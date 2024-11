5 kiểu tóc trong "Sex and the City" khiến tôi muốn học theo vì không bao giờ lỗi mốt

"Sex and the City" là một trong những series phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Theo thời gian, "Sex and the City" đã trở thành một bộ phim kinh điển, có tầm ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng. Những chủ đề xoay quanh "Sex and the City" đều thu hút sự quan tâm của khán giả, từ tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp cho tới mảng thời trang.

Đã hơn 20 năm kể từ khi "Sex and the City" phát sóng những tập đầu tiên và không chỉ váy áo, các kiểu tóc trong bộ phim cũng đẹp vượt thời gian. Sau đây là 5 kiểu tóc kinh điển nhất trong "Sex and the City", tất cả đều khiến chị em muốn học hỏi theo.

Tóc xoăn xù

Kiểu tóc xoăn xù chính là một trong những đặc trưng phong cách của nữ chính Carrie Bradshaw. Style tóc này rất phù hợp với tính cách của Carrie Bradshaw. Đây là một nhân vật độc lập, tự tin và phóng khoáng. Mái tóc xoăn xù giúp nhan sắc của phái đẹp trở nên nổi bật hơn.

Dù không phải là kiểu tóc dễ áp dụng, tóc xoăn xù vẫn thu hút nhiều cô nàng cá tính thử nghiệm style tóc này. Một khi đã chinh phục được tóc xoăn xù, diện mạo của các nàng sẽ rất ấn tượng, vừa nữ tính, bay bổng, vừa "cool" và thời thượng.

Tóc bob uốn

Nếu như tóc bob suôn thẳng mang nét hiện đại, thời thượng thì tóc bob uốn lại bay bổng và nữ tính hơn. Kiểu tóc này phảng phất nét cổ điển nhưng không mang lại cảm giác lỗi mốt. Khi áp dụng kiểu tóc bob uốn, vẻ ngoài của chị em sẽ toát lên sự sang trọng, yêu kiều.

Tóc bob uốn còn giúp "ăn gian" độ dày mái tóc, đồng thời tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn. Việc áp dụng kiểu tóc bob uốn bên cạnh style tóc dài, xoăn xù quen thuộc đã giúp hình tượng của nhân vật Carrie Bradshaw trở nên mới mẻ và mặn mà hơn.

Tóc suôn thẳng

Tóc suôn thẳng chính là kiểu tóc đẹp vượt thời gian. Carrie Bradshaw còn cho thấy gu thẩm mỹ đi trước thời đại bằng cách tỉa layer cho mái tóc. Tóc suôn thẳng không chỉ trẻ trung, hiện đại mà còn toát lên nét dịu dàng và nữ tính.

Kiểu tóc suôn thẳng, rẽ ngôi giữa đã tôn lên những đường nét xinh đẹp trên gương mặt của Carrie Bradshaw. Đến tận bây giờ, tóc suôn thẳng vẫn là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thời thượng, chuẩn mốt, chị em nên tham khảo.

Tóc ngôi lệch

Tóc ngôi lệch chính là kiểu tóc gắn liền với hình tượng của Charlotte York - mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the City". Kiểu tóc này mang đậm chất nữ tính và lãng mạn, vì vậy, nó phù hợp với tính cách mơ mộng của nhân vật Charlotte York.

Tóc ngôi lệch rất cổ điển nhưng vẫn phù hợp với xu hướng hiện tại. Nếu kết thân với kiểu tóc này, diện mạo của chị em sẽ trở nên sang trọng, quý phái hơn. Nhân vật Charlotte York không giới hạn bản thân với một kiểu tóc ngôi lệch nhất định. Thay vào đó, cô biến hóa với tóc uốn sóng nhẹ, tóc suôn mượt hay tóc đuôi cá.

Tóc nhấn phụ kiện

Chị em không nên bỏ qua các món phụ kiện tóc. Dù xu hướng tóc có sự biến đổi theo thời gian, tóc nhấn phụ kiện vẫn chuẩn mốt và được ưa chuộng.

Charlotte York cho thấy gu thời trang rất điệu đà khi tô điểm cho mái tóc những món phụ kiện như khăn buộc và bờm tóc. Những món phụ kiện này giúp vẻ ngoài thêm nổi bật, trẻ trung nhưng vẫn sang trọng. Tóc nhấn phụ kiện là lựa chọn lý tưởng nhất khi chị em diện những thiết kế thời trang nữ tính, bay bổng như váy liền hay set chân váy.

