HUTECH’s Got Talent 2026 chính thức phát động, tài năng trẻ sẵn sàng bùng nổ

Đó cũng là tinh thần mà Cuộc thi Tỏa sáng tài năng sinh viên HUTECH’s Got Talent 2026 mang đến. Được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, cuộc thi là nơi phát hiện những tài năng đặc biệt của sinh viên. Trở lại lần thứ 6, sân chơi tiếp tục là nơi để các bạn trẻ phát huy tính sáng tạo, khơi dậy khả năng tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Chính thức phát động vào 15/10, HUTECH’s Got Talent tạo điều kiện cho sinh viên bộc lộ tiềm năng bản thân

Phát biểu tại lễ phát động, TS. Huỳnh Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: "Qua mỗi mùa thi, chúng ta đều chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của các bạn trẻ. HUTECH’s Got Talent 2026 mong muốn khích lệ các bạn mạnh dạn thể hiện bản thân, dám vượt giới hạn, dám làm điều khác biệt để khẳng định chính mình".

Cuộc thi năm nay tiếp tục dành cho sinh viên toàn trường, có thể tham gia dự thi cá nhân hoặc theo nhóm. Thí sinh có thể lựa chọn thể hiện ở nhiều lĩnh vực phong phú như biểu diễn âm nhạc (hát, rap, beatbox, chơi nhạc cụ, hòa tấu,…), biểu diễn vũ đạo (múa dân gian, múa đương đại, nhảy hiện đại,…), biểu diễn tổng hợp (diễn xuất, kể chuyện, ảo thuật, võ thuật, sáng tạo sân khấu,…), hay dẫn chương trình với nhiều phong cách khác nhau. Hạn chót nhận đăng ký là ngày 16/11/2025.

Cuộc thi năm nay mở rộng thi đấu ở nhiều lĩnh vực

Sau vòng đăng ký, các thí sinh sẽ bước vào hành trình gồm ba vòng thi chính: Sơ loại, Bán kết và đêm Gala Chung kết - trao giải.

Vòng Sơ loại dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 29/11/2025. Mỗi thí sinh hoặc nhóm thí sinh có 5 phút để trình diễn phần thi của mình trước Ban giám khảo. Những tiết mục nổi bật, thể hiện được tài năng và bản sắc riêng sẽ được chọn bước tiếp vào vòng Bán kết.

Dự kiến diễn ra từ 30/11 - 26/12/2025, vòng Bán kết sẽ tổ chức với hai phần: tập huấn kỹ năng trình diễn cùng các chuyên gia, nghệ sĩ giàu kinh nghiệm; và phần thi sân khấu vào ngày 26/12/2025. Các thí sinh bên cạnh thể hiện tài năng, còn được thử thách qua tình huống ngẫu hứng, giúp bộc lộ khả năng xử lý sân khấu và bản lĩnh biểu diễn. Kết thúc vòng này, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được công bố và tiến vào vòng Chung kết (dự kiến ngày 30/01/2026).

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 200 triệu đồng, gồm các hạng mục chính: Giải Nhất, Nhì, Ba và nhiều giải phụ như Ấn tượng, Bình chọn nhiều nhất, Biểu diễn sáng tạo, Triển vọng, Phong cách, Dàn dựng hay nhất, Thông điệp ý nghĩa.

Cuộc thi là hành trình để sinh viên trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành. Khi bước lên sân khấu, mỗi thí sinh không chỉ mang theo niềm đam mê mà còn rèn luyện sự tự tin, khả năng làm việc nhóm, bản lĩnh ứng biến trước đám đông, giúp các bạn vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống.

"Training" cùng các mentor là nghệ sĩ thực thụ giúp thế hệ trẻ nâng tầm bản thân

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn có cơ hội được trực tiếp hướng dẫn bởi các chuyên gia, nghệ sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, thông qua các buổi tập huấn kỹ năng, cố vấn dàn dựng và huấn luyện biểu diễn sân khấu. Mỗi tiết mục chính là một "dự án nghệ thuật nhỏ", tạo điều kiện cho thí sinh được trải nghiệm quy trình sáng tạo chuyên nghiệp, từ ý tưởng, biểu cảm đến trình diễn, qua đó khám phá tiềm năng của chính mình.

Nhiều gương mặt từng tỏa sáng ở các mùa trước đã tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Với mùa thi 2026, Nhà trường tiếp tục mong muốn tạo nên một "bệ phóng" mới, để mỗi bạn trẻ được sống hết mình với đam mê và tỏa sáng bằng chính năng lượng tuổi trẻ của mình.

Đêm Gala như lời chào mừng nồng nhiệt cho thế hệ tân sinh viên đến với mái nhà chung

Được biết, trong cùng đêm phát động cuộc thi, Đêm Gala chào năm học mới 2025-2026 cũng diễn ra, quy tụ gần 3.000 sinh viên cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sân khấu rực rỡ sắc màu với những tiết mục được dàn dựng công phu đến từ các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên tài năng, cùng Quán quân và Á quân các mùa HUTECH’s Got Talent trước trở lại biểu diễn, mang đến không khí sôi động và tràn đầy cảm xúc. Từng giai điệu, bước nhảy, lời ca vang lên như một lời chào đầy năng lượng mà Nhà trường gửi đến thế hệ tân sinh viên khóa 2025, mở đầu cho một năm học mới hứng khởi và đầy cảm hứng sáng tạo.