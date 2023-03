Không còn gì để nói: Ngay chính bác sĩ kê đơn cho Yoo Ah In cũng bị điều tra vì dùng ma túy

Vào ngày 16/3, Tòa án quận trung tâm Seoul tiến hành lệnh bắt giữ 1 bác sĩ tên "A" với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. "A" đã trải qua các cuộc kiểm tra vì bị nghi ngờ sử dụng propofol vào ngày 13/3. Người này còn bị điều tra vì cáo buộc kê đơn propofol cho "ảnh đế" Yoo Ah In.

Bộ phận điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul đã xác nhận rằng "A" đã kê đơn propofol cho Yoo Ah In. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra xem liệu các đơn thuốc đó có phải vì mục đích y tế hay không. Được biết, "A" điều hành 1 bệnh viện ở quận Gangnam, Seoul và là người quen thân của Yoo Ah In.

Bác sĩ "A" bị điều tra vì kê đơn propofol cho Yoo Ah In

Cảnh sát cũng đang phân tích các tài liệu, bằng chứng thu được trong quá trình khám xét nhà của Yoo Ah In và các bệnh viện liên quan. Yoo Ah In dự kiến sẽ bị triệu tập để điều tra về đường dây mua bán chất cấm và cách thức nam diễn viên sử dụng chất cấm ngay khi quá trình phân tích hoàn tất.



Vụ việc Yoo Ah In dương tính với 4 chất cấm đã gây chấn động công chúng Hàn Quốc. Được biết, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Kết quả xét nghiệm tóc của "Ảnh đế" có kết quả dương tính với propofol, cần sa, ketamin và cocain.



Yoo Ah In sẽ bị triệu tập điều tra trong thời gian tới

Nguồn: Kbizoom