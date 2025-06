Hội An ra mắt tour dù lượn độc đáo và đại tiệc ánh sáng trên bầu trời

Ngày 6-6, Đảo Ký Ức Hội An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị này vừa đưa vào khai thác tour du lịch bay dù lượn ngắm phố cổ Hội An từ trên cao, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân và du khách.

Du khách sẽ được trải nghiệm tour du lịch bay dù lượn ngắm toàn cảnh Hội An từ trên cao

Đây không chỉ là một sản phẩm du lịch độc đáo mà còn là bước tiến quan trọng trong việc đa dạng hóa trải nghiệm, nâng tầm giá trị di sản Hội An.

Việc chiêm ngưỡng phố cổ từ trên cao bằng dù lượn lần đầu tiên mang đến cho du khách cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh Di sản thế giới Hội An một cách trọn vẹn, lưu giữ những khoảnh khắc và hình ảnh "có một không hai".

Trải nghiệm này tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo và khác biệt, thu hút những du khách tìm kiếm sự mới mẻ và phiêu lưu. Không chỉ dừng lại ở việc khám phá các di tích hay nét văn hóa truyền thống, du khách giờ đây có thể cảm nhận vẻ đẹp của Hội An từ một tầm cao mới, mở rộng giác quan và cảm xúc.

Một sản phẩm du lịch mới lạ vừa ra mắt ở Hội An

Tour dù lượn cũng góp phần tăng cường sức hấp dẫn cho du lịch Hội An, đặc biệt trong bối cảnh các điểm đến cần liên tục đổi mới để giữ chân du khách. Nó bổ sung vào chuỗi sản phẩm du lịch hiện có, từ tham quan kiến trúc cổ kính, trải nghiệm ẩm thực, đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo nên một hệ sinh thái du lịch phong phú và đa dạng hơn. Sự hưởng ứng tích cực từ người dân và du khách ngay từ những ngày đầu khai thác đã cho thấy tiềm năng lớn của loại hình du lịch này.

Tour du lịch được khởi hành từ đảo Ký ức Hội An

Theo Đảo Ký Ức Hội An, vào tối nay (6-6) sẽ diễn ra lễ khai mạc sự kiện hè với chủ đề "Bay qua miền di sản". Đây là bản hòa ca ngoạn mục giữa vẻ đẹp cổ kính của đô thị cổ Hội An và những cú chạm hiện đại của công nghệ trình diễn bậc nhất, đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một show diễn trên không hoành tráng với 600 drones – kiến tạo một tuyệt tác ánh sáng trên không, vẽ nên những biểu tượng văn hóa Hội An và dấu ấn độc đáo của Ký Ức Hội An giữa bầu trời di sản.

Bên cạnh đó là 60 phút show diễn "Ký Ức Hội An" phiên bản mới – nơi những câu chuyện lịch sử sống dậy qua ngôn ngữ sân khấu thực cảnh đỉnh cao; 6 phút pháo hoa nghệ thuật – bừng sáng bầu trời Ký Ức Hội An rực rỡ và 6 phút dù lượn kết hợp hỏa thuật – một màn trình diễn độc nhất vô nhị, khi nghệ thuật và công nghệ hội tụ giữa bầu trời.