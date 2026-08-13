3 kiểu ăn uống, 2 thói quen xấu “bào mòn” tuyến tụy mỗi ngày: Dù nam hay nữ cũng nên tránh

Một số thói quen ăn uống và sinh hoạt tưởng như vô hại có thể âm thầm gây áp lực lên tuyến tụy. Dù nam hay nữ, đây là 5 điều nên sớm nhìn lại.

Tuyến tụy là cơ quan nằm sâu bên trong cơ thể, bình thường gần như không phát ra tín hiệu rõ ràng, nhưng một khi xuất hiện vấn đề, mọi chuyện thường khiến chúng ta trở tay không kịp.

Trong cuộc sống, không ít người vẫn cảm thấy cơ thể mình khá khỏe mạnh nhưng lại phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở tuyến tụy khi đi kiểm tra. Một số thói quen sinh hoạt tưởng như bình thường có thể đang âm thầm tạo ra những nguy cơ cho sức khỏe.

Dù là nam hay nữ, có những hành vi tưởng chừng vô hại nhưng nếu duy trì trong thời gian dài, chúng thực sự cần được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.

Trong cuộc sống, không ít người vẫn cảm thấy cơ thể mình khá khỏe mạnh nhưng lại phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở tuyến tụy khi đi kiểm tra. (Ảnh minh họa: Internet)

I. Ba sai lầm thường gặp trong chế độ ăn uống

Ưa chuộng các món nhiều dầu mỡ, nhiều chất béo và đậm vị

Trên bàn ăn của nhiều người không thể thiếu các món chiên rán nhiều dầu mỡ, cho rằng như vậy mới ngon miệng. Tuy nhiên, việc hấp thụ quá nhiều chất béo trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy.

Tuyến tụy là cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm tiết các enzyme tiêu hóa. Khi phải xử lý một lượng lớn chất béo, cơ quan này phải hoạt động với cường độ cao để phân giải chúng. Theo thời gian, tình trạng hoạt động quá mức có thể gây tổn thương tế bào tuyến tụy và làm tăng nguy cơ xuất hiện những bất thường.

Đặc biệt, những người thường xuyên ăn đồ chiên rán, thịt nhiều mỡ và nội tạng động vật càng cần chú ý kiểm soát lượng tiêu thụ, đưa chế độ ăn trở về trạng thái thanh đạm và tự nhiên hơn.

Việc hấp thụ quá nhiều chất béo trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy. (Ảnh minh họa: Internet)

Bỏ qua việc bổ sung rau củ quả tươi

Trong chế độ ăn hằng ngày, rau củ và trái cây thường bị xem là món phụ, thậm chí đôi khi bị bỏ qua chỉ vì ngại chuẩn bị. Tuy nhiên, thực phẩm có nguồn gốc thực vật tươi chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường bên trong cơ thể ổn định.

Khi thiếu các chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ này, khả năng loại bỏ các chất có hại của cơ thể có thể suy giảm, khiến tế bào dễ bị tổn thương hơn.

Bổ sung đủ rau lá xanh và các loại trái cây có màu sắc đa dạng mỗi ngày có thể giúp xây dựng một "hàng rào bảo vệ" tự nhiên cho cơ thể.

Ăn quá nhiều trong thời gian ngắn, tạo áp lực đột ngột

Vào các dịp lễ Tết hoặc những buổi tụ tập bạn bè, chúng ta rất dễ ăn quá nhiều và quá nhanh. Việc nạp một lượng lớn thức ăn trong thời gian ngắn khiến hệ tiêu hóa phải chịu áp lực lớn.

Tuyến tụy cần tiết một lượng lớn dịch tiêu hóa trong thời gian rất ngắn. Sự kích thích quá mức đột ngột này có thể làm tăng phản ứng viêm. Nếu chỉ xảy ra thỉnh thoảng, cơ thể có thể vẫn thích nghi được, nhưng nếu thường xuyên lặp lại, tốc độ tổn thương có thể vượt quá khả năng phục hồi của tuyến tụy, khiến các vấn đề dần tích tụ.

Ăn chậm, nhai kỹ và không ăn quá no là cách nhẹ nhàng hơn để bảo vệ hệ tiêu hóa.

II. Hai thói quen không lành mạnh trong lối sống

Uống quá nhiều rượu trong thời gian dài

Sau khi vào cơ thể, phần lớn rượu cần được chuyển hóa qua gan, nhưng các sản phẩm chuyển hóa của rượu cũng có thể gây tổn thương trực tiếp cho tuyến tụy.

Uống rượu trong thời gian dài có thể làm rối loạn quá trình tiết dịch tụy, khiến áp lực trong ống tụy tăng lên và từ đó gây viêm mạn tính.

Nhiều trường hợp cho thấy những người có thói quen uống rượu trong nhiều năm có nguy cơ gặp vấn đề về tuyến tụy cao hơn đáng kể so với người không uống rượu.

Rượu không chỉ gây hại cho gan mà còn là một trong những yếu tố bất lợi đối với tuyến tụy. Vì sức khỏe, giảm lượng rượu tiêu thụ hoặc tốt nhất là ngừng uống có thể giúp giảm gánh nặng cho cơ thể.

Ngồi lâu, ít vận động khiến quá trình chuyển hóa trì trệ

Nhịp sống hiện đại khiến nhiều người ngồi cả ngày: từ văn phòng đến ô tô rồi lại về ghế sofa, trong khi lượng vận động rất ít.

Thiếu vận động có thể khiến quá trình chuyển hóa của cơ thể chậm lại, chất béo dễ tích tụ ở vùng bụng và hình thành tình trạng béo bụng. Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, tình trạng này còn có thể dẫn đến kháng insulin, buộc tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn để duy trì cân bằng đường huyết.

Tình trạng hoạt động với cường độ cao kéo dài có thể khiến chức năng tuyến tụy suy giảm dần.

Mỗi ngày dành một chút thời gian để vận động, dù chỉ là đi bộ hoặc làm việc nhà, cũng có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa và giảm áp lực lên tuyến tụy.