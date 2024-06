Tối 13/6, Lou Hoàng chính thức trở lại làng nhạc với MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay. Sản phảm gây chú ý ngay từ lúc mới công bố poster khi xác nhận Xoài Non đảm nhiệm vai nữ chính giữa loạt ồn ào vì nghi vấn trục trặc hôn nhân với Xemesis.

MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng, với Xoài Non đóng vai nữ chính

Trở lại với MV mới của Lou Hoàng với Xoài Non đảm nhận vai nữ chính trong MV. Lần này, cứ ngỡ cả hai sẽ có một cái kết “có hậu" nhưng Lou Hoàng lại có thêm một lần “thất tình" nữa vì Xoài Non. MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay là một thước phim trải dài từ thời niên thiếu với mối tình “gà bông" cho đến ngày trọng đại, khi Xoài Non khoác lên mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp nhưng Lou Hoàng chỉ có thể tiếc nuối, ngắm nhìn từ xa.

Ngoài ra, cách kể chuyện của MV đan xen hai mốc thời gian khác nhau giữa quá khứ và hiện tại, càng khắc họa rõ quá trình trưởng thành cũng là quá trình đánh mất nhau của cả hai, càng khiến khán giả cảm thấy đồng cảm hơn với ca khúc.

Lou Hoàng và Xoài Non gặp nhau từ thuở thanh xuân...

... cho đến khi trưởng thành, đám cưới thì cả hai đã không còn là của nhau!

Cho đến hiện tại, sau rất nhiều nghi vấn xoay quanh ồn ào trục trặc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis, cả 2 người trong cuộc vẫn chưa ai lên tiếng về sự việc. Mặc dù, cặp đôi đều không ngại đáp trả những tin đồn không đúng về bản thân lẫn cuộc sống nhưng vẫn nhất quyết im lặng trước câu hỏi quan trọng nhất: "Tin đồn rạn nứt là đúng hay sai?".

Chính vì thế, Xoài Non nhận về không ít ý kiến trái chiều khi cho rằng cô đã sử dụng chuyện ồn ào với Xemesis để quảng bá cho MV mới. Nhiều người cho rằng chuyện cô lục đục với ông xã Xemesis chỉ là chiêu trò để "tạo nhiệt" cho ca khúc mới sắp ra mắt của Lou Hoàng. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Xoài Non nên có phát ngôn chính thức về mối quan hệ với Xemesis để tránh gây hiểu nhầm rằng cô đem chuyện riêng tư để PR cho đồng nghiệp.

