Xôn xao thông tin ngưng bán xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Liên quan vấn đề trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương theo dõi, nghiên cứu xử lý kịp thời việc cung cấp xăng dầu trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Các tranh chấp tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dẫn đến việc doanh nghiệp thông báo ngưng bán xăng dầu (Ảnh: Facebook)

Đồng thời, phía Sở Công Thương Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương phối hợp đề xuất đơn vị được giao tiếp tục khai thác, vận hành trạm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến cao tốc.

Song song đó, VEC có phương án xử lý đối với trường hợp đơn vị đang hoạt động là Công ty xăng dầu Châu Thành ngừng cung ứng hai trạm xăng dầu, gây mất cân đối nguồn cung hoặc phát sinh gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nếu để xảy ra, VEC (đơn vị có thẩm quyền quản lý, khai thác) phải có hướng xử lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Công Thương cũng đề nghị VEC chủ trì, làm việc với các bên liên quan, xác định đơn vị được giao quyền khai thác hợp pháp và chịu trách nhiệm vận hành 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ nêu trên.

Những ngày gần đây, Công ty xăng dầu Châu Thành thông báo được treo trước hai cửa hàng xăng dầu 47 với nội dung: "Công ty xăng dầu Châu Thành thông báo: do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47 (địa chỉ Km41 +100 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) xin tạm ngưng cung cấp xăng dầu từ ngày 30-12-2025".

Sự việc khiến giới tài xế lo lắng, đặc biệt dịp cuối năm nhu cầu đi lại tăng cao.