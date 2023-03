Yoo Ah In tiều tụy lộ diện ở buổi triệu tập điều tra 4 chất cấm, nhận tội và xin lỗi trước truyền thông, khán giả

Vào lúc 10h sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 27/3, Yoo Ah In đã xuất hiện tại Đội điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát Seoul. Đây là lần đầu tiên tài tử lộ diện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với 4 loại chất cấm gồm cần sa, propofol, cocain và ketamin. "Ảnh đế" diện đồ đen đơn giản, cúi đầu bước đi với dáng vẻ tiều tụy, buồn bã.

Được biết, ban đầu cảnh sát có kế hoạch triệu tập điều tra Yoo Ah In vào ngày 24/3, nhưng đã bị hoãn lại cho đến ngày 27/3. Tại đây, Yoo Ah In chính thức gửi lời xin lỗi và nhận tội: "Tôi hoàn toàn nhận thức được những sai lầm của bản thân và đang tự kiểm điểm. Dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ khai báo trung thực nhất có thể".

Yoo Ah In xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi

Nam diễn viên xin lỗi toàn thể truyền thông và khán giả

Được biết, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành điều tra vụ việc trong 50 ngày qua, bao gồm tịch thu điện thoại di động, phân tích các cuộc gọi trong 8 năm qua, khám xét nơi ở của Yoo Ah In và trích xuất 10000 hồ sơ bệnh án. Nhân viên y tế, quan chức công ty quản lý và người quen của Yoo Ah In cũng đã bị triệu tập để điều tra. Theo đó, không khó để cảnh sát chứng minh Yoo Ah In sử dụng propofol, nhưng với số ma túy còn lại, cần phải có bằng chứng thuyết phục để định rõ tội danh.

Vào ngày 6/2, showbiz châu Á chấn động trước thông tin Yoo Ah In bị điều tra với cáo buộc dùng chất cấm. Được biết, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Kết quả xét nghiệm tóc của "Ảnh đế" có kết quả dương tính với propofol, cần sa, ketamin và cocain. Nam diễn viên tiêm propofol vào cơ thể 73 lần trong 1 năm, từ ngày 4/1 đến 23/12/2021, với khối lượng lên đến 4400 ml.

Bê bối chất cấm của "Ảnh đế trẻ nhất lịch sử" khiến công chúng sốc nặng

Nguồn: Dispatch