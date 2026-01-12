Xu hướng chọn đồ gia dụng của người trẻ và “cánh cửa mới” cho thương hiệu Made in Vietnam

Xu hướng này đưa đồ gia dụng "Made in Vietnam" trở lại đường đua, mở ra cơ hội cho các thương hiệu nội địa đầu tư bài bản vào chất lượng và sản xuất.

Khi người trẻ Việt đặt lại tiêu chuẩn cho đồ gia dụng "Made in Vietnam"

Trong thời gian dài, đồ gia dụng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan hay Malaysia chiếm ưu thế nhờ lợi thế về giá và nguồn cung. Nhưng khi người trẻ dần trở thành nhóm quyết định chính trong hành vi mua sắm gia đình, "cuộc chơi" dần thay đổi. Thay vì chỉ ưu tiên các thương hiệu nhập khẩu quen thuộc, người tiêu dùng mở rộng lựa chọn sang những sản phẩm được sản xuất trong nước, nơi xuất xứ gắn liền với năng lực sản xuất, khả năng kiểm soát chất lượng, dịch vụ hậu mãi và giá trị sử dụng lâu dài.

Từ thay đổi tiêu dùng đến cơ hội cho doanh nghiệp nội địa

Ngày nay, người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm cho các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và giá trị sử dụng bền vững. Với đồ gia dụng, điều này thể hiện ở độ ổn định, chi phí vận hành thấp và khả năng sử dụng lâu dài – những yếu tố ngày càng được người mua trẻ cân nhắc khi đưa ra quyết định.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát, cho biết thị trường gia dụng Việt hiện có nhiều thương hiệu nhưng phần lớn vẫn dựa vào nhập khẩu hoặc lắp ráp. Cách làm này giúp ra sản phẩm nhanh, song đi kèm hạn chế về kiểm soát chất lượng và dịch vụ hậu mãi– những điểm đang ngày càng được người dùng quan tâm.

Với thiết kế trẻ trung & hiện đại, sản phẩm thuộc Điện máy gia dụng Hòa Phát nhận được nhiều sự quan tâm từ giới trẻ

Hòa Phát và lựa chọn đi con đường sản xuất dài hạn

Với Hòa Phát, mở rộng sang gia dụng là chiến lược dài hạn, dựa trên hơn 20 năm đồng hành cùng người Việt ở mảng điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, tủ đông - những thiết bị đòi hỏi độ bền đã được kiểm chứng qua thời gian.

Từ năm 2021, Hòa Phát đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất điện máy gia dụng quy mô lớn tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy chính thức đi vào vận hành từ tháng 9/2022, khởi đầu với các sản phẩm máy lọc nước và máy làm mát không khí. Đến đầu năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang bếp từ và máy hút mùi, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Các dòng sản phẩm trọng tâm của Hòa Phát: Cây nước nóng lạnh, máy lọc nước, máy làm mát không khí, quạt

Khi niềm tin về độ bền lan sang các ngành hàng mới

Hòa Phát đã tạo dựng niềm tin nhờ các sản phẩm điện lạnh dùng thường xuyên, bền bỉ và ít hỏng vặt. Đây là "điểm tựa" để các ngành hàng gia dụng khác nhanh chóng được đón nhận, nhất là nhóm khách hàng trẻ ưu tiên giá hợp lý nhưng vẫn muốn sản phẩm "đáng tiền" và dùng lâu.

Trong thời gian ngắn, hệ sinh thái gia dụng Hòa Phát đã vượt 220 mẫu, từ máy lọc nước, máy làm mát, bếp từ đến gia dụng nhỏ; riêng máy lọc nước khoảng 100 mã và bếp từ hơn 40 mã, đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngân sách.

Việc chủ động sản xuất nhiều linh kiện quan trọng như bo mạch, lõi lọc, khung vỏ, bình áp giúp kiểm soát chất lượng, tối ưu thiết kế cho điều kiện Việt Nam và giữ giá dễ tiếp cận, trong khi vẫn đảm bảo vận hành ổn định.

Đầu tư R&D để cạnh tranh bằng chất lượng

Song song với sản xuất, Hòa Phát tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới hoàn thiện tổ hợp nghiên cứu - sản xuất mới dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn nâng tiêu chuẩn kỹ thuật để từng bước cạnh tranh sòng phẳng với hàng ngoại.

Tại lễ trao giải Tech Awards do Vnexpress tổ chức, Hòa Phát được vinh danh ở 2 hạng mục là "Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng 2025" và sản phẩm máy lọc nước Hydrogen ion kiềm HPA885 cũng được bình chọn là "Máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất", phản ánh mức độ tin tưởng ngày càng rõ nét dành cho các thương hiệu gia dụng Việt đầu tư nghiêm túc và dài hạn.

Điện máy gia dụng Hòa Phát nhận cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025

Người trẻ đang nâng chuẩn chọn đồ gia dụng: ưu tiên độ bền, giá trị sử dụng lâu dài và hiệu quả thực tế. Điều này buộc doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào sản xuất, chất lượng, đồng thời giúp thị trường gia dụng nội địa vững hơn và tạo cơ hội để thương hiệu Made in Vietnam cạnh tranh sòng phẳng với hàng ngoại bằng năng lực thật.