Nước chanh hạt chia: Thức uống "2 trong 1" cho làn da tươi sáng và vóc dáng cân đối

Nhiều người lựa chọn nước chanh như một phần trong chế độ giảm cân. Nhưng liệu thức uống quen thuộc này có thực sự giúp kiểm soát cân nặng hay chỉ là một hiểu lầm phổ biến?

Lợi ích tuyệt vời của nước chanh

Nước chanh là thức uống quen thuộc, dễ pha chế và được nhiều người lựa chọn để bổ sung nước hằng ngày. Không chỉ mang đến vị chua thanh mát, chanh còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường sức khỏe và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý.

Ảnh minh họa

Giàu vitamin C, tăng cường sức đề kháng

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào một chất chống oxy hóa quan trọng đối với cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một quả chanh cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 34 mg vitamin C, đáp ứng phần lớn nhu cầu vitamin C hằng ngày của người trưởng thành.

Vitamin C góp phần tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen loại protein cần thiết cho làn da, mạch máu, xương và mô liên kết. Ngoài ra, dưỡng chất này còn giúp tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật, từ đó góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Bổ sung nước cho cơ thể

Nhiều người cảm thấy nước lọc trở nên hấp dẫn hơn khi được thêm vài lát chanh hoặc một ít nước cốt chanh. Nhờ đó, việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày cũng trở nên dễ dàng hơn.

Cung cấp đủ nước giúp điều hòa thân nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể.

Hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận

Một số nghiên cứu cho thấy, axit citric tự nhiên trong chanh có thể giúp giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi. Bên cạnh đó, việc uống nhiều nước cũng làm tăng lượng nước tiểu, giúp pha loãng các khoáng chất có khả năng kết tinh thành sỏi.

Vì vậy, bổ sung nước chanh với lượng hợp lý có thể là một trong những cách hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận ở những người có nguy cơ, kết hợp với chế độ uống đủ nước mỗi ngày.

Chanh là loại quả giàu vitamin (Ảnh minh họa)

Nước chanh có giúp giảm cân?

Nước chanh là thức uống ít calo, giàu vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa nên thường được lựa chọn trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, nước chanh chỉ hỗ trợ giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.

Chanh chứa pectin và flavonoid, hai hợp chất có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và hạn chế ăn vặt. Bên cạnh đó, uống nước chanh còn giúp bổ sung nước, giảm tình trạng giữ nước tạm thời và cung cấp kali khoáng chất có vai trò cân bằng điện giải và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Một ly nước chanh pha đúng cách, ít đường và kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng có thể trở thành thức uống giải khát lành mạnh, góp phần bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ duy trì sức khỏe lâu dài.

Vì sao nước chanh hạt chia được nhiều người lựa chọn?

Nước chanh hạt chia từ lâu được nhiều người ưa chuộng nhờ những lợi ích tiềm năng trong việc hỗ trợ kiểm soát cân nặng và chăm sóc làn da. Tuy nhiên, không ít người lo ngại thức uống này có thể gây khó chịu cho dạ dày do tính acid của chanh hoặc gây đầy bụng do hạt chia. Thực tế, nếu được pha chế đúng cách và sử dụng hợp lý, nước chanh hạt chia có thể trở thành thức uống bổ sung dưỡng chất, phù hợp với nhiều người.

Sự kết hợp giữa chanh tươi và hạt chia mang đến nguồn dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao. Khi ngâm trong nước, hạt chia tạo thành lớp gel tự nhiên, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ngoài ra, hạt chia còn cung cấp omega-3 (ALA) - một loại acid béo có đặc tính chống viêm, góp phần duy trì sức khỏe làn da.

Trong khi đó, chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Đây là dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi của da, đồng thời hỗ trợ chống lại tác động của các gốc tự do.

Ảnh minh họa

Khi kết hợp đúng tỉ lệ, nước chanh hạt chia có thể trở thành thức uống thanh mát, giúp bổ sung nước, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và chăm sóc làn da.

Cách pha nước chanh hạt chia ngon, dễ uống

Nguyên liệu

1-1,5 thìa cà phê hạt chia.

1/4-1/2 quả chanh tươi.

250-300 ml nước ấm.

1/2 thìa cà phê mật ong nguyên chất (có thể gia giảm theo khẩu vị).

Cách thực hiện

Bước 1: Ngâm hạt chia đúng cách

Cho hạt chia vào nước ấm, khuấy đều trong 2-3 phút đầu để tránh vón cục. Tiếp tục ngâm khoảng 15 phút đến khi hạt nở hoàn toàn và tạo lớp gel. Đây là bước quan trọng giúp hạt chia phát huy hàm lượng chất xơ, đồng thời hạn chế tình trạng hút nước trong đường tiêu hóa khi sử dụng.

Bước 2: Thêm nước cốt chanh

Sau khi hạt chia đã nở đều, vắt nước cốt chanh vào ly. Chỉ nên dùng lượng chanh vừa phải để tạo vị chua nhẹ, tránh pha quá chua vì có thể kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị.

Bước 3: Tăng hương vị bằng mật ong

Cho thêm khoảng nửa thìa cà phê mật ong rồi khuấy đều. Mật ong giúp cân bằng vị chua, tạo vị ngọt thanh tự nhiên và giúp thức uống dễ dùng hơn.

Để tận dụng lợi ích của nước chanh hạt chia, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

Uống sau bữa sáng hoặc sau bữa ăn nhẹ khoảng 30 phút, tránh uống khi bụng đói.

Ưu tiên nước ấm thay vì nước quá nóng hoặc quá lạnh. Nước quá nóng có thể làm giảm hàm lượng vitamin C, còn nước quá lạnh dễ gây khó chịu cho dạ dày.

Uống từ từ, từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thu nước và dưỡng chất tốt hơn, đồng thời giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

(t/h Sức khỏe & Đời sống, Thanh Niên)