Ung thư tuyến tụy thường "ngụy trang" thành bệnh dạ dày: 6 thay đổi của cơ thể nhiều người dễ bỏ qua

Nhiều người chỉ phát hiện ung thư tuyến tụy khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, bởi những dấu hiệu đầu tiên lại giống hệt các vấn đề tiêu hóa quen thuộc.

Ung thư tuyến tụy là một trong những loại ung thư có tiên lượng xấu do triệu chứng ban đầu rất mờ nhạt. Vì vị trí của tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng nên những bất thường ở cơ quan này thường không biểu hiện rõ ràng mà dễ bị nhầm với các bệnh tiêu hóa như viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa hay đau lưng do xương khớp.

Các chuyên gia cho biết, nếu cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu dưới đây trong thời gian dài hoặc liên tục tái phát, người bệnh không nên chỉ tự điều trị tại nhà mà cần đi khám để tìm nguyên nhân.

1. Đau âm ỉ vùng bụng trên, uống thuốc dạ dày mãi không khỏi

Một trong những dấu hiệu sớm dễ gặp nhất là cảm giác đau âm ỉ ở vùng thượng vị hoặc bụng trên bên trái. Không giống cơn đau dữ dội của nhiều bệnh lý cấp tính, cơn đau do tuyến tụy thường diễn ra từ từ, âm ỉ và khó xác định chính xác vị trí.

Chính vì vậy, nhiều người nghĩ mình bị đau dạ dày, dư axit hoặc rối loạn tiêu hóa rồi tự mua thuốc điều trị. Dù triệu chứng có thể giảm tạm thời nhưng sau đó lại tái phát, khiến việc phát hiện bệnh bị chậm trễ.

2. Thường xuyên đầy bụng, chướng hơi dù ăn không nhiều

Nếu thường xuyên cảm thấy đầy bụng sau bữa ăn, ngay cả khi chỉ ăn lượng thức ăn vừa phải, bạn cũng không nên chủ quan.

Tuyến tụy có nhiệm vụ tiết enzyme giúp tiêu hóa chất béo và protein. Khi chức năng này suy giảm, thức ăn không được phân giải hiệu quả, dễ gây đầy hơi, chướng bụng và cảm giác khó tiêu kéo dài.

Đây là lý do nhiều người nhầm lẫn triệu chứng với viêm dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường, chỉ thay đổi chế độ ăn hoặc uống men tiêu hóa mà bỏ qua việc kiểm tra chuyên sâu.

3. Đau lưng kéo dài nhưng không tìm ra nguyên nhân

Không ít bệnh nhân ung thư tuyến tụy ban đầu lại tìm đến bác sĩ xương khớp vì đau lưng.

Nguyên nhân là tuyến tụy nằm sát phía trước cột sống. Khi khối u phát triển, nó có thể chèn ép các dây thần kinh phía sau, gây đau lan ra vùng lưng hoặc thắt lưng.

Điểm khác biệt là cơn đau này thường không liên quan nhiều đến vận động hay tư thế, thậm chí có xu hướng nặng hơn vào ban đêm. Nếu đã điều trị các bệnh lý cột sống nhưng cơn đau vẫn kéo dài, người bệnh nên được kiểm tra thêm các cơ quan trong ổ bụng.

4. Sụt cân nhanh, cơ thể luôn mệt mỏi

Việc giảm cân nhanh mà không ăn kiêng hoặc tăng cường vận động luôn là dấu hiệu cần được lưu ý.

Khi tuyến tụy hoạt động kém, khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng giảm sút. Nếu có khối u, cơ thể còn tiêu hao nhiều năng lượng hơn bình thường, khiến cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Nhiều người cho rằng mình sụt cân do áp lực công việc hoặc ăn uống thất thường, nhưng nếu đi kèm tình trạng mệt mỏi kéo dài, chán ăn và nghỉ ngơi không cải thiện, nên sớm đến cơ sở y tế để kiểm tra.

5. Đường huyết tăng bất thường dù trước đó hoàn toàn bình thường

Ít người biết rằng tuyến tụy cũng là cơ quan sản xuất insulin để điều hòa đường huyết.

Vì vậy, nếu một người trên 50 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc đái tháo đường hoặc đường huyết tăng cao mà trước đó hoàn toàn bình thường, đặc biệt không có tiền sử gia đình mắc bệnh, bác sĩ có thể cân nhắc đánh giá thêm chức năng tuyến tụy.

Dù không phải mọi trường hợp đều liên quan đến ung thư, đây vẫn là một dấu hiệu cần được theo dõi cẩn thận.

6. Vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu

Đây là dấu hiệu xuất hiện khi tổn thương ở đầu tuyến tụy gây chèn ép ống mật. Khi dòng mật bị tắc nghẽn, bilirubin tích tụ trong máu khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Đồng thời, nước tiểu có thể sẫm màu như nước trà, trong khi phân nhạt màu bất thường.

Không ít người nhầm lẫn tình trạng này với bệnh gan hoặc cho rằng chỉ là hiện tượng "nóng trong người". Tuy nhiên, nếu xuất hiện đồng thời nhiều biểu hiện kể trên, người bệnh cần được khám sớm để xác định nguyên nhân.

Ung thư tuyến tụy được đánh giá là một trong những loại ung thư khó phát hiện nhất vì các triệu chứng ban đầu rất giống những bệnh lý tiêu hóa phổ biến.

Điều quan trọng là không nên chủ quan nếu các dấu hiệu như đau bụng, đầy hơi, đau lưng, sụt cân hay rối loạn đường huyết kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc thăm khám kịp thời và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp phát hiện nguyên nhân chính xác, từ đó nâng cao cơ hội điều trị nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Nguồn: Bohe