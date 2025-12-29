Công an cảnh báo tin nhắn Zalo tất cả người dùng cần chú ý

Ngày 28/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cảnh báo về tin nhắn Zalo “quen mặt” nhưng “lạ lòng”, khiến người dân sập bẫy đầu tư lãi khủng vẫn đang rình rập.

Theo đó, lực lượng chức năng cho biết, gần đây lại xuất hiện thêm những trường hợp người dân "suýt trắng tay" chỉ vì một tin nhắn từ người quen cũ trên Zalo. Dù chiêu trò giả mạo tài khoản không mới, nhưng cách dẫn dụ của kẻ gian ngày càng tinh vi khiến nạn nhân rất dễ sập bẫy.

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh

Kịch bản “lùa gà” phổ biến được cơ quan Công an chỉ ra như sau:

Bước 1 - Tiếp cận: Kẻ gian tạo tài khoản Zalo có tên và ảnh đại diện giống hệt người quen của người dân. Chúng nhắn tin hỏi thăm, khơi gợi lại kỷ niệm để tạo dựng lòng tin.

Bước 2 - Dẫn dụ: Sau vài câu chuyện xã giao, chúng bắt đầu khoe về các "cơ hội đầu tư nội bộ", "kèo thơm" tiền ảo hoặc cổ phiếu với cam kết: Lãi cực cao – Rủi ro cực thấp.

Bước 3 - Thả mồi: Để tăng độ tin cậy, chúng gửi các hình ảnh giao dịch giả, bảng lợi nhuận "khủng". Ban đầu, nạn nhân đầu tư ít và được báo lãi ảo trên hệ thống, kích thích nạp thêm tiền.

Bước 4 - Siết bẫy: Khi số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, nạn nhân khi muốn rút tiền thì bị đối tượng lừa đảo yêu cầu đóng nhiều loại phí: phí nâng cấp tài khoản, thuế, phí giải ngân... Người dân “càng gỡ càng mất”.

Qua thủ đoạn này, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ ra nguyên tắc “3 KHÔNG - 3 NHANH” để người dân tự bảo vệ bản thân.

Với 3 KHÔNG, người dân không tin tưởng tuyệt đối vào tin nhắn/cuộc gọi vay tiền, mời đầu tư (kể cả khi thấy mặt qua video vì có thể là Deepfake). Đồng thời, người dùng thiết bị di động không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ; không chuyển tiền khi chưa xác thực danh tính qua nhiều kênh khác nhau.

Với 3 NHANH, người dân cần nhanh chóng tra cứu thông tin khi thấy dấu hiệu đáng ngờ; nhanh ngắt kết nối nếu bị đe dọa hoặc thao túng tâm lý; nhanh báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc các cộng đồng phòng chống lừa đảo khi gặp sự cố.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, tại Việt Nam, tiền ảo chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Vì vậy, mọi lời mời đầu tư sàn tiền ảo lãi cao phần lớn là lừa đảo!