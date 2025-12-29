Zalo nhận “bão 1 sao"

Trong vài ngày qua, nhiều người dùng Zalo liên tục nhận được thông báo yêu cầu cập nhật Điều khoản sử dụng dịch vụ. Điểm đáng chú ý là người dùng buộc phải bấm “Đồng ý” mới tiếp tục sử dụng ứng dụng.

Lần cập nhật chính sách này của Zalo đã khiến người dùng dậy sóng bởi các quy định thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc người dùng bị đặt vào tình thế "không còn lựa chọn": nếu không chấp nhận toàn bộ thỏa thuận do Zalo đưa ra, họ buộc phải ngừng sử dụng dịch vụ.

Thông báo cập nhật điều khoản dịch vụ của Zalo

Hệ quả là ngay sau động thái này, một chiến dịch kêu gọi tẩy chay đã bùng nổ mạnh mẽ. Ghi nhận thực tế vào chiều ngày 29/12 cho thấy, hàng loạt người dùng đã đồng loạt truy cập các kho ứng dụng trực tuyến để "trút giận" bằng những đánh giá 1 sao. Trên các kho ứng dụng App Store và Google Play Store, những đánh giá mới nhất về ứng dụng Zalo hầu hết đều là 1 sao, nhiều bình luận từ người dùng cũng bày tỏ thái độ bức xúc khi Zalo có bản cập nhật bị xem là "áp đặt" này.

Zalo đang nhận rất nhiều lượt đánh giá 1 sao từ người dùng trên Google Play

Trên App Store, "bão 1 sao" từ phía người dùng vẫn đang tiếp diễn

Trước đó, giải thích cho câu hỏi vì sao cần cập nhật Điều khoản sử dụng, Zalo cho biết Điều khoản sử dụng (Terms of Use) là nội dung cần thiết làm cơ sở cho mọi hoạt động của ứng dụng và nền tảng công nghệ. Điều khoản sử dụng quy định cách thức cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa nhà cung cấp và người dùng, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Zalo, việc cập nhật Điều khoản sử dụng là thông lệ phổ biến đối với các ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý mới, phản ánh các điều chỉnh trong mô hình vận hành, cũng như cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Zalo nhấn mạnh việc cập nhật Điều khoản sử dụng nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, lời giải thích trên dường như chưa thể xoa dịu dư luận khi Zalo vẫn chưa đưa ra phản hồi thỏa đáng về những điểm nóng nhất. Cụ thể là cơ chế "Đồng ý tất cả" mà thiếu đi các tùy chọn chấp thuận từng phần, cũng như các điều khoản miễn trừ trách nhiệm quá rộng.

Một điểm đáng chú ý khác khiến dư luận đặt nghi vấn là thời điểm tung ra bản cập nhật này. Động thái của Zalo diễn ra ngay sát thềm năm mới, chỉ ít ngày trước khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, làm dấy lên nhiều hoài nghi về động cơ và mục đích thực sự đằng sau sự thay đổi gấp gáp này.