Dọn nhà ngày Tết: việc quen, cách làm thì đã khác nhờ có AI

Dọn nhà "kiểu mới", AI cũng đón Tết lớn

Tết không chỉ là thời gian quây quần bên gia đình, mà còn là dịp để chăm chút cho tổ ấm thêm gọn gàng, tinh tươm, sẵn sàng đón năm mới thật trọn vẹn. Với sự xuất hiện của các sản phẩm điện tử gia dụng Bespoke AI của Samsung, hội yêu bếp nghiện nhà sẽ có thêm nhiều trợ thủ đắc lực để thảnh thơi đón Tết lớn bên những người thân yêu. Thú vị hơn, năm nay Samsung còn giới thiệu combo Tết Gọn Gàng gồm máy giặt, robot hút lau giặt sấy và tủ chăm sóc quần áo. Tất cả sản phẩm đều được tích hợp công nghệ AI ưu việt, sẵn sàng mở ra trải nghiệm đón Tết nhàn tênh cho gia đình Việt.

Không quá lời khi nói combo Tết Gọn Gàng là "bước ngoặt" trong trải nghiệm làm việc nhà ngày Tết. Thay vì phải hì hục đổ nước giặt xả hay ngồi "mò" chế độ giặt, mọi thứ giờ hoàn toàn tự động với Máy giặt Bespoke AI cửa trước với Ngăn giặt xả AI. Bạn chỉ việc đổ nước giặt một lần trước Tết là đã có quần áo sạch mặc đến hết tháng Giêng nhờ ngăn giặt xả tự động, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Để giúp hội chị em luôn có quần áo sạch để "chạy đua" với lịch chụp ảnh Tết dồn dập, chu trình giặt sấy siêu tốc 98 phút sẽ rút ngắn tối đa thời gian, không cần người dùng phải chờ đợi hay chuyển đồ từ máy giặt lên máy sấy. Kết hợp cùng công nghệ sấy bơm nhiệt AI Heatpump sử dụng cảm biến độ ẩm xuyên suốt quá trình sấy, đảm bảo quần áo Tết khô đồng đều, bền màu, bền chất liệu. Việc của bạn chỉ là thong dong nhâm nhi mứt Tết, chờ xem Táo Quân và chớp mắt đã có quần áo sạch để xuống phố du xuân.

AI Wash giữ quần áo Tết của cả nhà luôn sạch sâu, bền màu, để lên hình luôn lung linh

Ngoài máy giặt, Samsung còn có thêm một trợ thủ chăm sóc áo quần cực kỳ "được việc" dịp Tết là Tủ chăm sóc quần áo thông minh Bespoke AirDresser. Với quy trình chăm sóc quần áo "chuẩn spa": từ làm sạch, diệt khuẩn, khử mùi, sấy khô tất cả chỉ từ 20 phút. Cảm biến AI Dry trong máy giúp phát hiện độ ẩm quần áo để tối ưu thời gian sấy, kết hợp diệt khuẩn, loại bỏ bụi bẩn và khử mùi toàn diện để quần áo luôn thơm tho và phẳng phiu. Từ áo dài, đầm dạ cho đến vest, sơ mi đi chúc Tết hay gặp gỡ đối tác, chỉ cần mở tủ là đã có trang phục tinh tươm...

Quần áo đi chơi Tết luôn thơm tho, sẵn sàng xuống phố với Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AirDresser

Thành viên quan trọng không kém trong combo Tết Gọn Gàng của Samsung phải kể đến Robot Hút Lau Giặt Sấy Bespoke AI Jet Bot, "nhân vật" sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch bong trong dịp Tết. Không cần còng lưng lau dọn hay hì hục đi đổ bụi, em robot này sẽ tự động hút bụi, lau nhà, giặt và sấy khô miếng lau, thậm chí tự động đổ bụi mà không cần bạn phải động tay. Công nghệ AI Floor Detect sẽ tự động nhận diện bề mặt sàn thông minh để tối ưu lực hút giúp làm sạch với hiệu quả tối đa. Có sự hiện diện của em robot đa năng này trong nhà, không gian sống sẽ sạch bóng trong một nốt nhạc, để gia đình có thể thảnh thơi tận hưởng Tết theo đúng ý nghĩa sum vầy của nó.

Tạm biệt những cái Tết còng lưng lau nhà hay hì hục đổ bụi, mọi thứ giờ đã có Robot Hút Lau Giặt Sấy Bespoke AI Jet Bot lo

Khi các thiết bị cùng kết nối để "vào guồng" dọn dẹp đón Tết

Combo Tết Gọn Gàng của Samsung không chỉ hoạt động độc lập, mà còn có khả năng kết nối và đồng bộ hoá mạnh mẽ thông qua SmartThings. Sự phối hợp nhịp nhàng của các "thành viên" thông minh này sẽ khiến cả căn nhà vận hành thông minh hơn, tự động giải quyết việc nhà để mở ra một năm 2026 đầy ắp trải nghiệm tiện nghi cho gia đình.

Sau khi kết nối SmartThings, bạn có thể thong dong ngồi cắn hạt dưa ở phòng khách mà vẫn có thể quan sát các thiết bị gia dụng trong nhà thông qua tính năng 3D Map View. Không cần bỏ dở chương trình hài Tết hay gián đoạn cuộc trò chuyện với khách, người dùng hoàn toàn có thể bật/tắt từ xa hoặc nhận các thông báo, chẳng hạn kết thúc chu trình giặt, đường đi của robot hút bụi hay tiến độ vệ sinh ngay trên màn hình TV hoặc điện thoại.

SmartThings mang đến nhiều lợi ích cho người dùng, từ kết nối, tiết kiệm đến bảo mật, để các gia đình an tâm đón Tết

Mùa Tết hân hoan nhưng "đau ví" vì tiền điện, đã đến lúc để SmartThings lo. Ứng dụng cho phép bạn theo dõi điện năng tiêu thụ của từng thiết bị trong nhà, nhận đề xuất tối ưu thói quen sử dụng để tiết kiệm năng lượng. Chế độ AI Energy giúp đảm bảo từng thiết bị hoạt động hiệu quả mà vẫn tiết kiệm điện, rất hữu ích trong mùa cao điểm Tết.

SmartThings còn giúp người dùng an tâm tận hưởng Tết trọn vẹn nhờ khả năng giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị và đưa ra cảnh báo sớm. Từ đó, người dùng có thể kịp thời bảo trì hoặc thay thế, đảm bảo mọi thiết bị luôn vận hành ổn định, để hành trình đón Tết và khởi đầu năm mới diễn ra suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt....

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là bảo mật. Nền tảng Samsung Knox tạo ra kết nối an toàn cho toàn bộ hệ sinh thái, nơi các thiết bị được bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa an ninh, đảm bảo trải nghiệm nhà thông minh luôn an toàn và riêng tư.

Giờ thì những người theo đuổi một cái Tết thong dong đã biết phải tìm trợ thủ việc nhà ở đâu. Sắm ngay combo Tết Gọn Gàng Samsung Bespoke AI để không chỉ nhẹ gánh việc nhà, tận hưởng Tết trọn vẹn bên những người thân yêu mà còn mở ra bước ngoặt về trải nghiệm trong năm 2026.