Xuất hiện bộ phim đứng top 1 tại 100 quốc gia dù rating thấp thảm, diễn xuất bị chê thậm tệ

A Good Day To Be A Dog là bộ phim gây ra rất nhiều tranh cãi hiện nay, xoay quanh việc phim ghi nhận rating rất thấp và chất lượng có xứng đáng với kỳ vọng hay không. Sau 2 tuần đầu tiên lên sóng, rating phim chỉ quanh quẩn ở mức trên dưới 2%, đã vậy còn bị hoãn chiếu để nhường sóng cho chương trình khác, điều này ắt hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới rating chặng tiếp theo.

Cặp đôi chính trong phim

Dù rating thấp nhưng bất ngờ thay khi nó lại gây bão toàn cầu trên các nền tảng OTT mà nó phát hành. Phim hiện đang đứng top 1 tại 100 quốc gia, chủ yếu là trên nền tảng phát hành chính thức của nó là Viki. Cũng tại nền tảng này, phim ghi nhận đánh giá 9,8/10 từ khán giả toàn cầu. Riêng tại Hàn Quốc, A Good Day To Be A Dog đứng top 1 trên nền tảng Netflix (phim chỉ phát hành trên Netflix Hàn).

Phim nhận số điểm gần như tuyệt đối trên nền tảng phát hành chính thức của nó

Có thể thấy, với sức ảnh hưởng của cái tên Cha Eun Woo và Park Gyu Young, A Good Day To Be A Dog dễ tạo tạo ra chơn dư chấn mạnh mẽ tại rất nhiều quốc gia. Dù vậy, những con số này không nói lên được chất lượng phim, A Good Day To Be A Dog vẫn là một tác phẩm gây ra tranh cãi, nhận về không ít đánh giá tiêu cực.

Sự đồng bộ về diện mạo của cặp đôi chính với nhân vật trong truyện tranh

Trên thực tế, cả Cha Eun Woo và Park Gyu Young đều từng gây ra nhiều tranh cãi về diễn xuất. Phần nhìn của họ có thể đồng bộ tới mức tuyệt đối với nhân vật trong truyện tranh, một phần nhờ vào hóa trang, quần áo nhưng diễn xuất thì không.

Park Gyu Young có thể cho là tròn vai trong khi đó Cha Eun Woo lại tạo cảm giác y hệt thời True Beauty. Không còn vào vai nam sinh, thậm chí còn đóng luôn thầy giáo, nhưng Cha Eun Woo vẫn y hệt cậu học sinh ưu tú ngày nào của True Beauty, dáng vẻ, biểu cảm không hề mang tới sự trưởng thành của nhân vật. Thêm vào đó, việc liên tục nhận những vai diễn có phần lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần xuất hiện với dáng vẻ lung linh hết sức có thể vô tình khiến Cha Eun Woo đã đơ lại càng đơ hơn trong mắt người xem. Khán giả hi vọng anh có thể lựa chọn kịch bản một cách kỹ càng hơn, hạn chế nhận những nhân vật được quan tâm chỉ vì ngoại hình.

Park Gyu Young

Cha Eun Woo

Nguồn ảnh: MBC