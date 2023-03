"Ảnh đế" Yoo Ah In bị 1 đài truyền hình lớn cấm sóng sau bê bối chấn động

KBS có truyền thống cấm sóng những nghệ sĩ dính bê bối chấn động liên quan tới xâm hại tình dục, sử dụng ma túy, trốn nghĩa vụ, đánh bạc, lừa đảo, trộm cắp… Và Yoo Ah In là trường hợp mới nhất phải đón nhận lệnh cấm từ nhà đài này sau bê bối dùng chất cấm.

Chia sẻ với tờ News1 trong tối 17/3, một đại diện từ KBS xác nhận đài này quyết định tạm thời hạn chế sự xuất hiện của "ảnh đế" trên sóng truyền hình cũng như các ứng dụng của nhà đài. KBS cho biết thêm quyết định cấm sóng với Yoo Ah In có thể được thay đổi trong tương lai hay không còn tùy thuộc vào kết quả điều tra từ phía cảnh sát.

Yoo Ah In lao đao vì bê bối dùng chất cấm

Yoo Ah In từng có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài với KBS. Tài tử Veteran debut làng giải trí hồi năm 2004 qua tác phẩm Sharp của KBS 2TV. Sau màn hợp tác tốt đẹp, "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" tiếp tục tham gia loạt phim truyền hình của nhà đài này, bao gồm April Kiss, Drama City, Strongest Chil Woo, He Who Can't Get Married, Sungkyunkwan Scandal,…

Yoo Ah In hiện đang vướng bê bối nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp liên quan tới ma túy. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Incheon. Vào hôm 1/3, Cơ quan Pháp y Quốc gia phát hiện "ảnh đế" dương tính với tận 4 loại chất cấm, gồm propofol, cần sa, ketamin và cocain.

Yoo Ah In có kết quả dương tính với tận 4 loại chất cấm

Cơ quan điều tra hiện đang phân tích các tài liệu, bằng chứng thu được trong quá trình khám xét nhà của Yoo Ah In và các bệnh viện liên quan. "Ảnh đế" sinh năm 1986 dự kiến sẽ bị triệu tập để điều tra về đường dây mua bán chất cấm và cách thức nam diễn viên sử dụng ma túy ngay khi quá trình phân tích hoàn tất.

Nguồn: Allkpop