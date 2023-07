Hơn 3 triệu fan hóng chờ siêu phẩm cổ trang có nữ chính đẹp hàng đầu Cbiz

Giữa lúc hàng loạt phim cổ trang đang "làm mưa làm gió" màn ảnh Hoa ngữ dịp Hè này như Trường Phong Độ, Ngọc Cốt Dao... thì nhiều tác phẩm đáng trông chờ khác cũng đang rục rịch lên sóng. Cuộc đua phim Hoa ngữ tháng 7 đang "nóng" hơn bao giờ hết khi xuất hiện thêm một dự án được cho là sẽ chiếu bất thình lình, quy tụ dàn diễn viên đẹp và có danh tiếng không thua kém ai.

Theo thống kê từ nền tảng Youku, siêu phẩm cổ trang An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đang được khán giả vô cùng mong chờ. Tính đến ngày 8/7, lượt đặt trước xem phim của An Lạc Truyện đã vượt con số 3 triệu, trở thành dự án trọng điểm ngay lúc này của Youku sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu thời gian qua.

An Lạc Truyện đạt mốc 3 triệu lượt đặt xem trước của khán giả

Ngoài ra, nhiều trang blog cũng đưa tin rằng An Lạc Truyện sẽ được Youku cho chiếu "nhảy dù", tức ra mắt bất ngờ mà không có bất kì thông tin báo trước về lịch chiếu hay trailer mới. Đây cũng là trào lưu chiếu phim gần đây của màn ảnh Hoa ngữ, mà điển hình nhất chính là Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến. Chính vì vậy, các fan của An Lạc Truyện và Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn đang không khỏi hồi hộp mong chờ.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư, với nội dung từng được ví như "Trường Ca Hành 2.0". Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai Nhậm An Lạc - nữ tử lưu lạc nhân gian sau khi cả gia tộc bị trừ khử một cách bí ẩn. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã có cơ duyên gặp gỡ thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), được anh cưu mang và giao cho chức vụ phụ tá. Cùng nhau, cả hai lên đường trừ gian diệt bạo, và bí mật về sự tận diệt của Nhậm gia cũng dần dần được phơi bày.

Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn hợp tác, thế nhưng khiến cho khán giả vô cùng háo hức. Là mỹ nhân sở hữu nhan sắc thuộc top đầu showbiz hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba được fan hi vọng sẽ làm nên chuyện với vai An Lạc này, giúp cô có cho mình một vai diễn "để đời" sau thời gian dài gây tranh cãi. Năm 2023 là giai đoạn thăng trầm khi Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển hình không thành công với Công Tố, có thành tích rating khá ảm đạm.

Mặt khác, Địch Lệ Nhiệt Ba có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Cung Tuấn - mỹ nam đang lên sau thành công vang dội của Sơn Hà Lệnh. Anh cũng được xem là một trong những tiểu sinh thế hệ mới hàng đầu màn ảnh, ghi điểm về nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất tự nhiên. Trong trailer đầu tiên của An Lạc Truyện, cảnh thái tử Hàn Diệp vén khăn lộ diện đã trở thành đề tài cực hot.

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn tái ngộ nam phụ Lưu Vũ Ninh trong An Lạc Truyện lần này. Từng đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành, Lưu Vũ Ninh được dự đoán sẽ có vai trò bùng nổ hơn trong lần trở lại này.