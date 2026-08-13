1 môn thể thao quen “nhẵn mặt” người Việt được ví như “thần dược” cho sức khỏe: Giảm nguy cơ mắc 9 loại ung thư

Một thói quen quen thuộc từ tuổi trẻ có thể mang lại lợi ích bất ngờ là giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư về sau.

Một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy nam giới có thể lực tim mạch tốt khi còn trẻ có nguy cơ mắc 9 loại ung thư thấp hơn trong nhiều thập kỷ sau đó, đặc biệt là các bệnh ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu được công bố trên British Journal of Sports Medicine, theo dõi hơn 1 triệu nam giới Thụy Điển trong thời gian trung bình 33 năm. Những người tham gia được đánh giá thể lực ở khoảng 18 tuổi thông qua bài kiểm tra đạp xe trong khuôn khổ khám tuyển quân sự.

Nghiên cứu cho thấy thanh niên có thể lực tốt có nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn nhiều năm sau đó (Ảnh: Getty Images)

Dựa trên kết quả, các nhà nghiên cứu chia người tham gia thành 3 nhóm có thể lực tim mạch thấp, trung bình và cao. Thể lực tim mạch phản ánh khả năng của hệ tuần hoàn và hô hấp trong việc cung cấp oxy cho cơ bắp khi vận động.

Kết quả cho thấy nhóm có thể lực cao có nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ thấp hơn 19%, trong khi nguy cơ ung thư thận giảm 20% so với nhóm có thể lực thấp. Đáng chú ý, nguy cơ ung thư phổi ở nhóm có thể lực tốt nhất thấp hơn 42%, dù các nhà nghiên cứu cho rằng khác biệt này phần lớn liên quan đến thói quen hút thuốc.

Mối liên hệ rõ rệt hơn được ghi nhận ở các bệnh ung thư đường tiêu hóa. Những người có thể lực tốt có nguy cơ mắc ung thư thực quản, gan, đường mật và túi mật thấp hơn gần 40%. Với ung thư dạ dày và đại tràng, mức giảm nguy cơ vào khoảng 20%.

Theo Tiến sĩ Aron Onerup, tác giả chính của nghiên cứu, nguy cơ ung thư nhìn chung giảm khi mức độ thể lực tăng lên. Đáng chú ý, lợi ích này không nhất thiết đòi hỏi một người phải đạt thể trạng của vận động viên chuyên nghiệp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả củng cố thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu trước đó cũng từng ghi nhận người duy trì mức độ vận động cao có nguy cơ mắc nhiều loại ung thư thấp hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế. Đối tượng tham gia chỉ gồm nam giới, trong khi mức độ thể lực và lối sống của họ không được tiếp tục đánh giá trong suốt thời gian theo dõi. Vì vậy, các yếu tố khác trong cuộc sống sau tuổi 18 có thể đã ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận một mối liên hệ ngược ở ung thư da hắc tố và ung thư tuyến tiền liệt là nhóm có thể lực cao lại có nguy cơ mắc hai loại ung thư này cao hơn.

Các chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến việc những người khỏe mạnh thường dành nhiều thời gian ngoài trời hơn và có khả năng được tầm soát ung thư tuyến tiền liệt thường xuyên hơn.

Dù chưa thể khẳng định thể lực tốt trực tiếp ngăn ngừa ung thư, các chuyên gia cho rằng việc duy trì hoạt động thể chất từ khi còn trẻ vẫn có ý nghĩa đối với sức khỏe lâu dài. Nghiên cứu đồng thời cho thấy việc cải thiện thể lực có thể mang lại lợi ích ngay cả khi một người không đạt đến mức vận động chuyên nghiệp.

Nguồn: Nbcnews