Bạn cùng phòng khóc nghẹn: "Lúc nào anh ấy cũng tỏ ra vui vẻ, hay cười nên tôi không hề biết anh ấy đã khổ sở chịu đựng nhiều đến vậy".

Mạng xã hội đang bàng hoàng trước vụ việc một nam giáo viên mầm non họ Vương tại Thượng Hải (Trung Quốc) tự tử bằng cách nhảy sông trong khi cực kỳ sợ nước. Anh rời nhà từ sáng sớm và không bao giờ trở về. Thi thể của nam giáo viên 31 tuổi này được tìm thấy ở một con sông gần nơi anh ở trọ. Phía cảnh sát địa phương đã chính thức loại trừ khả năng có yếu tố hình sự sau khi điều tra, khám nghiệm tử thi.

Sự ra đi đột ngột của anh Vương để lại niềm đau xót vô hạn cho người thân và bạn bè. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện này được nhiều người quan tâm, chia sẻ là vì những góc khuất phía sau. Mặc dù không ai chắc chắn về lý do khiến anh đi đến quyết định cực đoan như vậy, nhưng lời kể từ mọi người xung quanh vẽ ra bức tranh nửa sáng nửa tối về những bất ổn tâm lý được che giấu đằng sau vẻ bề ngoài lạc quan của anh. Không ít người trẻ cho rằng họ nhìn thấy một phần của mình trong đó.

Chuyến đi Hải Nam không bao giờ khởi hành và uẩn khúc đằng sau chai nước hoa đắt đỏ

Theo lời kể từ gia đình, khoảng thời gian trước khi xảy ra sự việc là chuỗi ngày nam giáo viên phải đối mặt với áp lực công việc quá tải. Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ con trai bà liên tục gặp căng thẳng tại trường học nhưng chỉ nói qua loa.

Rất nhiều người trẻ đang gồng gánh áp lực tâm lý còn đáng sợ hơn những mệt mỏi về thể chất trong xã hội hiện đại (Ảnh minh họa)

Anh Vương có nhiều kiệt sức vì phải chăm sóc một đứa trẻ có thể trạng đặc biệt. Ngay sau đó, anh lại phải xử lý một học sinh có hành vi nguy hiểm, đồng thời đứng ra hòa giải cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các phụ huynh quá khích trong nhóm chat. Đêm cuối cùng trước khi mất tích, người nam giáo viên này còn có cuộc trao đổi qua điện thoại với hiệu trưởng đến tận nửa đêm.

Không biết chỉ là trùng hợp hay thật sự có liên quan, nhưng sáng hôm sau, anh chọn cách ra đi mãi mãi. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, không ai hiểu anh cảm thấy thế nào hay tại sao lại làm như vậy. Nhưng đến cả các chuyên gia sức khỏe cũng không thể không nghi ngờ khi sâu chuỗi các sự việc liên tiếp.

Điều khiến người mẹ đau đớn đến nghẹt thở chính là những hành động trước đó của con trai mình. Vị nam giáo viên vẫn mua quần áo mới, giày mới. Anh còn chi một khoản tiền lớn để sở hữu chai nước hoa yêu thích và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến nghỉ dưỡng tại Hải Nam (Trung Quốc). Trong khi anh vốn là người chi tiêu tiết kiệm, ít khi mua sắm những món đồ đắt đỏ cho riêng mình.

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia tâm lý He Rihui (Trung Quốc) nhận định đây rất có thể là một hiện tượng đáng sợ của hội chứng trầm cảm. Đối với một người đang chịu khủng hoảng tinh thần, chuyên gia He Rihui cho rằng sự chuẩn bị cầu kỳ này không phải dấu hiệu của sự yêu đời hay tận hưởng. Đó có thể là một lời tạm biệt được sắp xếp tỉ mỉ. Người nam giáo viên muốn bản thân có vẻ ngoài tươm tất nhất trước khi đưa ra quyết định cực đoan hoặc muốn thực hiện một điều gì đó khác biệt trước khi từ bỏ cõi đời.

Sự chuẩn bị tươm tất cho một chuyến du lịch trong khi rất bận rộn của nam giáo viên rất có thể là lời tạm biệt được chuẩn bị trước (Ảnh minh họa)

Đáng xót xa hơn, người mẹ tiết lộ con trai bà vốn dĩ cực kỳ sợ nước, không dám đi biển vì từng suýt đuối nước hồi nhỏ. Việc một người như vậy chọn ra đi bằng cách gieo mình vào dòng nước khiến gia đình vô cùng quặn thắt. Người mẹ tự hỏi không biết con mình đã phải đau đớn đến mức nào, sợ hãi ra sao trong khoảnh khác kinh khủng ấy. Còn trong mắt chuyên gia tâm lý, chi tiết đặt lịch đi nghỉ dưỡng và sắm sửa cho bản thân cho thấy một trạng thái bế tắc tột cùng, một tiếng kêu cứu vô vọng của người nam giáo viên mà không ai kịp nhận ra.

"Tảng đá nặng" giấu đằng sau những nụ cười của nam giáo viên

Nghề giáo viên mầm non vốn thường được nhiều người trong xã hội nhìn nhận là nhẹ nhàng và tràn ngập niềm vui. Nhưng thực tế, đây là công việc đòi hỏi sức chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn. Bản thân người nam giáo viên phải dung hòa giữa nhà trường, các em nhỏ chưa thể tự diễn đạt và kỳ vọng khắt khe từ phía phụ huynh.

