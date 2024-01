Xuất hiện tại sân bay đi Paris, Jung Hae In gây sốt vì ngoại hình trẻ trung ở tuổi 35

Sáng nay (17/1), Jung Hae In đã có mặt tại sân bay Incheon, Seoul để khởi hành tới Paris, Pháp. Được biết nam nghệ sĩ có mặt tại Paris để tham dự show Dior Men Winter 24 với vai trò đại sứ Dior khu vực Hàn Quốc.

Jung Hae In xuất hiện tại sân bay

Ở tuổi 35, ngoại hình trẻ trung của Jung Hae In nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Xuất hiện tại sân bay, nam tài tử diện áo khoác dài màu camel kết hợp cùng mũ len tối nay. Không chỉ vậy, Jung Hae In còn xách thêm mẫu túi mới nhất của nhà Dior.

Trong lần xuất hiện này, Jung Hae In được khen ngợi vì khả năng quản lý cơ thể ngày càng tốt. Trong khi nhiều nam diễn viên cùng tuổi lộ dấu hiệu lão hoá thì nam tài tử vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung nổi bật.

Jung Hae In sinh ngày 1/4/1988. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2013 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với vai diễn trong series phim truyền hình "While You Were Sleeping" vào năm 2017.

Tiếp sau đó, Jung Hae In đã tham gia nhiều phim truyền hình khác như "Something in the Rain" (2018) và "One Spring Night" (2019), qua đó xây dựng được hình ảnh là nam diễn viên tài năng và có sức hút mạnh mẽ với khán giả.

Anh còn được biết đến với vai trò là đại sứ thương hiệu cho các thương hiệu nổi tiếng, đồng thời tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo và sự kiện thời trang.