp phải các rối loạn cương mạn tính, khiến bộ phận sinh dục không còn đạt được kích thước và độ cứng như thời kỳ đỉnh cao.

4. Stress và áp lực tâm lý kéo dài

Căng thẳng tâm lý quá mức sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra Cortisol. Đây là một loại hormone gây ức chế sản sinh testosterone và làm co mạch máu.

Ảnh minh họa

Nói kỹ hơn về vấn đề này, bác sĩ Han cho biết, khi hệ thần kinh luôn trong trạng thái "báo động", cơ thể sẽ ưu tiên máu cho các cơ quan sinh tồn như tim, phổi mà bỏ qua cơ quan sinh dục. Sự ức chế này không chỉ làm giảm hưng phấn khi "tự xử" hay quan hệ, mà còn khiến các mạch máu tại thể hang luôn ở trạng thái co thắt, không thể giãn nở hết mức. Stress kéo dài chính là vòng lặp khiến nam giới vừa mất đi bản lĩnh, vừa cảm thấy kích thước của mình bị thu hẹp đáng kể.

Như vậy, điều quan trọng để duy trì kích thước "cậu nhỏ" và sức mạnh trong "chuyện ấy" không liên quan nhiều tới tần suất quan hệ hoặc "tự xử" quá thường xuyên. Thay vào đó, điều chỉnh lối sống hàng ngày với những thói quen tốt mới là điều quan trọng. Nếu dương vật có dấu hiệu giảm kích thước rõ rệt ngay cả khi cương, kèm theo đau, cong bất thường hoặc cương yếu kéo dài, nên đến khoa tiết niệu để được thăm khám. Bác sĩ sẽ đánh giá tuần hoàn thể hang và nội tiết để xác định nguyên nhân cụ thể.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Family Doctor