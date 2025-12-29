Vẽ Tết mới, vẹn ý xưa: Khi công nghệ trở thành chất liệu của ký ức

Hình thức có thể đổi thay, nhưng ý nghĩa cốt lõi của việc đón năm mới vẫn vậy – đó là cũng nhau nhìn về những điều cũ và chờ đợi một năm đầy khác biệt. Và ở thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, công nghệ không làm ý nghĩa của việc đóng năm khác đi, mà giúp giây phút này được vẽ lại theo cách phù hợp hơn với nhịp sống hiện tại. Trong dòng chảy đó, bộ đôi smartphone gập Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 xuất hiện như một phần tự nhiên của đời sống mùa lễ hội, mùa sum vầy đầu năm: linh hoạt, gọn nhẹ và đủ thông minh để theo kịp mọi nhịp cảm xúc.

Khi ký ức xưa không chỉ được giữ, mà được "vẽ" lại

Người trẻ hôm nay không đơn thuần lưu giữ ký ức. Họ chỉnh sửa, biến tấu, kể lại và gắn thêm cảm xúc mới cho những điều đã qua. Một bức ảnh Tết cũ không còn nằm yên trong album, mà có thể trở thành chất liệu để tạo nên một phiên bản mới – vẫn là gia đình ấy, vẫn là khoảnh khắc ấy, nhưng mang tinh thần của hiện tại.

Với Gemini Live, công nghệ đóng vai trò như một người gợi mở. Không áp đặt cách kể, không thay con người sáng tạo, mà đưa ra những gợi ý tinh tế để người dùng tự tay hoàn thiện câu chuyện Tết của riêng mình. Ký ức xưa nhờ đó không bị đóng khung trong hoài niệm, mà được kéo về hiện tại – sống tiếp, theo cách rất mới.

Đó chính là cách vẽ Tết mới mà vẫn vẹn nguyên ý xưa.

Gập mở khoảnh khắc sum vầy với Galaxy Z Fold7 và Z Flip7

Trong không khí sum vầy cuối năm, Galaxy Z Fold7 hiện diện rất tự nhiên. Khi gập lại, thiết bị gọn nhẹ như một chiếc điện thoại thanh quen thuộc trong tay. Khi mở ra, màn hình lớn trở thành không gian chung để cả gia đình cùng xem lại ảnh cũ, cùng chỉnh sửa, cùng trò chuyện.

Khoảnh khắc ấy không còn là "xem ảnh", mà là kể lại Tết xưa bằng ngôn ngữ của hôm nay. Công nghệ không chen ngang cảm xúc, mà mở rộng không gian để cảm xúc được chia sẻ trọn vẹn hơn.

Nếu Z Fold7 là nơi ký ức được mở ra, thì Galaxy Z Flip7 lại ghi lại Tết theo cách rất "hiện tại". Phom dáng gập linh hoạt cho phép bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên nhất – từ buổi dạo phố cuối năm, những lần tụ họp bạn bè cho đến khoảnh khắc chào năm mới.

Không cần chuẩn bị cầu kỳ, không cần thiết bị hỗ trợ phức tạp. Mọi khoảnh khắc đều được ghi lại đúng như nó vốn có: chân thật, gần gũi và giàu cảm xúc. Công nghệ lúc này không đứng trước ống kính, mà đứng phía sau khoảnh khắc.

Điều làm nên sự khác biệt của công nghệ hôm nay không nằm ở việc làm được bao nhiêu thứ, ghi lại bao nhiêu hình ảnh. Khi được đặt đúng chỗ, công nghệ không làm mất đi những giá trị cũ, mà giúp chúng được tiếp nối trong một hình hài mới.

Những khoảnh khắc năm mới có thể được vẽ bằng AI, có thể xem trên màn hình gập. Nhưng ý nghĩa của năm mới, của Tết vẫn vẹn nguyên như ngày xưa.

Và đó cũng là cách công nghệ Samsung và Gemini hiện diện trong mùa lễ hội, không phô trương, không áp đặt, mà trở thành "chất liệu" để mỗi người tự vẽ nên ý nghĩa ngày sum vầy cho riêng mình.