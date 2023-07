Xu hướng: Ca làm việc thứ 3 và hệ quả sức khỏe

Bùng nổ xu hướng "cày đêm"

Kể từ năm 2020, dưới tác động của đại dịch, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang hình thức làm việc từ xa, làm việc kết hợp (remote work, hybrid work). Khảo sát của Gallup tại Mỹ vào tháng 6 năm 2022 cho thấy cứ 10 người thì có 8 người làm việc kết hợp hoặc từ xa. Nghiên cứu khác của AT&T tại Mỹ cũng dự đoán mô hình hybrid work sẽ tăng từ 42% vào năm 2021 lên 81% vào năm 2024.

Sự chuyển đổi này đã thay đổi "cuộc chơi" đi làm của công dân kỹ thuật số. Không chỉ được tự do thời gian và địa điểm làm việc mà họ còn có thể có thêm công việc thứ hai, thứ ba... ở nhiều công ty khác nhau cùng lúc. Xu hướng poly working (làm nhiều việc), freelance (làm việc tự do) này đang nở rộ trong giới văn phòng trẻ, đặc biệt trong các ngành nghề sáng tạo và quảng cáo, công nghệ thông tin, tài chính,…

Cùng với sự bùng nổ của hình thức làm việc từ xa, làm nhiều việc cho nhiều công ty, đang có một sự thay đổi đáng chú ý về thời gian làm việc của giới văn phòng. Ngoài 2 ca sáng - chiều trong giờ hành chính, nhiều người đã thêm "ca thứ ba" vào buổi tối của mình. Thay vì nghỉ ngơi và thư giãn, các cú đêm "cày" việc đến tận khuya, đôi khi đến sáng để kịp xử lý hết khối lượng công việc mà mình đảm nhận.

Lực lượng cú đêm tăng mạnh trong giới sáng tạo và sáng tạo, công nghệ thông tin, tài chính,…

Bên cạnh nguyên nhân tăng ca vì nhiều việc thì các "cú đêm" cũng chọn làm việc tối muộn để tìm kiếm sự yên tĩnh và tập trung. Không còn bị cắt ngang mạch suy nghĩ bởi tiếng động của người khác, tiếng xe cộ hay thông báo điện thoại liên tục, các cú đêm có thể hoàn toàn tập trung sáng tạo. Nhiều người cho biết họ có thể hoàn thành nhiều công việc hơn và đạt hiệu suất cao hơn vào ban đêm.

Sau khi cày việc căng thẳng, các "cú đêm" thường không ngủ ngay mà sẽ tự thưởng cho mình một khoảng thời gian giải trí bằng cách lướt mạng xã hội, xem phim hoặc chơi game. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ về lâu dài.

Tác hại "cú đêm"

Hầu hết mọi người đều biết thức khuya và sử dụng thiết bị điện tử có thể gây ra những tác hại khôn lường cho sức khỏe. Tuy nhiên, các "cú đêm" Millennial và Gen Z lại rất dễ chủ quan. Bởi cơ thể họ đang trong độ tuổi trẻ - khoẻ, các cơ quan có thể nhanh chóng phục hồi. Dó đó, những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể không thực sự được các "cú đêm" ghi nhận và thay đổi. Điều này tác động xấu đến sức khỏe thể chất, tinh thần và sức khỏe thị lực của họ về lâu dài.

Trước tiên, thức khuya làm việc trên máy tính và tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh có thể gây ra mất cân bằng trong chu kỳ sinh học tự nhiên của cơ thể. Điều này dẫn đến rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, căng thẳng và giảm sự tập trung. Việc thiếu ngủ liên tục cũng có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác.

Đáng chú ý, thói quen "cú đêm" cày việc còn rất hại cho mắt

Bởi khi làm việc ban đêm trong môi trường thiếu ánh sáng mắt buộc phải tập trung cao độ để nhìn rõ màn hình, gây mỏi mắt, khó chịu và căng thẳng mắt, mắt khô, đỏ và dễ chảy nước mắt. Trên hết, ánh sáng từ màn hình thiết bị có thể gây ra hội chứng thị giác màn hình - một tình trạng mắt khô, mỏi và khó chịu. Ngoài ra, ánh sáng này có bước sóng ngắn và năng lượng cao, có khả năng xuyên thấu sâu vào mắt và tác động đến võng mạc, làm suy giảm chức năng thị giác và tăng nguy cơ mắc các vấn đề mắt.

Cứu cánh "cú đêm"

Làm việc ban đêm tuy đáng ngại cho mắt, nhưng cũng không thể phủ nhận xu hướng này cũng đem lại nhiều lợi ích. Với những ai bắt buộc phải "cày đêm" hoặc cảm thấy làm việc hiệu quả hơn với "ca thứ 3" này thì có thể chủ động bảo vệ mắt với các giải pháp sau đây.

Đầu tiên, các "cú đêm" nên bổ sung các loại thực phẩm cung cấp dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe mắt trong quá trình làm việc ban đêm, như rau xanh, cá, hạt và các loại thực phẩm giàu vitamin A, E, B6 và khoáng chất như Na, Kali, kẽm và omega-3. Kế đến, hãy sử dụng đèn bàn chống cận thị và kính chống ánh sáng xanh để giảm tác động của ánh sáng gây hại từ màn hình điện tử. Đồng thời giảm độ sáng và tăng cường chế độ ánh sáng nền của thiết bị điện tử để bảo vệ mắt khỏi tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên kiểm tra mắt định kỳ để theo dõi sức khỏe mắt, cũng như có những biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời nếu có vấn đề.

Nhỏ New V.Rohto 2 -3 giọt/ lần, 5-6 lần/ ngày giúp trị mỏi, ngứa mắt, và phòng các bệnh về mắt cho các "cú đêm"

Cuối cùng, các "cú đêm" có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt như New V.Rohto hằng ngày. Sau khi làm việc với máy tính và tiếp xúc với ánh sáng xanh, mắt thường nhức mỏi và mất đi sự dưỡng ẩm tự nhiên. Nhỏ New V.Rohto giúp giảm nhanh các tình trạng mỏi mắt, ngứa mắt, mang lại sự thoải mái và thư giãn cho mắt sau những giờ làm việc căng thẳng.

Lưu ý, các giải pháp trên chỉ mang tính chất hỗ trợ và không thể thay thế cho một lịch trình làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Hơn hết, nếu có bất kỳ triệu chứng hoặc vấn đề sức khoẻ mắt nghiêm trọng, hãy tìm đến sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa mắt để đảm bảo được hướng dẫn chăm sóc, điều trị đúng cách.

