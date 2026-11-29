Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Park Min Young thế này?

Sáng 27/11, tờ Osen cho hay, Park Min Young vừa xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube MMTG. Tại đây, nữ diễn viên đã cùng MC JaeJae chơi board game và chia sẻ nhiều câu chuyện đáng chú ý liên quan tới công việc và cuộc sống.

Trong buổi ghi hình mới, Park Min Young xuất hiện với phong cách thời trang “giấu quần” kết hợp cùng chiếc áo khoác hoodie dáng rộng. Cô giải thích cho sự lựa chọn trang phục của bản thân: “Nghe nói chơi board game nên chị ăn mặc thoải mái 1 chút như vậy đấy”. Park Min Young vừa dứt lời, MC JaeJae liền tán dương đàn chị: “Nói là trang phục thoải mái nhưng trông chị vẫn lên đồ khá sành điệu đấy chứ”.

Nghe vậy, Park Min Young vội đáp lại đàn em: “Chị là ‘Young Forty’ (từ lóng tại Hàn dùng để chế giễu những người trung niên cố gắng thể hiện vẻ trẻ trung nhưng lại trông gượng ép)”. JaeJae ngay lập tức đã phá lên cười trước lời chia sẻ của nữ minh tinh Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Trong khi đó, sao nữ họ Park vẫn tỏ ra tỉnh bơ, không thể cười nổi. Park Min Young cho biết thêm: “Chị bị mỉa mai là ‘Young Forty’ hay ‘neulk-keukeu’ (từ lòng để chỉ người già cả, lỗi thời) nhiều lắm rồi nên thấy cũng bình thường thôi”.

Những chia sẻ của Park Min Young trong màn lộ diện mới đây đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Giữa buổi trò chuyện, MC JaeJae đã nói chen vào 1 câu: “Mà nghe nói dạo này người ta cũng ít dùng từ ‘neulk-keukeu’ rồi ạ”. Ngay sau đó, Park Min Young liền có lời thú nhận gây sốc: “Nói tóm lại dạo này chị chỉ là bà thím thôi. Mọi người gọi thế nào cũng được hết. Bà thím, bà cô gì cũng được”.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả nhận định, Park Min Young đã trở nên chai lì cảm xúc sau thời gian dài bị cộng đồng mạng công kích, chê bai phong cách thời trang của bản thân. Điều này đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa.

Ngoài phong cách ăn mặc, Park Min Young cũng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực vì ngoại hình xuống sắc trong suốt thời gian qua. Được biết, cô từng là 1 trong những nữ diễn viên dũng cảm thừa nhận “dao kéo” và nhận được rất nhiều lời khen vì đường nét tuy chỉnh sửa nhưng lại rất tự nhiên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Park Min Young dần lộ dấu hiệu tuổi tác với gương mặt trông khá cứng nhắc. Ngoài ra, cô nhiều lần giảm cân để hóa thân vào các vai diễn khó nhằn, khiến nhan sắc xuống dốc theo.

Trong những năm qua, nữ minh tinh họ Park lên xuống nhan sắc, cân nặng thất thường, nhiều lần gây bàn tán vì gương mặt trông có phần đơ cứng. Ảnh: X

Park Min Young sinh ngày 4/3/1986, là một trong những nữ minh tinh hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, được mệnh danh là “Nữ hoàng phim hài tình cảm” nhờ khả năng tạo “phản ứng hóa học” bùng nổ với mọi bạn diễn nam. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Dongguk và sớm gây chú ý ngay trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Park Min Young cũng là 1 trong số ít những ngôi sao hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của công chúng khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí từng được ưu ái gọi là “nữ hoàng dao kéo” nhờ nhan sắc quá đỗi tự nhiên và cuốn hút.

Sự nghiệp của Park Min Young là một chuỗi những tác phẩm đình đám kéo dài suốt gần 2 thập kỷ. Bắt đầu từ sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 (High Kick!), cô nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A với các siêu phẩm như Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan, Thợ Săn Thành Phố, Healer, Thư Ký Kim Sao Thế. Đến năm 2024, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh “gừng càng già càng cay” khi giảm cân kỷ lục để hóa thân vào vai bệnh nhân ung thư trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, đưa bộ phim trở thành cơn sốt toàn cầu.

Park Min Young từng là “nữ hoàng dao kéo”, “nữ hoàng phim hài tình cảm” của màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Nguồn: Osen