1 loại cây được ca tụng là “thuốc trường thọ” giúp giải độc, dưỡng gan, tốt cho đường huyết: Ở Việt Nam toàn mọc dại mà không biết

Cây tầm bóp là một loại cây mọc dại rất phổ biến ở các vùng quê của Việt Nam. Dù chỉ mọc hoang nhưng nó lại có tác dụng trị bệnh hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy loại “rau trường thọ” này ở vườn nhà, đất trống,... Tất cả các bộ phận của cây đều có thể được tận dụng dùng làm thuốc. Cũng vì thế mà ở nhiều quốc gia, loại cây này được ví là “thần dược” và trở thành "hàng hiếm" được nhiều người săn lùng mua về để làm thuốc chữa bệnh. Ở Nhật Bản, 1kg quả tầm bóp có giá bán lên tới 700.000 đồng.

Dưới đây là những công dụng đặc biệt của loại cây này đối với sức khỏe:

1. Tốt cho gan

Theo y học cổ truyền, cây tầm bóp có vị đắng, tính mát, quy vào kinh can và thận, có tác dụng làm mát gan, giải độc gan, giúp loại bỏ các chất độc hại tích tụ trong gan. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người có các vấn đề về gan do nóng trong, viêm nhiễm hoặc do sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá.

Một số thành phần trong cây tầm bóp được cho là có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do. Bên cạnh đó, nhờ tác dụng thanh nhiệt giải độc và chống viêm, cây tầm bóp có thể được sử dụng như một liệu pháp hỗ trợ trong điều trị viêm gan.

2. Ngăn ngừa ung thư

Nói đến những công dụng vàng của cây tầm bóp không thể không nhắc đến khả năng hỗ trợ điều trị ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc sử dụng thực phẩm giàu vitamin C như cây tầm bóp có thể hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị nhiều bệnh ung thư (bao gồm ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư vòm miệng). Bên cạnh đó, trong cây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa từ flavonoid, beta - caroten có lợi trong điều trị một số bệnh ung thư như phổi, dạ dày, gan, đại tràng, hầu họng…

Ngoài ra, một số hợp chất khác từ loại cây này còn có khả năng ức chế và tiêu diệt sự phát triển của tế bào ác tính trong cơ thể, thậm chí còn có thể làm thu nhỏ khối u rất hiệu quả.

3. Ổn định đường huyết

Ở một số nước, tầm bóp còn là "vũ khí" chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Theo đó, trong loại cây này có physalis angulate đóng vai trò làm ổn định đường huyết. Bên cạnh đó, vitamin C có trong tầm bóp cũng được coi là một thành phần hữu ích trong việc điều trị bệnh đái tháo đường bởi nó giúp tăng cường tác dụng của hormone insulin trong máu.

4. Tốt cho mắt

Việc sử dụng cây tầm bóp hàng ngày cũng là một phương pháp bổ sung vitamin A cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng vitamin A trong tầm bóp tương đối dồi dào, rất tốt cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A có tác dụng ngăn ngừa khô mắt, giúp võng mạc khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Sử dụng tầm bóp đúng cách cũng là một giải pháp tăng cường sức khỏe của đôi mắt.

Ngoài ra, tầm bóp còn giúp duy trì sự khỏe mạnh của võng mạc và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

5. Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin A trong trong cây tầm bóp có thể giúp kiểm soát cholesterol trong máu, giúp cải thiện bệnh lý về máu. Lượng vitamin C dồi dào trong loại cây này cũng có tác dụng tốt trong việc chống lại các gốc tự do gây hại cho mạch máu. Nhờ đó điều hòa mạch máu, giúp hệ tim mạch khỏe mạnh.

Ngoài ra, cây tầm bóp còn chứa lượng lớn axit phenolic, phytosterol giúp loại bỏ các gốc tự do làm giảm cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng tránh được các bệnh như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ rất hiệu quả.

