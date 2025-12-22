Xuyên đêm ghép gan cứu bệnh nhân hôn mê sâu

Nam bệnh nhân C.Q.K (39 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng suy gan cấp trên nền mạn do virus viêm gan B, kèm rối loạn đông máu nặng, nhiễm độc não, hôn mê sâu, phải thở máy.

Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng không được điều trị kiểm soát virus đầy đủ. Sau khi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, bệnh nhân nhập viện điều trị ở tuyến trước. Tuy nhiên, các triệu chứng nhanh chóng diễn tiến nặng, không thể kiểm soát.

Tại Bệnh viện Quân y 175, các chỉ số sinh hóa cho thấy bệnh tiến triển rất nhanh chỉ trong vòng một tuần. Các bác sĩ nhận định, ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Ca ghép gan thứ 12 được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: BVCC)

Thiếu tá. Ths.BS CKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ê-kíp ghép gan cho biết: “Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng suy gan cấp tối cấp, hôn mê sâu, thở máy kéo dài nhiều ngày. Đây là một ca bệnh có tiên lượng rất xấu, thời gian dành cho chúng tôi gần như được tính bằng giờ. Đây là một ca bệnh có tiên lượng rất xấu, thời gian dành cho chúng tôi gần như được tính bằng giờ. Ghép gan cấp cứu trong bối cảnh này là một thách thức rất lớn, không chỉ về kỹ thuật phẫu thuật mà còn ở hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn và phối hợp đa chuyên khoa”.

Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân hôn mê, thở máy sang ngày thứ 4 là yếu tố rất bất lợi, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn sau ghép, đặc biệt là viêm phổi. Nếu không được ghép gan kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào nhiễm khuẩn nặng, mất cơ hội ghép và tử vong trong thời gian ngắn.

Ngay khi có nguồn gan hiến, trong vòng 48 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương hoàn tất toàn bộ quy trình đánh giá, sàng lọc người hiến – người nhận, hội chẩn chuyên môn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chuẩn bị phẫu thuật theo đúng quy định, bảo đảm các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Với sự hướng dẫn chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ xuyên đêm, trong điều kiện bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy – tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Hiện, lá gan ghép hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, dần ổn định các chỉ số sinh tồn. Người hiến gan sức khỏe cũng ổn định và được theo dõi sát sao theo đúng quy trình chuyên môn.

Đại tá TS. BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh: “Ca ghép gan số 12, được thực hiện trong những ngày hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mang ý nghĩa chính trị – xã hội và nhân văn sâu sắc. Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của đội ngũ thầy thuốc luôn sẵn sàng giành lại sự sống cho người bệnh”.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quân y 175 ghép gan ứng dụng kỹ thuật tạo hình mảnh gan ghép bằng hai đoạn mạch nhân tạo được áp dụng nhằm khắc phục bất thường giải phẫu của tĩnh mạch gan phải mảnh ghép. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian ghép nối, bảo đảm lưu thông máu tối ưu cho mảnh gan, góp phần quyết định vào thành công của ca ghép.