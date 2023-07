Yoona xinh nức nở khi làm vợ Lee Jun Ho, rating King the Land lần đầu sụt giảm đáng tiếc

King the Land - Khách Sạn Vương Giả đã chứng minh được rằng dòng phim hài lãng mạn vẫn "sống khỏe" khi có những pha bứt phá rating ngoạn mục. Tập 6 vừa qua đã lọt vào top 10 rating mọi thời đại của JTBC, thế nhưng tập 7 lại đánh dấu lần đầu rating phim giảm sút. Con số được ghi nhận ở tập mới nhất này là 10,61% trung bình toàn quốc, vẫn đứng hạng 1 trong số các chương trình đài cáp trong ngày.

Sau khi nảy sinh hiểu lầm ở tuần trước thì sang King the Land tập 7, nam chính Gu Won (Lee Jun Ho) đã chủ động đến nhà Sa Rang (Yoona) để hỏi thăm. Anh gặp gỡ 2 cô bạn thân của Sa Rang, đồng thời biết được cô nàng hiểu lầm mình. Anh cũng "mở cờ trong bụng" khi thấy Sa Rang ghen, cũng như đã chủ động nắm tay cô dạo phố ban đêm như một lời "tuyên bố chủ quyền".

Tuy vậy, hành trình yêu đương của cặp đôi King the Land vẫn còn nhiều cửa ải trước mắt. Tại khách sạn, Sa Rang bất ngờ được Hwa Ran (chị gái Gu Won) yêu cầu cùng ả đi tham dự họp báo về vụ Sa Rang mắc kẹt trên núi. Hwa Ran cố tình tổ chức họp báo để nhận hết công lao về mình, trong khi Gu Won mới là người chủ động đi cứu Sa Rang. Dù đã được ra lệnh phải cảm ơn Hwa Ran nhưng Sa Rang sau cùng vẫn cứng rắn, bổ sung thêm lời cảm ơn bạn trai của mình và khiến anh vô cùng vui vẻ.

Hwa Ran lại không để bụng chuyện này, song đã giao lại cho nam chính King the Land một nhiệm vụ khó khăn hơn gấp trăm lần. Đó là anh phải mời bằng được vị khách VIP - hoàng tử Ả Rập Samir đến khách sạn King the Land. Thế nhưng chị gái của Gu Won đâu biết được rằng Samir năm xưa là bạn học của Gu Won, và anh đã mời được Samir chỉ bằng một cú điện thoại. Đổi lại, nam chính King the Land "mắc kẹt" với bản hợp đồng oái oăm với người bạn "bằng mặt không bằng lòng" này, đó là phải nói "Có" với mọi yêu cầu của y.

Khi Samir đến khách sạn, cả Sa Rang và toàn thể nhân viên có dịp chứng kiến một Gu Won nhún nhường hiếm thấy. Nam chính King the Land làm theo mọi yêu cầu của Samir, nhưng điều anh không ngờ là Samir lại mê đắm đuối Sa Rang. Samir yêu cầu được dùng bữa riêng với Sa Rang, còn muốn cùng cô đi tham quan cung đình. May mắn là trong hợp đồng vẫn còn một điều khoản là Gu Won phải bên cạnh Samir mọi nơi mọi lúc nên có thể "canh chừng" bạn gái.

Ở cung đình, Samir rủ rê Sa Rang tham gia nghi thức hôn lễ truyền thống nhưng Gu Won không chịu. Nam chính King the Land tính xé hợp đồng thì Sa Rang ngăn lại, cắn răng chấp nhận "thả con tép bắt con tôm". Tại đây, khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng dịp hiếm hoi Yoona khoe sắc trong tạo hình cổ trang, lại còn là một nàng thê tử sắp lên xe hoa.

Thế nhưng, King the Land tập 7 khép lại với một bất ngờ khi phu quân của nàng thê tử Sa Rang lại không phải Samir như dự tính trước đó, mà chính là Gu Won. Liệu anh chàng đã làm cách nào để lừa được Samir, thành công tham gia nghi thức hôn lễ truyền thống cùng người mình yêu?

Ảnh: JTBC