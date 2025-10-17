Xôn xao clip nữ sinh bị bạn nam bóp cổ, đánh liên tiếp vào đầu

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đen nắm tóc , dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này.

Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Một số nam sinh gọi bạn nữ là “con bán rau”.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, vào mặt.

Hình ảnh nam sinh nắm tóc, dí mặt nữ sinh xuống ghế.

Chưa dừng lại, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp cổ , đập đầu nạn nhân vào tường. Nữ sinh sau đó bị nắm tóc kéo vào lớp học, dí xuống bàn, la hét trong đau đớn do bị đánh liên tiếp vào vùng đầu. Toàn bộ quá trình hành hung, nam sinh áo đen được các bạn nam đứng xem cổ vũ.

Sau khi đăng tải, clip nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Tất cả các bình luận đều tỏ ra bất bình, phẫn nộ trước hành vi không thể chấp nhận được của nam sinh trong clip, đồng thời, lo ngại về tình trạng bạo lực học đường hiện nay.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một trường cao đẳng nghề có trụ sở ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Trường này thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc.