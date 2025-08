1 brand thời trang tiếp tục "on top" toàn cầu, Gucci hay Balenciaga đều bị bỏ xa

Theo báo cáo mới nhất của nền tảng mua sắm toàn cầu Lyst, Miu Miu tiếp tục giữ vững vị thế là thương hiệu hot nhất thế giới, vượt qua nhiều cái tên đình đám như Gucci, Saint Laurent, Burberry...

Trước đó, suốt cả năm 2024, Miu Miu liên tục góp mặt trong top đầu BXH thương hiệu hot nhất do Lyst công bố ở cả 4 quý. Chưa dừng lại ở đó, Vogue cũng gọi tên Miu Miu là thương hiệu được săn đón nhất năm.

Miu Miu đứng đầu bẳng xếp hạng các thương hiệu thời trang hot nhất thế giới. (Theo BXH của Lyst)

Ngoài Miu Miu, bảng xếp hạng còn gọi tên loạt thương hiệu đình đám khác như Loewe, Saint Laurent, Prada, Coach,... cho thấy xu hướng "quiet luxury" vẫn chưa hề hạ nhiệt. Loewe giữ vị trí thứ 2, tiếp tục chứng minh sức hút không thể xem nhẹ của "ông hoàng quiet luxury". Dưới bàn tay nhào nặn của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson, Loewe đã biến những thiết kế tối giản thành tuyên ngôn thời trang mang đậm chất nghệ thuật, khó nhầm lẫn.

Hay như Saint Laurent tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một thương hiệu xa xỉ. Những bộ suit vai ngang chuẩn chỉnh, áo khoác dạ tối màu, phụ kiện da bóng sắc nét cùng bảng màu trung tính là dấu ấn riêng không thể trộn lẫn của Saint Laurent. Thương hiệu cũng được lòng giới fashionista, giới nghệ sĩ, doanh nhân và tín đồ thời trang theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên sự "đắt giá" ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Việc các thương hiệu mang tinh thần quiet luxury cùng góp mặt trong top hot brand cũng phản ánh sự chuyển dịch thị hiếu của giới trẻ hiện nay: yêu thích những giá trị bền vững, kín đáo nhưng vẫn toát lên đẳng cấp thời trang.

Miu Miu liên tục đứng đầu bảng trong danh sách những brand hot nhất của Lyst trong cả 4 quý của năm 2024. (Theo BXH của Lyst)

Miu Miu đứng đầu hạng mục "thương hiệu được săn đón nhất năm 2024" của Vouge. (Theo BXH của Vouge)

Tên gọi "Miu Miu" chính là một phần từ tên gọi của nhà sáng lập Miuccia Prada. Ra đời vào năm 1992, thương hiệu là sân chơi để nữ NTK thỏa sức sáng tạo với những dấu ấn thời trang riêng biệt, phá cách hơn, và không phải chịu áp lực từ kho di sản đồ sộ như của công ty mẹ - Prada.



Sự thành công hiện tại của Miu Miu là kết quả của một chiến lược thông minh: vừa thấu hiểu tâm lý thế hệ trẻ, vừa không ngừng làm mới chính mình. Việc theo đuổi phong cách Y2K - trẻ trung, táo bạo nhưng vẫn đầy nữ tính giúp Miu Miu ghi điểm tuyệt đối với cộng đồng yêu thời trang, thậm chí cả các ngôi sao toàn cầu. Đặc biệt, Gen Z - nhóm khách hàng đang nắm vai trò "chi phối" thị trường thời trang luôn tìm kiếm những phong cách đủ nổi loạn, đủ mềm mại và cá tính và Miu Miu chính là thương hiệu làm được điều đó một cách hoàn hảo.

Miu Miu còn là “con cưng” của dàn celeb toàn cầu .

Đặc biệt từ khi thổi bùng làn sóng "school girl sang chảnh" với mini skirt, crop top ôm sát, những chiếc áo len cài cúc ngọt ngào, hay kính dáng mắt mèo, Miu Miu càng trở thành cơn sốt phủ sóng toàn cầu. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt sao nữ từ Hollywood đến châu Á hay các fashionista đình đám trên TikTok đều lựa chọn Miu Miu như một "tuyên ngôn cá tính" của mình.

