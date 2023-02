Yoo Ah In vô tình được cảnh sát cứu mạng?

Bê bối Yoo Ah In dương tính với 3 loại chất cấm đã làm chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Cụ thể, "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" dương tính với cần sa, propofol và 1 loại ma túy khác. Theo Channel A, nam diễn viên tiêm propofol vào cơ thể 73 lần trong 1 năm, từ ngày 4/1 đến 23/12/2021, với khối lượng lên đến 4400 ml.

Con số này đã khiến công chúng Hàn Quốc sốc nặng. Nhiều người còn so sánh Yoo Ah In với Ha Jung Woo - tài tử bị xử phạt vì tiêm propofol 19 lần trong 9 tháng. So với Ha Jung Woo, Yoo Ah In lạm dụng chất gây nghiện nhiều hơn hẳn. Netizen cho rằng việc cảnh sát điều tra Yoo Ah In lại là hành động cứu mạng anh, bởi nam tài tử có nguy cơ tử vong cao sau khi sử dụng số lượng ma túy lớn đến vậy.

Yoo Ah In có nguy cơ tử vong cao do lạm dụng ma túy

Knet để lại nhiều bình luận như: "Kết cục của lạm dụng propofol là chết trẻ. Yoo Ah In đã được cảnh sát cứu sống", "Về cơ bản, Yoo Ah In đã tiêm propofol ít nhất 1 lần 1 tuần, hút cần sa, còn dùng loại ma túy thứ 3. Tôi không hiểu vì sao anh ta có thể ra ngoài và giả vờ như mình đang tỉnh táo", "Anh ta nên đi cai nghiện sau khi bị kết án", "Chà, dùng ma túy nhiều đến thế thì gần như có tên trong cáo phó rồi"...

Vào ngày 5/2, Yoo Ah In đã bị cảnh sát bắt giữ và lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Incheon, ngay sau khi tài tử trở về từ nước ngoài. Kết quả xét nghiệm cho thấy "ảnh đế" dương tính với cần sa, propofol và 1 loại ma túy khác. Sự nghiệp của nam tài tử có nguy cơ "toang", bị hàng loạt nhãn hàng quay lưng, nhà sản xuất phim cũng đang thảo luận lại về vai diễn của Yoo Ah In.

Bê bối Yoo Ah In dương tính với 3 loại chất cấm đang là tâm điểm xứ Hàn

Nguồn: Allkpop