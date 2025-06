Xôn xao chuyến bay 'không điểm đến'

Chương trình nằm trong khuôn khổ khóa học "Flying with Confidence" (bay với sự tự tin) do Hãng hàng không British Airways triển khai trong suốt hơn 30 năm qua. Đến nay, đã có hơn 50.000 người tham gia với tỷ lệ thành công được công bố lên tới 98%.

Một chuyến bay của Hãng hàng không British Airways cất cánh từ sân bay Heathrow và hạ cánh trở lại đó khoảng 40 phút sau được thiết kế đặc biệt để giúp những người sợ bay. Ảnh: Vlink.vn.

Chuyến bay đặc biệt này là một phần quan trọng trong khóa học kéo dài một ngày, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn từ phi công và hỗ trợ tâm lý chuyên sâu từ các chuyên gia. Hành trình bắt đầu tại một khách sạn gần sân bay, nơi các học viên được nghe trình bày từ các phi công kỳ cựu của Hãng hàng không British Airways về quy trình vận hành máy bay, các tiêu chuẩn an toàn và công tác huấn luyện nghiêm ngặt mà phi công phải trải qua.

Sau đó, một chuyên gia tâm lý lâm sàng sẽ chia sẻ về cơ chế hình thành nỗi sợ bay và các kỹ thuật kiểm soát tâm lý khi ở trên máy bay. Học viên còn được hướng dẫn thực hành thiền định và thư giãn để ổn định tinh thần.

Kết thúc phần học lý thuyết, học viên sẽ được đưa qua cửa an ninh để lên một chuyến bay do British Airways tổ chức riêng cho chương trình. Trong suốt chuyến bay, một phi công bổ sung sẽ có mặt tại khoang lái để liên tục giải thích các giai đoạn cất cánh, bay và hạ cánh, cũng như lý do đằng sau từng âm thanh hay rung lắc của máy bay , đây là điều thường khiến những người sợ bay hoang mang.

British Airways cho biết phần trải nghiệm thực tế này là “chìa khóa” giúp người tham gia cảm thấy an tâm hơn, từ đó xóa bỏ dần nỗi ám ảnh về việc di chuyển bằng đường hàng không.

Phía bên trái: Các phi công giải thích cách máy bay bay an toàn như thế nào, cách phi công vận hành chúng và quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt cùng đào tạo thường xuyên mà phi công phải thực hiện để bay lên bầu trời. Phía bên phải: Trên chuyến bay, các chuyên gia sẽ giải thích mọi tiếng ồn và va chạm là gì để giúp hành khách giữ bình tĩnh. Ảnh: @thepointsguy/TikTok

Khóa học cơ bản có mức phí 399 bảng Anh (tương đương hơn 14 triệu đồng), bao gồm một chuyến bay ngắn khởi hành từ sân bay Heathrow. Trong khi đó, gói cao cấp có giá 1.899 bảng Anh (hơn 67 triệu đồng), bao gồm hai chuyến bay nội địa cùng cơ hội hiếm hoi được tham quan buồng lái.

Hãng hàng không Anh cho biết khóa học phù hợp với mọi đối tượng sợ bay, bất kể nguyên nhân đến từ nỗi lo mất kiểm soát, chứng sợ không gian hẹp, sợ độ cao hay nỗi sợ bị rơi máy bay.

Theo các chuyên gia du lịch từ kênh @thepointsguy trên TikTok - nơi đã chia sẻ video trải nghiệm chương trình - cho biết, điểm đặc biệt của khóa học là sự kết hợp giữa tâm lý học và hiểu biết kỹ thuật chuyên sâu về máy bay. Chính sự minh bạch và hướng dẫn cụ thể này giúp học viên xóa tan nỗi sợ bằng sự hiểu biết thay vì chỉ dựa vào cảm giác.

Chuyến bay “không điểm đến” có thể không đưa bạn đến nơi nào cụ thể trên bản đồ, nhưng với nhiều người, nó chính là chuyến hành trình thay đổi cuộc đời đưa họ thoát khỏi nỗi ám ảnh từng khiến họ không thể cất cánh.