Mẫu kính mắt mèo hot hit của nhà mốt Miu Miu.

Các thiết kế của Miu Miu không cần quá phô trương vẫn dễ dàng viral, xuất hiện dày đặc trong các video "Get ready with me", các hashtag triệu view hay lookbook đường phố mang đậm hơi thở đương đại.

Miu Miu phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ dừng ở thiết kế, Miu Miu còn chứng minh đẳng cấp bằng những chiến dịch truyền thông cực kỳ "bắt trend". Họ hiểu rằng thời trang bây giờ không chỉ là trên sàn diễn mà còn phải sống được ngoài đời thực trong các văn phòng, trường học hay thậm chí là… mạng xã hội. Mỗi chiến dịch của Miu Miu đều là một cuộc chơi thị giác: hình ảnh táo bạo nhưng không phản cảm, dàn mẫu đa dạng từ ngoại hình đến cá tính, bối cảnh gần gũi nhưng vẫn "nghệ". Điều đó khiến giới trẻ cảm thấy mình được đại diện, được nhìn thấy và đó chính là cách một thương hiệu "chạm" được đến trái tim người tiêu dùng.

Đặc biệt trong hai năm 2023–2024, Miu Miu giữ vững vị thế "trendsetter" khi liên tục mở đường cho loạt xu hướng mới. Từ những micro-trend như chân váy siêu ngắn, áo quần dáng mini cho tới cú "comeback" đầy sành điệu của phong cách preppy với cardigan. Đặc biệt, màn collab Miu Miu x New Balance đã cho ra đời đôi sneaker hot nhất năm, khiến giới mộ điệu phát sốt.

BST Xuân Hè 2022 của Miu Miu thổi bùng cơn sốt Y2K với loạt item chân váy mini cạp trễ, áo sơ mi croptop.

Màn collab “gây sốt” của Miu Miu x New Balance khi đưa đôi sneaker NB 574 cổ điển trở nên thời thượng.



Chiến dịch quảng bá túi Miu Miu Wander Bag của hãng thành công đến mức được hàng loạt influencer từ châu Âu đến châu Á diện trong các sự kiện thời trang, street style shoot hoặc video unboxing sang chảnh.

Bên cạnh độ nhận diện khủng và khả năng gây bão mạng xã hội, Miu Miu còn khéo léo kết nối thời trang cao cấp với tính ứng dụng. Những món đồ runway như túi Wander Bag, giày ballet, chân váy mini không bị "trưng bày" trên sàn diễn mà nhanh chóng được đưa vào đời sống thường ngày. Vẫn là những món đồ đậm chất thời trang cao cấp, nhưng ở Miu Miu, người ta không có cảm giác bị choáng ngợp mà vẫn có thể thoải mái mix & match theo cách của riêng mình.



Các sản phẩm của Miu Miu là “gương mặt thân quen” trong tủ đồ Gen Z.

Đặc biệt, dù thay đổi theo xu hướng, Miu Miu vẫn giữ được "DNA thương hiệu": nữ tính nhưng không yểu điệu, nổi loạn nhưng không quá giới hạn. Chính bản sắc rõ ràng ấy giúp thương hiệu không bị hòa tan giữa hàng loạt cái tên đua nhau chạy theo trào lưu Y2K, balletcore hay officecore. Nếu nhìn lại những cái tên từng "nổi như cồn" rồi dần mờ nhạt, mới thấy rằng việc giữ được phong độ qua từng quý như Miu Miu là điều không dễ dàng.

Thời trang có thể thay đổi không ngừng nhưng sức hút của Miu Miu thì vẫn vững vàng. Không cần phô trương, không cần chiêu trò, nhà mốt nước Ý chinh phục trái tim tín đồ thời trang bằng tinh thần trẻ trung, hiện đại cùng một một chiến lược sắc sảo đến từng chi tiết. Đó là lý do vì sao, cái tên Miu Miu vẫn sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng như một biểu tượng của thời trang thế hệ mới.