Hàng quán nào không nhận chuyển khoản, tôi sẽ không đến nữa

Buổi sáng, tôi tấp vào một quán phở quen gần cơ quan. Quán hơi chật nhưng đồ ngon nên đông khách. Ai đến cũng quen chuyện tự tìm chỗ, rồi gọi món bằng cách nói thật to với nhân viên, và 5 phút sau tô phở nóng hổi bê lên. Như mọi khi, ăn xong tôi rút điện thoại tiến lại cửa để quét mã QR thanh toán. Tuy nhiên, tờ in mã QR bạc màu quen thuộc nay đã bị thay thế bằng một tờ giấy trắng với dòng chữ đen to và rõ "Quán không nhận chuyển khoản. Xin cảm ơn".

Ông chủ quán tay cầm xấp tiền dày đủ loại mệnh giá đứng giữa cửa nhanh chóng nhận ra sự bối rối của tôi nên ghé lại gần và nói: “Anh không chuyển khoản nữa đâu, giờ chỉ nhận tiền mặt thôi". Tôi thừa biết họ đang lách luật, "ém" doanh thu.

Từ ngày 1/6/2025, khoảng 37.000 hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Với quy định về thuế này, nhiều người như ông chủ kia ưu tiên thanh toán bằng tiền mặt để giảm số thuế phải nộp.

Tôi không mang tiền mặt, cũng không nghĩ đến chuyện phải mang tiền mặt khi đi ăn sáng giữa đất Hà Nội vào năm 2025. Tôi đứng ngẩn ra, mất thêm 10 phút đi đổi tiền mặt với khách hàng khác mới thanh toán được bát phở giá 60.000 đồng. Kết cục, tôi muộn làm và mất thêm 50.000 đồng tiền phạt.

Rời quán, tôi biết rõ mình sẽ không đến ăn ở quán này nữa chừng nào họ không chấp nhận tiền mặt. Chắc rằng nhiều vị khách cũng không hài lòng giống tôi vì 2 lý do. Một là chủ quán gây bất tiện cho khách khi từ chối một phương thức thanh toán thuận tiện là đặc trưng của thời đại, hai là động cơ gian lận thuế.

Mấy ngày gần đây, báo chí phản ánh về một làn sóng ngược chiều đang dần hình thành: Nhiều quán ăn, tiệm tạp hóa nhỏ hay tiểu thương ngoài chợ bắt đầu từ chối chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt, quay lại thời lạc hậu, thời "tiền kỷ nguyên số". Đó là sự thoái lui của văn minh khi người bán cố tình đứng ngoài cuộc chơi minh bạch của toàn xã hội.

Thông báo ngừng nhận chuyển khoản mà một cơ sở kinh doanh đăng tải trên Facebook. (Ảnh: VTV)

Trước đây, ví của tôi dày cộp vì nhét đủ các loại thẻ, giấy tờ và tiền. Nhưng mấy năm nay, ví tôi mỏng dần, rồi thay thế bằng card holder gọn và mỏng tang chỉ nhét vừa vài tấm thẻ. Giờ đi đâu cũng chỉ cần cầm điện thoại, hầu như tất cả những thứ hữu dụng đều được tích hợp trong khối kim loại mỏng chỉ 1cm này.

Thanh toán không dùng tiền mặt trở thành một quyền lợi của khách hàng. Người tiêu dùng không còn muốn nhét tiền lẻ đầy túi quần, hay mất công chờ đợi chủ quán tìm, đếm, vuốt rồi đưa trả lại cả xấp tiền lẻ cộm cả ví. Họ đã quen với phương thức thanh toán nhanh và tiện. Chuyển khoản còn giúp khách hàng tránh được rủi ro như rách, hỏng tiền và thất thoát trong chi tiêu. Mỗi cuối tháng, tôi đều dành thời gian xem lại lịch sử giao dịch để lập bảng thu chi cân đối ngân sách cho tháng tiếp theo.

Tôi không rõ những người bán hàng có thực sự trốn được phần nào tiền thuế nhờ cách trên hay không (chắc cơ quan thuế không lạ gì các mẹo khôn lỏi và luôn có cách để đối phó), nhưng việc cố ý bắt trả tiền mặt là đẩy cái khó cho khách hàng, thể hiện sự ích kỷ và gian dối trong kinh doanh, chắc chắn về lâu dài sẽ gây hại cho chính họ.

Khách hàng có rất nhiều lựa chọn và họ sẽ đến những cửa hàng, quán ăn mang lại trải nghiệm tốt hơn. Bên cạnh đó, các thế hệ người tiêu dùng mới không chỉ thông minh mà còn văn minh, họ không thích dung túng, tiếp tay cho sự gian lận hay vi phạm pháp luật. Trốn thuế là hành vi luôn bị lên án, là cướp đi lợi ích chính đáng của những người khác trong cộng đồng.

Đừng biện minh rằng buôn bán nhỏ lời lãi chẳng bao nhiêu, tôi biết rõ rất nhiều chủ quán chỉ bán một vài món ăn mà mua hết mảnh đất này đến biệt thự khác. Mà dù không giàu đến thế, nộp thuế vẫn là nghĩa vụ. Sinh viên mới ra trường đi làm thu nhập trên 11 triệu đồng đã phải đóng thuế thu nhập cá nhân đấy thôi.

Mấy chữ "xin cảm ơn", "mong quý khách thông cảm", "xin lỗi vì sự bất tiện này"... trên tờ thông báo từ chối nhận chuyển khoản thực sự không khiến tôi thấy đồng cảm. Không chỉ tôi, nhiều người xung quanh tôi cũng tuyên bố quán nào chỉ nhận tiền mặt thì họ sẽ bỏ.

Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.