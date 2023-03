Yoo Ah In bị "đào" lại tuyên bố bỏ thuốc lá gây sốc, ngờ đâu 3 năm sau lại dương tính với 4 chất cấm

Sau bê bối dương tính với 4 loại chất cấm, sự nghiệp và hình tượng của "ảnh đế" Yoo Ah In bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây nhất, nam diễn viên còn bị "đào" lại những hình ảnh và phát ngôn gây sốc trong quá khứ.

Vào năm 2020, Yoo Ah In từng khiến khán giả sốc nặng khi đăng tải hình ảnh chỉ mặc quần lót và trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Yoo Ah In đăng tải kèm 1 bức thư dài, nói về quyết tâm sẽ bỏ thuốc lá, giảm cân và sống lành mạnh hơn trong năm 2021. Quyết tâm của "ảnh đế" mạnh mẽ tới nỗi nam diễn viên còn tuyên bố nếu người hâm mộ nào thấy anh hút thuốc nữa, hãy báo cáo tại đây và anh sẽ... tụt quần tiếp.



Yoo Ah In từng đăng ảnh gây sốc và tuyên bố bỏ thuốc lá, nhưng sau đó lại dương tính với 4 chất cấm

Tuy nhiên đến nay, lời tuyên bố này lại trở nên đầy mỉa mai khi Yoo Ah In bỏ được thuốc lá, nhưng lại dương tính với 4 chất cấm propofol, cần sa, ketamin và cocain. Dựa vào kết quả điều tra Yoo Ah In bắt đầu dùng propofol từ năm 2021, nhiều người suy đoán rằng nam ca sĩ bỏ thuốc lá và chuyển sang dùng chất cấm.

Được biết, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Kết quả xét nghiệm tóc của "Ảnh đế" có kết quả dương tính với propofol, cần sa, ketamin và cocain. Nam diễn viên tiêm propofol vào cơ thể 73 lần trong 1 năm, từ ngày 4/1 đến 23/12/2021, với khối lượng lên đến 4400 ml.

Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sự nghiệp vì bê bối chất cấm