Người bạn cùng phòng của người nam giáo viên kể lại trong nước mắt, anh từng nhiều lần nghe bạn mình nói bản thân "kiệt quệ vì đứng giữa các bậc cha mẹ". Tuy nhiên, anh chỉ nghĩ ai cũng có áp lực, công việc nào cũng có khó khăn riêng nên động viên bạn. Chưa kể, dù đôi khi nói như vậy nhưng ngày nào đi làm về nam giáo viên họ Vương này cũng cười nói vui vẻ, lạc quan.

Trong mắt anh, bạn cùng phòng là người cực kỳ yêu nghề khi luôn đi làm sớm và về muộn, dù ốm cũng không muốn nghỉ một ngày nào. Anh thấy người bạn của mình thật phi thường khi sống giữa bộn bề, áp lực như vậy mà luôn vui tươi, suy nghĩ chu đáo cho người khác. Không một ai xung quanh mảy may nghi ngờ về những giông bão trong lòng nam giáo viên trẻ.

Bạn bè cho biết nam giáo viên họ Vương luôn tỏ ra vui tươi nên ít ai biết anh phảin chịu đựng áp lực tâm lý khủng khiếp tới mức nào (Ảnh từ MXH của anh Vuơng)

Các chuyên gia y khoa gọi đây là biểu hiện điển hình của chứng "trầm cảm cười". Người gặp khủng hoảng cố tạo ra một vỏ bọc tích cực để che giấu sự bất ổn bên trong. Chính nụ cười ấy vô tình trở thành bức tường ngăn cách họ với thế giới. Vẻ ngoài luôn ổn của người nam giáo viên khiến người xung quanh hoàn toàn mất cảnh giác và bỏ qua cơ hội hỗ trợ anh kịp thời.

Qua tâm sự của người mẹ với báo giới, được biết nam giáo viên trẻ tuổi mất cha từ năm học trung học. Anh tự vươn lên bằng ý chí kiên cường để trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ. Trong mắt bà, anh Vương luôn là đứa con hiểu chuyện và chu đáo, không bao giờ để mẹ phải bận tâm.

Chính thói quen "chỉ kể chuyện vui, không kể chuyện buồn" suốt nhiều năm đã vô tình tạo ra một áp lực vô hình lên người nam giáo viên. Việc liên tục nuốt ngược mọi ấm ức vào trong khiến màng lọc cảm xúc ngày một quá tải.

Chuyên gia tâm lý phân tích, những tổn thương nếu không được giải tỏa sẽ tích tụ dần theo năm tháng. Đến một thời điểm, chỉ cần một sự việc mang tính chất kích hoạt, ví dụ như cuộc điện thoại lúc nửa đêm hay bất lực khi hòa giải người khác cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly làm sụp đổ hoàn toàn sức chịu đựng cuối cùng của một người.

Bài học về việc lắng nghe những lời cầu cứu không thành tiếng

Vụ việc đau lòng của người nam giáo viên 31 tuổi kể trên là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Câu nói "Tôi ổn" đôi khi lại là lời nói dối để che giấu một tâm lý đang bị tổn thương sâu sắc. Nếu bạn hoặc người thân đang phải đối mặt với những áp lực vô hình giống như người nam giáo viên trên, các chuyên gia khuyến cáo những nguyên tắc giải tỏa cảm xúc cốt lõi sau:

- Trì hoãn quyết định trong 24 giờ: Khi cảm xúc tiêu cực bùng phát mạnh mẽ, hãy tự đặt ra quy tắc không đưa ra bất kỳ hành động cực đoan nào trong vòng một ngày. Bạn nên tìm không gian thoáng đãng để làm dịu hệ thần kinh nhằm lấy lại lý trí.

- Chủ động chia sẻ: Đừng cố gánh vác mọi thứ một mình. Hãy nói rõ nỗi lòng với cha mẹ, người thân hoặc bất kỳ ai bạn thực sự tin tưởng. Việc này giúp giảm tải áp lực cho bộ não.

- Viết để giải tỏa: Nếu không muốn nói chuyện, hãy viết hết những suy nghĩ tiêu cực ra giấy rồi xé nát nó. Đây là phương pháp giải phóng năng lượng ức chế rất hiệu quả và an toàn.

Hãy học cách chia sẻ với người khác, nhất là chuyên gia tâm lý về những bất ổn của bản thân (Ảnh minh họa)

- Tăng cường vận động: Tập thể dục hoặc đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp cơ thể giải phóng các hormone hạnh phúc tự nhiên, hỗ trợ cải thiện tâm trạng rõ rệt.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp: Nếu trạng thái u uất kéo dài quá hai tuần, hãy chủ động tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần để được can thiệp bằng các liệu pháp nhận thức hành vi lành mạnh.

Mạng sống của mỗi người là duy nhất và vô cùng trân quý. Đừng chỉ nhìn vào nụ cười của một ai đó để đánh giá họ có đang thực sự ổn hay không. Hãy học cách lắng nghe cả những điều không được nói thành lời để tránh những kết cục muộn màng đầy tiếc nuối như câu chuyện của người nam giáo viên mầm non trên.

Nguồn và ảnh: Sohu, China News, Sina