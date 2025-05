1 loại cá Việt Nam được Mỹ bỏ 69 triệu USD để thu mua: Thịt mềm, ít xương, giàu omega-3, ngừa nhiều bệnh mãn tính

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cá tra hàng đầu thế giới. Xuất khẩu cá tra Việt Nam trong giai đoạn 2015-2024 có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Mới đây, VASEP đã công bố dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy xuất khẩu cá tra Việt Nam có những tín hiệu tích cực. Riêng trong tháng 3/2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 182 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế xuất khẩu cá tra quý 1/2025 đạt hơn 465 triệu USD, tăng 13% so với quý 1/2024. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Brazil, EU, Thái Lan…

Theo VASEP, trong quý 1/2025, tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 69 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Quốc gia này vẫn là 1 trong 2 nước mua nhiều nhất cá tra Việt Nam, nhờ nhu cầu cao đối với sản phẩm philê cá tra đông lạnh.

Ngoài giá trị kinh tế, cá tra còn được yêu thích trên toàn cầu nhờ lợi ích sức khỏe vượt trội. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, loại cá này là lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn.

Cung cấp protein

Cá tra là nguồn cung cấp protein tốt không chứa nhiều chất béo bão hoà. Protein nạc trong cá tra giúp giảm nguy cơ cholesterol cao. Trong khi đó, chất béo bão hòa có thể làm tăng lượng cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) trong máu, gây tắc nghẽn động mạch và dẫn đến các bệnh tim mạch.

Cung cấp omega-3

Axit béo omega-3 có trong cá tra có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, ung thư và viêm khớp. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng omega-3 làm giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch, chẳng hạn như cholesterol cao và huyết áp cao. Ngoài ra, nó ngăn ngừa đông máu, do đó làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Cá tra có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon

Cung cấp hàng loạt vi chất dinh dưỡng

Cá tra là nguồn cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm selen, phốt pho, kẽm và một số vitamin B. Trong đó, selen rất quan trọng đối với sức khỏe tuyến giáp, ngăn ngừa nhiễm trùng và tổng hợp ADN.

Các vi chất dinh dưỡng trong cá tra cũng có thể cải thiện sức khỏe sinh sản và chống lại stress oxy hóa - có thể dẫn đến bệnh tật và nhiễm trùng.

Các vitamin B trong cá tra bao gồm niacin, thiamin, vitamin B12, axit pantothenic và biotin. Vitamin B giúp hỗ trợ sản xuất ATP (adenosine triphosphate) - một phân tử lưu trữ năng lượng trong các tế bào.

Cung cấp ít carbs

Vì cá tra ít carbohydrate, bạn có thể đưa nó vào chế độ giảm cân của mình. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên kết giữa chế độ ăn ít carbohydrate với người sống thọ. Chế độ ăn ít carbohydrate cũng phù hợp với bệnh nhân tiểu đường. Theo đó, việc giảm lượng carbohydrate có thể cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Lưu ý khi ăn cá tra

Mặc dù tiêu thụ ít chất béo bão hòa tốt cho sức khỏe, nhưng cá tra lại có hàm lượng natri cao hơn nhiều loại cá khác. Hàm lượng natri cao trong cá tra có thể gây hại cho những người bị huyết áp cao. Natri dư thừa có thể làm tăng huyết áp.

Gợi ý một số món ăn chế biến từ cá tra

Cá tra là một nguyên liệu đa năng, dễ chế biến, có thịt mềm, ít xương và vị ngọt nhẹ, phù hợp với nhiều phong cách ẩm thực từ Á đến Âu. Dưới đây là một số gợi ý món ăn hấp dẫn từ cá tra, được thiết kế để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, dễ thực hiện và phù hợp với khẩu vị phổ thông.

Cá tra hấp lá gừng (Phong cách Việt Nam)

Làm sạch 500g philê cá tra, ướp với muối, tiêu, và một ít nước mắm trong 15 phút.

Lót lá gừng (hoặc lá chuối) dưới đáy đĩa, đặt cá lên trên, rắc gừng thái sợi, hành lá và ớt.

Hấp cách thủy khoảng 10-12 phút đến khi cá chín. Dọn kèm nước chấm mắm gừng.

Lợi ích sức khỏe: Hấp là cách chế biến lành mạnh, giữ nguyên protein và omega-3, ít calo, phù hợp cho người ăn kiêng hoặc cần phục hồi sức khỏe.

Cá tra chiên giòn sốt chanh leo (Phong cách Á – Âu)

Cắt 400g philê cá tra thành miếng vừa ăn, ướp với muối, tiêu, bột nghệ khoảng 10 phút.

Áo cá qua bột mì hoặc bột chiên giòn, chiên ngập dầu đến khi vàng (khoảng 5-7 phút).

Làm sốt: Đun nóng 100ml nước cốt chanh leo với 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, và một ít bột bắp để tạo độ sệt. Rưới sốt lên cá.

Lợi ích sức khỏe: Chanh leo bổ sung vitamin C, hỗ trợ miễn dịch, trong khi cá tra cung cấp protein và vitamin D. Nên chiên với dầu thực vật để hạn chế chất béo bão hòa.

Cá tra áp chảo sốt bơ tỏi (Phong cách Âu)

Ướp 400g philê cá tra với muối, tiêu, và một ít nước cốt chanh trong 10 phút.

Áp chảo cá trong chảo nóng với 1 muỗng dầu ô liu, mỗi mặt 3-4 phút.

Làm sốt: Đun chảy 30g bơ, thêm 2 tép tỏi băm, 1 muỗng nước cốt chanh, và rau mùi tây. Rưới sốt lên cá.

Lợi ích sức khỏe: Dầu ô liu và bơ cung cấp chất béo lành mạnh, kết hợp omega-3 từ cá tra, tốt cho tim mạch. Sốt bơ tỏi tăng hương vị mà không cần nhiều muối.

(Tổng hợp)